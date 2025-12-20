Хоббиты жили здесь по-настоящему: карта Новой Зеландии, которую фанаты знают наизусть

Более 150 локаций Новой Зеландии стали Средиземьем – режиссёр Питер Джексон

Новая Зеландия стала тем самым реальным Средиземьем, которое зрители узнали по фильмам Питера Джексона. Здесь среди вулканов, озёр и долин разворачивались ключевые сцены "Властелина колец" и "Хоббита". Многие локации доступны путешественникам и сегодня. Об этом сообщает New Zealand Official Tourism.

Фото: Own work by Malcolm Jacobson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Новая Зеландия

Почему именно Новая Зеландия

Режиссёр Питер Джексон использовал более 150 природных локаций на Северном и Южном островах. Съёмочная группа искала пейзажи с воздуха, делая по несколько посадок в день. С 1999 по 2000 год на работу над трилогией ушло около 400 съёмочных дней, а страна фактически стала главным визуальным героем фильмов. Такой формат путешествий наглядно показывает, как кинотуризм вписывается в современные виды путешествий и формирует отдельное направление отдыха.

Северный остров: от Шира до Мордора

Матамата в регионе Ваикато — это Хоббитон, где сохранились норы хоббитов, "Зелёный дракон" и сад Бильбо. Локация превратилась в туристический комплекс с экскурсиями и тематическими ужинами.

Национальный парк Тонгариро стал экранным Мордором: вулкан Нгаурухоэ "сыграл" Ородруин, а лавовые поля создали мрачную атмосферу финального пути Кольца.

В Веллингтоне, на горе Виктория, снимали леса Шира и сцены погони Назгулов, а в региональном парке Кайтоке — эльфийский Ривенделл.

Южный остров: эпос и масштаб

Гора Сандэй в Кентербери стала Эдорасом — столицей Рохана. Декорации демонтировали, но сама долина по-прежнему впечатляет.

Фьордленд использовали для сцен реки Андуин и Аргоната, дополнив пейзажи CGI.

Равнины возле Твайзела превратились в Пеленнорские поля, а болота Кеплер-Мир — в Мёртвые топи.

Для "Хобббита" команда вернулась в долины Гленорки, на реку Пелорус, озёра Ванака и Пукаки, а также в Золотой залив и холмы Такака.

Самостоятельное путешествие или тур

Самостоятельная поездка подойдёт тем, кто планирует маршрут, арендует автомобиль и готов к трекингам. Это гибко и зачастую дешевле, но требует времени и подготовки.

Организованные туры по местам съёмок включают трансферы, гидов и доступ к частным территориям. Они экономят время и позволяют глубже погрузиться в контекст, но стоят дороже и зависят от графика.

Плюсы и минусы кинотуризма

Такой формат путешествий имеет свои особенности и подходит не всем.

Плюсы:

возможность увидеть культовые пейзажи;

развитая туристическая инфраструктура;

сочетание природы и кинематографа.

Минусы:

высокая загруженность популярных мест в сезон;

часть сцен создавалась с помощью CGI;

удалённость некоторых локаций.

Советы по поездке по местам съёмок

Планируйте маршрут заранее и учитывайте сезонность и погоду. Перед трекингами проверяйте прогноз, особенно в районе Тонгариро. Экскурсии в Хоббитон и тематические туры бронируйте заранее. При дальних перелётах и смене островов полезно учитывать принципы сезонного планирования путешествий, чтобы избежать лишних расходов и перегрузок.

Популярные вопросы о местах съёмок "Властелина колец"

Как выбрать маршрут?

Ориентируйтесь на остров, доступность локаций и уровень физической подготовки.

Сколько стоит посещение Хоббитона?

Экскурсии платные, цена зависит от формата и сезона.

Что лучше — Северный или Южный остров?

Северный компактнее, Южный предлагает более масштабные и разнообразные пейзажи.