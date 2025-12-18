Город, который можно обойти за полчаса: самый маленький город мира живёт по своим правилам

Хум вошёл в Книгу рекордов как самый маленький город мира

Хум — миниатюрный город в Истрии, где средневековая атмосфера ощущается не как декорация для туристов, а как естественная часть жизни. Здесь всего две каменные улочки, десятки домов и удивительное чувство уединения. Путешествие в Хум — это не про количество достопримечательностей, а про впечатления. Об этом сообщает FreeDom Travel.

Фото: Own work by AnaJur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Город Хум

Где находится самый маленький город мира

Хум расположен на северо-западе Хорватии, в центральной части Истрии. Он находится примерно в 14 километрах от Бузета и в двух часах езды от Пулы. Добраться сюда удобнее всего на автомобиле, поэтому Хум часто включают в автопутешествия по региону наряду с Мотовуном и Рочем.

История и легенды Хума

Поселение появилось на месте древнего укрепления, которое использовали иллирийцы и кельты. В XI веке здесь сформировался город-крепость, построенный из массивного камня в романском стиле. В Средние века Хум входил в Истрийский марш и играл оборонительную роль, контролируя долину реки Мирна.

Наряду с историческими фактами живы и народные предания. Согласно одной из легенд, Хум построили великаны, которые после возведения крупных городов сложили оставшиеся камни в небольшое поселение. Эта история давно стала частью местного фольклора и туристического образа города.

Архитектура и средневековая атмосфера

Город полностью окружён крепостными стенами, за которыми скрываются всего две узкие мощёные улицы. Каменные дома стоят вплотную друг к другу, образуя небольшие дворики и крошечные площади. Отсутствие современной застройки создаёт ощущение музея под открытым небом.

Вход в Хум проходит через массивные городские ворота, украшенные медной пластиной с календарём XVI века. Внутри находятся две важные церкви: часовня Святого Иеронима с фресками XI века и церковь Вознесения Девы Марии, где сохранились надписи на глаголице — древней славянской письменности.

Традиции и повседневная жизнь

Хум остаётся живым городом, а не просто туристическим объектом. Здесь до сих пор сохраняется необычная традиция выбора мэра: раз в год голосование проходит с помощью деревянной таблички, на которой делают отметки напротив имён кандидатов. Этот ритуал подчёркивает связь города с прошлым и привлекает путешественников, ищущих аутентичные впечатления.

Город также считается важной точкой на маршруте глаголической культуры. Дорога из Роча в Хум проходит вдоль Глаголической аллеи — символического пути, посвящённого истории славянской письменности.

Гастрономия Истрии

Несмотря на скромные размеры, Хум известен своей кухней. Здесь подают пасту фужи с белыми и чёрными трюфелями, используют местное оливковое масло и предлагают домашние вина сортов мальвазия и теран. Отдельное место занимает травяная ракия, которой посвящён осенний фестиваль.

Планируя поездку по Истрии, многие путешественники заранее продумывают бытовые детали, включая связь в дороге и небольших городах. Для этого всё чаще выбирают современные решения вроде встроенной SIM-карты, которая упрощает навигацию и поиск нужных мест.

Хум и другие города Истрии

В отличие от Пулы с её амфитеатром или Ровиня с оживлёнными набережными, Хум делает ставку на камерность. Здесь нет масштабных музеев или курортной инфраструктуры. Мотовун привлекает панорамными видами, Бузет — гастрономическими фестивалями, а Хум — ощущением тишины и неторопливого ритма.

Плюсы и минусы посещения Хума

Перед поездкой важно понимать особенности этого направления.

Плюсы:

компактность,

историческая застройка,

отсутствие туристических толп,

локальная кухня,

удобство для фотопрогулок.

Минусы:

ограниченная инфраструктура,

минимальный выбор жилья,

почти полное отсутствие общественного транспорта.

Советы для поездки в Хум

Планируйте визит с арендой автомобиля. Приезжайте утром или ближе к закату для комфортной прогулки и мягкого света. Совмещайте Хум с Рочем и Глаголической аллеей. Продумывайте ночёвку в соседних городах, внимательно относясь к деталям бронирования отелей.

Популярные вопросы о Хуме

Сколько времени нужно на осмотр Хума?

Обычно достаточно 2-3 часов, но для неспешного знакомства лучше выделить полдня.

Когда лучше ехать в Хум?

Весной и осенью — комфортная погода и меньше туристов.

Подходит ли Хум для самостоятельной поездки?

Да, особенно если маршрут включает другие города Истрии.