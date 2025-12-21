Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Города над городами: заброшенные станции метро, о которых не пишут и стараются не вспоминать

В Париже сохранились полностью готовые станции метро без пассажиров
Туризм

Под землёй крупных городов скрывается мир, о существовании которого догадываются немногие. Закрытые станции метро, недостроенные линии и заброшенные туннели десятилетиями остаются вне поля зрения горожан. Эти пространства не отмечены на туристических картах и почти не описаны в официальных источниках, что делает их особенно притягательными. Об этом сообщает "Моя Москва"

Заброшенное метро
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Заброшенное метро

Подземные объекты, о которых редко говорят

Речь идёт не о легендах или фантастике, а о реальных инженерных сооружениях. Во многих мегаполисах под действующими линиями метро находятся старые станции, технические тоннели и целые участки, выведенные из эксплуатации. Их строили для конкретных задач, но планы со временем менялись, и объекты оказывались ненужными.

Во Франции сохранились станции парижского метро, полностью готовые к работе, но так и не открытые для пассажиров. В США под Цинциннати проложена система метро, остановленная почти на финальной стадии из-за финансовых проблем. В Лондоне существует сеть закрытых переходов и тоннелей, которые сегодня используются лишь эпизодически, в основном в технических целях. Подобные локации всё чаще попадают в поле зрения направления, известного как тёмный туризм и подземные города.

Катакомбы и подземные лабиринты

Отдельного внимания заслуживают города, где подземные пространства формировались задолго до появления метро. В Одессе под улицами тянется масштабная сеть катакомб и старых каменоломен. Значительная часть этих ходов закрыта и остаётся малоизученной, а точных схем до сих пор не существует.

Подобные подземные структуры часто становятся объектом интереса исследователей, историков и любителей городской археологии. Однако официального доступа туда почти никогда нет, а информация о состоянии таких объектов ограничена.

Почему станции и тоннели остаются заброшенными

Причины, по которым подземные объекты выводят из эксплуатации, различаются. В одних случаях строительство прекращалось из-за нехватки средств. В других — проекты теряли актуальность после смены транспортной концепции или градостроительных приоритетов. Иногда доступ закрывали из-за соображений безопасности или утраты проектной документации.

Даже действующие системы хранят немало скрытых деталей, и на этом фоне интерес к закрытым зонам только усиливается — достаточно вспомнить особенности московского метро, о которых многие пассажиры узнают слишком поздно.

Действующее метро и заброшенные объекты

Современные линии метро ориентированы на пассажиропоток, безопасность и удобство. Заброшенные станции и тоннели, напротив, лишены инфраструктуры и часто находятся в аварийном состоянии. При этом именно они позволяют увидеть, как менялись инженерные подходы и городские планы в разные эпохи.

Плюсы и минусы существования заброшенного метро

Наличие таких объектов имеет свои особенности и неоднозначно воспринимается как специалистами, так и горожанами. С одной стороны, это часть истории и инженерного наследия, с другой — источник потенциальных рисков.

Плюсы:

  • сохранённые инженерные решения и примеры градостроительных идей прошлых эпох;
  • культурная и историческая ценность для исследователей и урбанистов;
  • высокий интерес со стороны туризма и городской археологии.

Минусы:

  • риск обрушений и аварий из-за изношенных конструкций;
  • отсутствие охраны и системной консервации;
  • невозможность легального и безопасного посещения для широкой аудитории.

Популярные вопросы о заброшенных станциях метро

Можно ли легально посетить такие объекты?

В большинстве случаев — нет, но отдельные станции открывают для экскурсий или выставок.

Почему схемы подземных тоннелей недоступны?

Часть документов утеряна, а часть не публикуется из соображений безопасности.

Есть ли шанс, что эти станции откроют снова?

Иногда такие проекты обсуждаются, но чаще объекты остаются законсервированными.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
