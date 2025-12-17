Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый год по-чужому — и праздник становится ярче: традиции разных стран для домашнего торжества

Французы дают публичные новогодние обещания в полночь
Туризм

Зимой так не хватает света и тепла, но декабрь всегда приносит особое настроение. Это время огней, ароматов, домашних ужинов и ожидания чуда. Рождество и Новый год объединяют семьи, заставляют забыть о рутине и наполняют дома радостью. Чтобы сделать праздники ещё уютнее, стоит заглянуть в традиции других стран — среди них найдётся немало идей, которые легко перенести в свой дом. Об этом сообщает RG.

Атмосфера Нового Года
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Атмосфера Нового Года

Зелёные символы праздника

Для нас Новый год неразрывно связан с ёлкой. Её запах и блеск игрушек создают атмосферу сказки. Но в разных уголках мира символом зимних праздников могут быть совсем другие растения.

В Западной Европе вместо ели часто используют ветви падуба — колючие листья с красными ягодами, символ защиты и плодородия. Под омелой, перевязанной алой лентой, принято целоваться — на удачу. В Японии делают праздничные композиции из бамбука и хвои, а в Грузии украшают дом "чичилаки" — ветвями орехового дерева, напоминающими фигурную стружку.

В Китае и Вьетнаме на Новый год распускаются ветви персика, сливы и абрикоса — они символизируют обновление и радость. В Латинской Америке нередко украшают дом ветвями кофейного дерева с яркими плодами. А в европейских квартирах популярны живые растения — пуансеттия и шлюмбергера, которые зацветают именно в декабре.

Если хотите добавить в праздник немного волшебства, можно вдохновиться атмосферой рождественских деревень Европы - там зимние огни и декор превращают города в сказку.

Праздничное застолье по-европейски

Для жителей России и стран СНГ Новый год — это, конечно, салат оливье, сельдь под шубой и мандарины. Но гастрономические традиции других народов не менее колоритны.

Во Франции ночь с 31 декабря на 1 января называют "ревейон". На столе обязательно появляются фуа-гра, устрицы, шампанское и десерты. Немцы предпочитают лёгкие блюда — раклет, фондю, орехи и яблоки. Когда-то они ели карпа, символизирующего богатство, а теперь всё чаще подают пончики с сюрпризом — один из них может оказаться с горчицей.

Британцы любят пудинги, мясные пироги и жареного гуся, а в Шотландии готовят песочный торт с орехами и марципаном. В Дании и Эстонии подают треску, свинину и капусту, а завершает вечер торт "крансекаге" в форме рога изобилия.

В Азии новогодние блюда особенно символичны. В Японии на столе — осэти-рёри, набор блюд, где каждое имеет значение: удача, здоровье или долголетие. В Китае лепят пельмени цзяо цзы всей семьёй — чтобы следующий год был сытым и дружным. Праздничное застолье — не просто еда, а способ пожелать счастья себе и близким.

Необычные обычаи и весёлые традиции

Праздник — это не только еда. В разных странах придумали десятки способов привлечь удачу и начать год с улыбкой.

Во Франции люди дают себе обещания — начать новую жизнь, заняться спортом, отказаться от вредных привычек. Датчане выбегают на улицы, кидают посуду в двери соседей или прыгают со стульев ровно в полночь, чтобы "впрыгнуть" в счастливый год.

В Японии популярны "мешки счастья" — запечатанные пакеты с сюрпризами. В Британии следят, кто первым войдёт в дом после полуночи: если это тёмноволосый мужчина с хлебом и солью, год обещает быть удачным. В Италии выбрасывают из окон старые вещи, освобождая место для нового, а в Аргентине сжигают ненужные бумаги.

В России всё чаще вдохновляются зарубежными форматами отдыха — от снежных марафонов до катания в горах. Например, "Роза Хутор" готовит целую неделю праздников с бесплатной анимацией и вечерними шоу .

Плюсы и минусы заимствованных традиций

Плюсы:

  • новые идеи для праздника и семейных ритуалов;
  • возможность расширить кругозор детей;
  • атмосфера веселья и объединения.

Минусы:

  • не все обычаи приживутся в другой культуре;
  • экзотические блюда могут быть дорогими или непривычными.

Советы, как вдохновиться для праздника

  1. Добавляйте по одной новой традиции в год — так они станут естественной частью праздника.
  2. Не копируйте полностью, адаптируйте под свой ритм и вкусы.
  3. Украшайте дом так, чтобы символы сочетались — омела и свечи отлично смотрятся рядом с еловыми ветками.
  4. Пусть главное в празднике будет не количество гирлянд, а тепло и внимание к близким.

Популярные вопросы о новогодних обычаях

Почему в Европе Новый год часто совмещают с Рождеством?

Праздники исторически объединены — в католических странах Новый год становится продолжением рождественских каникул.

Какие традиции можно легко ввести в своей семье?

Украшение дома, ужин при свечах, обмен пожеланиями и "входящий подарок" — небольшие символические презенты.

Какая страна самая "новогодняя"?

Каждая по-своему: в Германии ценят уют, в Италии — радость, в Японии — гармонию, а в Латинской Америке — громкое веселье.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
