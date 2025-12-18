Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Город, который можно обойти за полчаса: самый маленький город мира живёт по своим правилам

Хум вошёл в Книгу рекордов как самый маленький город мира
Туризм

Хум — миниатюрный город в Истрии, где средневековая атмосфера ощущается не как декорация для туристов, а как естественная часть жизни. Здесь всего две каменные улочки, десятки домов и удивительное чувство уединения. Путешествие в Хум — это не про количество достопримечательностей, а про впечатления. Об этом сообщает FreeDom Travel.

Город Хум
Фото: Own work by AnaJur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Город Хум

Где находится самый маленький город мира

Хум расположен на северо-западе Хорватии, в центральной части Истрии. Он находится примерно в 14 километрах от Бузета и в двух часах езды от Пулы. Добраться сюда удобнее всего на автомобиле, поэтому Хум часто включают в автопутешествия по региону наряду с Мотовуном и Рочем.

История и легенды Хума

Поселение появилось на месте древнего укрепления, которое использовали иллирийцы и кельты. В XI веке здесь сформировался город-крепость, построенный из массивного камня в романском стиле. В Средние века Хум входил в Истрийский марш и играл оборонительную роль, контролируя долину реки Мирна.

Наряду с историческими фактами живы и народные предания. Согласно одной из легенд, Хум построили великаны, которые после возведения крупных городов сложили оставшиеся камни в небольшое поселение. Эта история давно стала частью местного фольклора и туристического образа города.

Архитектура и средневековая атмосфера

Город полностью окружён крепостными стенами, за которыми скрываются всего две узкие мощёные улицы. Каменные дома стоят вплотную друг к другу, образуя небольшие дворики и крошечные площади. Отсутствие современной застройки создаёт ощущение музея под открытым небом.

Вход в Хум проходит через массивные городские ворота, украшенные медной пластиной с календарём XVI века. Внутри находятся две важные церкви: часовня Святого Иеронима с фресками XI века и церковь Вознесения Девы Марии, где сохранились надписи на глаголице — древней славянской письменности.

Традиции и повседневная жизнь

Хум остаётся живым городом, а не просто туристическим объектом. Здесь до сих пор сохраняется необычная традиция выбора мэра: раз в год голосование проходит с помощью деревянной таблички, на которой делают отметки напротив имён кандидатов. Этот ритуал подчёркивает связь города с прошлым и привлекает путешественников, ищущих аутентичные впечатления.

Город также считается важной точкой на маршруте глаголической культуры. Дорога из Роча в Хум проходит вдоль Глаголической аллеи — символического пути, посвящённого истории славянской письменности.

Гастрономия Истрии

Несмотря на скромные размеры, Хум известен своей кухней. Здесь подают пасту фужи с белыми и чёрными трюфелями, используют местное оливковое масло и предлагают домашние вина сортов мальвазия и теран. Отдельное место занимает травяная ракия, которой посвящён осенний фестиваль.

Планируя поездку по Истрии, многие путешественники заранее продумывают бытовые детали, включая связь в дороге и небольших городах. Для этого всё чаще выбирают современные решения вроде встроенной SIM-карты, которая упрощает навигацию и поиск нужных мест.

Хум и другие города Истрии

В отличие от Пулы с её амфитеатром или Ровиня с оживлёнными набережными, Хум делает ставку на камерность. Здесь нет масштабных музеев или курортной инфраструктуры. Мотовун привлекает панорамными видами, Бузет — гастрономическими фестивалями, а Хум — ощущением тишины и неторопливого ритма.

Плюсы и минусы посещения Хума

Перед поездкой важно понимать особенности этого направления.

Плюсы:

  • компактность,
  • историческая застройка,
  • отсутствие туристических толп,
  • локальная кухня,
  • удобство для фотопрогулок.

Минусы:

  • ограниченная инфраструктура,
  • минимальный выбор жилья,
  • почти полное отсутствие общественного транспорта.

Советы для поездки в Хум

  1. Планируйте визит с арендой автомобиля.
  2. Приезжайте утром или ближе к закату для комфортной прогулки и мягкого света.
  3. Совмещайте Хум с Рочем и Глаголической аллеей.
  4. Продумывайте ночёвку в соседних городах, внимательно относясь к деталям бронирования отелей.

Популярные вопросы о Хуме

Сколько времени нужно на осмотр Хума?
Обычно достаточно 2-3 часов, но для неспешного знакомства лучше выделить полдня.

Когда лучше ехать в Хум?
Весной и осенью — комфортная погода и меньше туристов.

Подходит ли Хум для самостоятельной поездки?
Да, особенно если маршрут включает другие города Истрии.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых город туризм отпуск хорватия путешествия
Новости Все >
Комнатные растения выбрасывают для защиты всей коллекции — Country Living
Стас Пьеха напомнил о том, что он учится на психолога
Хлеб удерживает мясной сок в котлетах при жарке — кулинары
Верхние части дверей и рамы картин остаются самыми пыльными зонами квартиры
Конструкторы LEGO стали хитом предновогодних продаж
DCT использует два сцепления для чётных и нечётных передач — Jalopnik
Приём хлорофилла не снижает вес и вызывает побочные эффекты — Юлия Сластен
Дмитрий Дибров сожалеет, что не отметит Новый год с детьми
Вересковый цветок устойчив к засухе при правильном подборе вида — Cicekse
Домашняя смесь с содой и зубной пастой удаляет жир с кухонных шкафов — Primainspirace
Сейчас читают
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Авто
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Последние материалы
Съёмная баска вошла в зимние тренды благодаря универсальности — Shein
Комнатные растения выбрасывают для защиты всей коллекции — Country Living
Утреннее пение помогает птицам разогреть голосовой аппарат — Science Press
Стас Пьеха напомнил о том, что он учится на психолога
Хум вошёл в Книгу рекордов как самый маленький город мира
Хлеб удерживает мясной сок в котлетах при жарке — кулинары
Кошки пролезают в узкие проёмы из-за подвижного плечевого пояса
Верхние части дверей и рамы картин остаются самыми пыльными зонами квартиры
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Приседания смещают нагрузку с ягодиц на переднюю часть бедра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.