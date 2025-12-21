Скала из фильма о Бонде оказалась реальнее мифа: правда о самом раскрученном острове Таиланда

В южной части Таиланда есть место, которое знают даже те, кто ни разу не был в Азии. Небольшая скала среди изумрудных вод стала символом киношной экзотики и обязательной точкой маршрута по Пхукету и Краби. Речь идёт об острове Джеймса Бонда — одной из самых узнаваемых природных локаций страны. Об этом сообщает FreeDom Travel.
Под популярным названием скрываются сразу два объекта — Ко Тапу и Кхао Пинг Кхан. Первый представляет собой узкую известняковую скалу, вертикально выходящую из воды. Второй — полноценный остров, с которого туристы любуются этим необычным природным "гвоздём".
Мировую известность место получило в 1974 году после выхода фильма "Человек с золотым пистолетом" с Роджером Муром. По сюжету именно здесь располагалось убежище злодея Франциско Скараманги. После премьеры остров быстро стал культовым, а неофициальное название James Bond Island закрепилось навсегда.
До съёмок бондианы Ко Тапу был известен лишь местным рыбакам. Скала высотой около 20 метров выглядит эффектно, но из-за узкого основания считается геологически хрупкой. Именно поэтому с 1998 года подход лодок вплотную запрещён.
Соседний Кхао Пинг Кхан, название которого переводится как "наклонённая гора", стал туристическим центром. Здесь появились пляж, смотровые точки и сувенирные лавки. В 1981 году оба острова вошли в состав национального парка залива Пхан Нга для защиты уникального ландшафта.
Чаще всего путешествие начинается с Пхукета или Краби. С пирсов Ao Por, Royal Phuket Marina, Ao Nang или Nopparat Thara туристов доставляют скоростные катера и традиционные лонгтейлы. Стандартная программа занимает целый день и включает осмотр острова, каякинг по пещерам и обед в деревне Ко Пани.
Для самостоятельной поездки можно арендовать лодку на пирсах Пхукета или провинции Пхангнга. Такой вариант даёт больше свободы, но требует опыта и понимания местных условий.
Экскурсионный формат подойдёт тем, кто впервые в Таиланде или ограничен во времени. Трансфер, гид и маршрут уже продуманы, а за один день удаётся увидеть сразу несколько знаковых мест.
Самостоятельная поездка понравится тем, кто ценит тишину и гибкость. Можно приехать рано утром, задержаться на острове дольше обычного и избежать туристических толп. Однако аренда лодки обычно обходится дороже, а все организационные вопросы придётся решать самостоятельно.
Главный символ — скала Ко Тапу, которую фотографируют со всех ракурсов, не приближаясь к ней вплотную. На Кхао Пинг Кхане стоит прогуляться по пляжу, заглянуть в пещеры и подняться на обзорные площадки.
Отдельного внимания заслуживают морские пещеры и скрытые лагуны залива Пхан Нга, куда заплывают на каяках. Часто маршрут дополняют визитом в деревню Ко Пани — поселение рыбаков на сваях с ресторанами морепродуктов и живой местной атмосферой.
Остров Джеймса Бонда выигрывает за счёт узнаваемости и кинематографичности. Другие острова залива менее раскручены, но часто предлагают больше уединения и природной тишины. Выбор зависит от цели поездки: знаковое место или спокойное исследование природы.
Место впечатляет даже при большом потоке туристов.
К минусам относят многолюдность и ограниченный доступ к самой скале.
Нет, подход к скале запрещён, осмотр возможен только с воды или с соседнего острова.
Вход в национальный парк платный: 300 бат для взрослых и 150 бат для детей.
Лучшее время — сухой сезон, когда море спокойное и видимость максимальная.
