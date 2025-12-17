Забытый мир города-призрака: Даллол, где кипит земля и нет места для человека

Даллол расположен на 130 м ниже уровня моря

Даллол выглядит как место, где природа нарочно проверяет человека на прочность. Здесь сочетаются рекордная жара, почти полное отсутствие осадков и яркие гидротермальные поля, из-за которых пейзаж кажется неземным.

Когда-то это была рабочая точка добычи минералов с железной дорогой и логистикой, но сегодня — фактически город-призрак. Об этом сообщает CPG.

Где находится Даллол и почему о нём говорят

Даллол расположен на севере Эфиопии, в регионе Афар — внутри Депрессии Афар, одной из наиболее геологически активных зон планеты. Поселение находится примерно на 130 метров ниже уровня моря, а окружающая местность известна вулканизмом и постоянной гидротермальной активностью. Эти условия формируют одновременно и необычную "витрину" природных процессов, и крайне жёсткую среду для жизни.

Главная причина, по которой Даллол стал символом климатических пределов, связана с температурой. В период с 1960 по 1966 год в Даллол была зафиксирована среднегодовая температура 34,6 °C — это одно из самых высоких документированных значений для населённых территорий, учитываемых метеорологическими измерениями.

Средние максимальные температуры здесь превышают 41 °C, а в отдельные месяцы средние максимумы доходят до 46,7 °C. Абсолютный температурный рекорд для района указывается на уровне 49 °C, при этом "ночного охлаждения", которое обычно даёт организму передышку, почти нет.

Экстремальный климат и "границы" обитаемости

Ключевой фон для этой жары — сочетание отрицательной высоты, тропического положения и близости Красного моря. Вместе они усиливают удержание тепла и поддерживают гипераридный характер местности. Дни с осадками, судя по описаниям, чрезвычайно редки, а поверхностной воды почти нет, что делает саму идею устойчивого городского быта крайне уязвимой.

Именно поэтому Даллол часто называют не просто жарким местом, а пространством, где заметны физиологические ограничения для длительного пребывания человека. При постоянной высокой температуре и сухости формирование стабильного населённого пункта становится практически невозможным — отсюда и постепенный уход жителей, который в источниках отражается тем, что после 2005 года не приводятся оценки численности населения.

Минералы, индустрия и короткая "экономическая эпоха"

Парадокс Даллола в том, что при всей суровости он некоторое время был экономически значимым. В начале XX века здесь разворачивалась добыча соли и калийных минералов. Промышленный интерес к месторождениям требовал инфраструктуры, и она действительно появилась: в 1917–1918 годах построили узкоколейную железную дорогу, которая связывала порт Мерса-Фатьма (на территории нынешней Эритреи) с точкой примерно в 28 километрах от Даллола. Эта линия позволяла вывозить соль к побережью и поддерживать более-менее регулярную работу добычи.

В тот период производство калия, как указывается в материале, достигало около 51 000 тонн — показатель, благодаря которому Даллол оказался встроен в международный рынок промышленных минералов. Но после Первой мировой войны экономическая ситуация изменилась: крупнейшие мировые поставщики начали доминировать, и конкурировать с ними стало всё сложнее.

Почему проект "не удержался" надолго

Попытки оживить добычу предпринимались и позже — в 1920–1941 годах, в том числе при участии итальянской компании. Тогда извлекли около 25 000 тонн сильвита, однако устойчивой экономической модели, судя по описанию, не сложилось. После Второй мировой войны железную дорогу разобрали при британской администрации, и регион окончательно лишился ключевой логистики, без которой промышленная добыча фактически теряет смысл.

С этого момента Даллол начал превращаться в место эпизодической деятельности: ручная добыча соли, отдельные научные визиты, разведочные работы. В 1960-х американская компания, по описанию, бурила тысячи разведочных скважин, пытаясь оценить перспективы новых проектов, но постоянного производства так и не появилось.

Даллол сегодня: город-призрак и магнит для исследователей

Сейчас Даллол не имеет постоянного населения и живёт за счёт редких приездов: исследователей, приключенческих туристов и караванов, которыми управляют представители народа афар. Доступ стал проще после того, как с 2015 года появились дороги с твёрдым покрытием к соседним районам, но финальный участок всё равно требует внедорожного транспорта и аккуратного планирования.

На месте сохранились следы прежней жизни и добычи: сооружения из соляных блоков, разрушенные коррозией элементы, а также активные гидротермальные системы — фумаролы, минеральные террасы и разноцветные отложения. Это делает Даллол редким примером точки, где история промышленности буквально "приклеена" к геологии и климату.

Сравнение Даллола с другими экстремальными территориями

Экстремальные места бывают разными: одни поражают холодом и ветрами, другие — высотой и разреженным воздухом. Даллол выделяется тем, что его "экстремальность" складывается из нескольких факторов сразу. Здесь одновременно работают отрицательная высота, постоянная жара, гипераридность и геологическая активность.

В итоге это не просто "самое жаркое", а территория, где трудно закрепиться надолго, а инфраструктура всегда оказывается на грани выживаемости — и природной, и экономической.

Плюсы и минусы посещения Даллола

Прежде чем рассматривать поездку как туристический опыт, полезно трезво взвесить особенности места. Даллол привлекает тем, что даёт редкую возможность увидеть гидротермальные поля и минеральные ландшафты там, где они соседствуют со следами индустриальной истории.

При этом минусы тоже очевидны: постоянная жара, гипераридность, сложная логистика и необходимость строгой подготовки маршрута делают посещение местом не для спонтанного отдыха, а для заранее продуманной экспедиции.

Для тех, кто интересуется Даллолом

Сначала определите цель: вас интересует геология, индустриальная история или редкий туристический опыт — от этого зависит планирование. Учитывайте климат как главный фактор риска: здесь важна не "неприятная жара", а длительная тепловая нагрузка без нормального ночного охлаждения. Планируйте логистику заранее: даже при наличии дорог к соседним районам финальные участки требуют подготовленного транспорта. Не рассчитывайте на "городскую инфраструктуру": Даллол — фактически город-призрак, и это нужно принимать как исходное условие. Относитесь к ландшафту как к активной природной среде: гидротермальные зоны и коррозионная среда требуют осторожности и дисциплины.

Популярные вопросы о Даллолe

Почему Даллол называют одним из самых жарких мест на Земле?

Потому что в 1960–1966 годах там фиксировали среднегодовую температуру 34,6 °C, а также крайне высокие средние максимумы и рекорд 49 °C, при минимальном ночном охлаждении.

Почему Даллол стал городом-призраком?

Источники связывают это с исключительными климатическими условиями, которые мешают устойчивой жизни и делают постоянное поселение физиологически и организационно крайне сложным. Также роль сыграла утрата промышленной инфраструктуры после демонтажа железной дороги.

Чем Даллол был важен в начале XX века?

Он выполнял экономическую функцию благодаря добыче соли и калийных минералов, а для вывоза продукции была построена узкоколейная железная дорога к порту.

Что можно увидеть в Даллолe сегодня?

Сохранившиеся сооружения из соляных блоков, разрушенные коррозией остатки инфраструктуры, а также активные гидротермальные поля — фумаролы и разноцветные минеральные террасы.