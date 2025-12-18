Икона речных путешествий возвращается: эти суда могут снова связать Каму туристическими маршрутами

В Удмуртии готовятся к возвращению водных туристических маршрутов по Каме, которые в последние годы оставались вне активной навигации. Ключевой точкой притяжения снова станет Сарапул — город с богатым историческим и купеческим прошлым. Власти рассчитывают, что обновлённые маршруты усилят туристический поток и расширят транспортные возможности региона. Об этом сообщает Travel Rambler.
По словам руководителя республики, развитие туризма в Удмуртии сегодня напрямую связано с транспортной доступностью и разнообразием маршрутов. Одним из таких направлений станет возобновление туристической навигации по Каме с заходом в Сарапул. Ожидается, что город примет до 185 судозаходов за сезон, включая скоростные суда типа "Метеор", которые будут курсировать из Татарстана и Пермского края.
Такой формат вписывается в общую тенденцию развития внутреннего туризма в России, где всё большее внимание уделяется региональным маршрутам и коротким путешествиям.
Отдельное внимание уделяется железнодорожной составляющей. Александр Бречалов рассказал о договорённостях по запуску нового маршрута ретропоезда "Ижевск — Сарапул", который станет частью совместного проекта с РЖД.
"Благодаря успешной реализации совместного с РЖД проекта, мы уже договорились о создании нового маршрута ретропоезда "Ижевск — Сарапул". Он будет посвящён дореволюционной купеческой культуре старинного города на Каме", — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
По задумке организаторов, поездка на таком поезде станет не просто способом передвижения, а полноценным туристическим продуктом с погружением в историю и атмосферу города.
Для приёма увеличенного потока туристов в Сарапуле прорабатываются вопросы причальной инфраструктуры. Ранее глава города изучал опыт использования модульных причалов в Перми, которые позволяют быстро и гибко организовать швартовку пассажирских судов. Такой подход особенно актуален для регионов, развивающих маршруты в стороне от массовых направлений, включая труднодоступные туристические места России.
Кроме того, соглашение о запуске нового туристического маршрута Александр Бречалов обсуждал с губернатором Пермского края в Москве, что подчёркивает межрегиональный характер проекта.
Водные маршруты по Каме и поездки на ретропоезде решают разные задачи, но дополняют друг друга. Речной туризм даёт возможность увидеть регион с новой стороны и привлечь гостей из соседних субъектов. Железнодорожные маршруты, в свою очередь, обеспечивают стабильность и более прогнозируемый поток туристов. В комплексе такие форматы формируют устойчивую модель развития отрасли.
Развитие водного туризма имеет свои особенности и требует взвешенного подхода. Это направление привлекательно, но связано с рядом ограничений.
Плюсы:
Минусы:
Сроки будут зависеть от готовности инфраструктуры и погодных условий.
Планируются рейсы скоростных "Метеоров" из Татарстана и Пермского края, а также другие туристические суда.
Оптимальным вариантом станет сочетание обоих форматов для более полного знакомства с регионом.
