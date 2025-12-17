Самый неожиданный штат США: место, где играют польки и спят в железнодорожных вагонах

Отель в Шугаркрике размещает гостей в старинных вагонах — Sugarcreek Village Inn

В американском штате Огайо есть уголок, где звенит музыка альпийских часов и пахнет свежим сыром. В Шугаркрике — "Маленькой Швейцарии" — гости могут остановиться прямо в старинных железнодорожных вагонах.

Фото: Own work by Kreuzfeld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Отель в Шугаркрике

Атмосфера швейцарской деревушки в сердце Америки

Путешественникам, мечтающим об альпийском уюте, вовсе не нужно лететь в Европу. Шугаркрик, основанный переселенцами из Швейцарии, сохранил культуру, архитектуру и гастрономию предков. Уже к XIX веку этот город стал центром производства швейцарского сыра — сегодня здесь создают почти половину всего американского продукта.

Здесь всё напоминает о старой Европе — от фасадов домов до полекки, что звучит на главной площади. Если хочется почувствовать настоящие Альпы, можно взглянуть, чем удивляет сама Швейцария и её горные маршруты - от ледников до водопадов, которые вдохновляют путешественников по всему миру.

Отель, где поезда не уходят

Sugarcreek Village Inn — одно из самых необычных мест для отдыха в Огайо. Главный корпус выполнен в стиле уютного деревенского дома с верандой и креслами-качалками. Внутри — современные номера с массажными креслами и биде. Но главная "изюминка" отеля — переоборудованные железнодорожные вагоны, стоящие рядом с основным зданием.

Здесь семь номеров: один — в вагоне-кабине, шесть — в старинных пассажирских вагонах. В каждом — просторная кровать, ванная комната и мини-холодильник. В кабине оборудована мини-кухня и зона завтрака, что делает её идеальной для пар или семей.

Цена и впечатления гостей

В отличие от многих "бутик"-отелей с необычным антуражем, Sugarcreek Village Inn сохраняет доступные цены. Стоимость ночи в вагоне сопоставима с обычными номерами, а чистота и комфорт отмечаются как главные преимущества.

Многие путешественники называют это место лучшим выбором для уикенда — особенно весной и осенью, когда город оживает фестивалями. Об этом рассказывает Sugarcreek Village Inn.

Что посмотреть в Шугаркрике

Каждую осень здесь проходит Швейцарский фестиваль Огайо — с сырными дегустациями, музыкой и традиционными состязаниями Steinstossen. Центр города украшен фасадами в альпийском стиле, а среди достопримечательностей — музей Alpine Hills и крупнейшие в мире часы с кукушкой. Любители антиквариата могут заглянуть в Collectors Decanters and Steins — магазин-музей с тысячами коллекционных предметов.

Тем, кто интересуется железной дорогой, стоит посетить Музей паровозного депо — с действующим вокзалом и редкими локомотивами. А путешественники на авто могут проехать по Amish Country Byway — живописной трассе длиной 150 миль, ведущей через фермы и маленькие города, где время будто остановилось.

Плюсы и минусы проживания в вагонах

Проживание в старинном поезде — романтика, но и своя специфика.

Плюсы:

уникальный формат отдыха и атмосфера уюта;

современные удобства при историческом антураже;

разумные цены и тишина вокруг.

Минусы:

ограниченное число номеров, бронировать стоит заранее;

для любителей просторных апартаментов вагоны могут показаться тесными.

Советы для путешественников

Бронируйте за 2-3 месяца до поездки: летом и осенью отель особенно популярен. Планируйте прогулку по городу в первой половине дня — у часов с кукушкой проходит шоу-оркестр. Захватите наличные — не все кафе в амишских деревнях принимают карты. Если едете на машине, включите в маршрут города Берлин и Довер — оба находятся менее чем в часе пути.

Для вдохновения можно также посмотреть, как в Европе маленькая страна Словения объединяет море, горы и старинные города - пример того, как компактные территории превращаются в туристические жемчужины.

Популярные вопросы о Шугаркрике

Что делает Шугаркрик особенным?

Его швейцарские корни и сохранившаяся архитектура создают атмосферу европейской сказки.

Как добраться?

Ближайшие международные аэропорты — в Кливленде, Колумбусе и Питтсбурге, примерно в 90 милях от города.

Стоит ли останавливаться в отеле Sugarcreek Village Inn?

Да, если хотите совместить комфорт с аутентичным опытом и почувствовать дух старой железной дороги.