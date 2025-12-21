Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скала из фильма о Бонде оказалась реальнее мифа: правда о самом раскрученном острове Таиланда

Остров Джеймса Бонда стал известен после съемок фильма в 1974 году
В южной части Таиланда есть место, которое знают даже те, кто ни разу не был в Азии. Небольшая скала среди изумрудных вод стала символом киношной экзотики и обязательной точкой маршрута по Пхукету и Краби. Речь идёт об острове Джеймса Бонда — одной из самых узнаваемых природных локаций страны. Об этом сообщает FreeDom Travel.

Остров Джеймса Бонда в Таиланде
Фото: Own work by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Остров Джеймса Бонда в Таиланде

Почему остров называют островом Джеймса Бонда

Под популярным названием скрываются сразу два объекта — Ко Тапу и Кхао Пинг Кхан. Первый представляет собой узкую известняковую скалу, вертикально выходящую из воды. Второй — полноценный остров, с которого туристы любуются этим необычным природным "гвоздём".

Мировую известность место получило в 1974 году после выхода фильма "Человек с золотым пистолетом" с Роджером Муром. По сюжету именно здесь располагалось убежище злодея Франциско Скараманги. После премьеры остров быстро стал культовым, а неофициальное название James Bond Island закрепилось навсегда.

Немного истории и охрана природы

До съёмок бондианы Ко Тапу был известен лишь местным рыбакам. Скала высотой около 20 метров выглядит эффектно, но из-за узкого основания считается геологически хрупкой. Именно поэтому с 1998 года подход лодок вплотную запрещён.

Соседний Кхао Пинг Кхан, название которого переводится как "наклонённая гора", стал туристическим центром. Здесь появились пляж, смотровые точки и сувенирные лавки. В 1981 году оба острова вошли в состав национального парка залива Пхан Нга для защиты уникального ландшафта.

Как добраться до острова Джеймса Бонда

Чаще всего путешествие начинается с Пхукета или Краби. С пирсов Ao Por, Royal Phuket Marina, Ao Nang или Nopparat Thara туристов доставляют скоростные катера и традиционные лонгтейлы. Стандартная программа занимает целый день и включает осмотр острова, каякинг по пещерам и обед в деревне Ко Пани.

Для самостоятельной поездки можно арендовать лодку на пирсах Пхукета или провинции Пхангнга. Такой вариант даёт больше свободы, но требует опыта и понимания местных условий.

Экскурсия или самостоятельное путешествие: что выбрать

Экскурсионный формат подойдёт тем, кто впервые в Таиланде или ограничен во времени. Трансфер, гид и маршрут уже продуманы, а за один день удаётся увидеть сразу несколько знаковых мест.

Самостоятельная поездка понравится тем, кто ценит тишину и гибкость. Можно приехать рано утром, задержаться на острове дольше обычного и избежать туристических толп. Однако аренда лодки обычно обходится дороже, а все организационные вопросы придётся решать самостоятельно.

Что обязательно посмотреть

Главный символ — скала Ко Тапу, которую фотографируют со всех ракурсов, не приближаясь к ней вплотную. На Кхао Пинг Кхане стоит прогуляться по пляжу, заглянуть в пещеры и подняться на обзорные площадки.

Отдельного внимания заслуживают морские пещеры и скрытые лагуны залива Пхан Нга, куда заплывают на каяках. Часто маршрут дополняют визитом в деревню Ко Пани — поселение рыбаков на сваях с ресторанами морепродуктов и живой местной атмосферой.

Остров Джеймса Бонда и другие острова Пхан Нга

Остров Джеймса Бонда выигрывает за счёт узнаваемости и кинематографичности. Другие острова залива менее раскручены, но часто предлагают больше уединения и природной тишины. Выбор зависит от цели поездки: знаковое место или спокойное исследование природы.

Плюсы и минусы посещения

Место впечатляет даже при большом потоке туристов.

  • эффектные пейзажи и культовый статус;
  • удобная логистика из Пхукета и Краби;
  • сочетание природы и киноистории.

К минусам относят многолюдность и ограниченный доступ к самой скале.

Советы для туристов

  1. Планируйте поездку в сухой сезон с ноября по апрель.
  2. Уточняйте, включён ли входной билет в стоимость экскурсии.
  3. Берите удобную обувь и защиту от солнца.
  4. Закладывайте время на каякинг и смотровые площадки.

Популярные вопросы об острове Джеймса Бонда

Можно ли высадиться на Ко Тапу?

Нет, подход к скале запрещён, осмотр возможен только с воды или с соседнего острова.

Сколько стоит вход?

Вход в национальный парк платный: 300 бат для взрослых и 150 бат для детей.

Когда лучше ехать?

Лучшее время — сухой сезон, когда море спокойное и видимость максимальная.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
