Парадокс российской экзотики: страна с северным сиянием теряет гостей из-за мелочей

Въездной турпоток в Россию не достиг уровня 2019 года — вице-президент Ромашкин

Россия по-прежнему остаётся одной из самых загадочных и притягательных стран мира. Её бескрайние просторы, культурное наследие и природные чудеса способны впечатлить любого путешественника. Но, несмотря на всё это, поток иностранных туристов в страну остаётся удивительно низким. Об этом сообщает АТОР.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туристы востока

Туризм вопреки статистике

По данным за 2024 год, лидером по числу приезжающих в Россию стала Китайская Народная Республика — страну посетили 848 тысяч граждан КНР. Это вдвое меньше, чем в 2019 году, но всё же внушительная цифра на фоне общего сокращения въездного потока. Германия и Объединённые Арабские Эмираты заняли второе и третье места, обеспечив по 65 тысяч визитов. Далее следуют Турция — 58 тысяч и Саудовская Аравия — 55 тысяч туристов.

"Практически полностью потеряна европейская аудитория. Мы начинаем работу с нуля на рынках Ирана, Индии, ОАЭ и Юго-Восточной Азии", — отмечает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Эти новые направления требуют колоссальных вложений. Осведомлённость о России как о туристической точке крайне низкая, а конкуренция с другими странами за внимание путешественников растёт с каждым годом.

Что привлекает новых туристов

Главное преимущество России для туристов из жарких стран — уникальный климат и природное разнообразие. Для жителей Дубая или Эр-Рияда увидеть снег — событие, сравнимое с чудом. Китайских путешественников особенно манит северное сияние, ради которого они едут в Мурманск.

"Можно позиционировать Россию как 'самую снежную страну'. Разнообразие предложений для туристов огромно — от пляжей Сочи до уникальной природы Алтая", — говорит эксперт.

Эти природные "магниты" помогают формировать новый образ страны — загадочной, холодной, но гостеприимной и богатой впечатлениями. Россия могла бы конкурировать с популярными курортами вроде Турции или Египта, если бы сумела предложить понятный и яркий бренд.

Не случайно подобные маршруты активно развиваются и в регионах. Так, Тула открывает портал в русскую культуру для гостей из Китая, предлагая уникальные программы для туристов, которым интересна аутентичная Россия.

Бытовые барьеры на пути путешественников

Однако путь к успеху преграждают простые, но серьёзные проблемы. Первая — финансовая. Зарубежные банковские карты в России не работают, а обменные пункты ограничены по времени и ассортименту валют. Нередко туристы сталкиваются с отказом принять старые купюры.

"Получить российскую карту 'Мир' иностранцу крайне сложно, а пополнить её из-за рубежа почти невозможно", — поясняет Ромашкин.

Вторая проблема — связь. После прилёта многие гости теряют доступ к мобильной сети, поскольку иностранные SIM-карты блокируются. Без навигации и интернета путешественники оказываются в стрессовой ситуации уже в первый час пребывания. Третья трудность — непредсказуемость авиасообщения, из-за которой сложно планировать маршруты заранее.

Инфраструктура готова — нужен бренд

При этом сама инфраструктура российских туристических направлений показывает высокий уровень готовности. Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Алтай — регионы, где есть всё для комфортного отдыха. По оценкам экспертов, Россия способна принимать в 5-10 раз больше туристов, чем сегодня.

"Существующих ресурсов достаточно для приёма в 5-10 раз большего числа иностранцев, чем сейчас", — уверен Сергей Ромашкин.

Главная стратегическая проблема, по его мнению, — отсутствие узнаваемого национального бренда. Турция, к примеру, вкладывает около 40 евро на каждого привлечённого туриста, формируя позитивный имидж и рекламируя свои курорты. Россия пока не предлагает миру чёткое эмоциональное послание, которое могло бы стать её визитной карточкой.

Для внутреннего туризма ситуация постепенно меняется: регионы создают маршруты и событийные программы. Так, Россия включила праздничный режим: куда поехать, чтобы каникулы подарили эмоции - пример того, как продуманная инфраструктура и маркетинг способны оживить туристический интерес внутри страны.

Визы и продвижение: шаги к росту

По словам эксперта, отмена виз для граждан Китая уже даёт заметный эффект и может добавить до полумиллиона туристов ежегодно. Однако этого недостаточно — без комплексных мер результат не будет устойчивым.

"Необходимо развивать инфраструктуру, улучшать платежные механизмы и создавать полноценные туристические продукты", — отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Россия и популярные туристические направления

Если рассматривать Россию в сравнении с другими странами, картина выглядит неоднозначно. Турция и Египет выигрывают в доступности и узнаваемости бренда, но уступают России по разнообразию природы и культурному наследию. Европа предлагает высокий уровень сервиса, но лишена эффекта "новизны" для азиатских и ближневосточных путешественников.

Россия способна стать направлением, которое объединит масштаб, климатическое разнообразие и подлинную самобытность. Для этого нужно лишь устранить барьеры, мешающие комфортному пребыванию гостей, и начать системное продвижение на мировом рынке.

Плюсы и минусы российского туризма для иностранцев

Плюсы:

уникальные природные ландшафты — от Сочи до Камчатки;

богатое культурное наследие, исторические города, музеи;

возможность увидеть северное сияние и зимнюю природу;

безопасность в большинстве туристических зон.

Минусы:

трудности с оплатой и обменом валюты;

слабая мобильная связь и интернет для иностранных гостей;

ограниченное количество прямых авиарейсов;

низкая узнаваемость страны как бренда.

Советы путешественникам, планирующим поездку в Россию

Подготовить наличные доллары или евро заранее и уточнить требования к купюрам. Купить российскую SIM-карту сразу в аэропорту, чтобы избежать проблем со связью. Планировать маршруты с запасом времени — внутренние перелёты могут задерживаться. Установить офлайн-карты и переводчик перед поездкой. Изучить особенности регионов: зимой — тёплые вещи и обувь, летом — репелленты и защита от солнца.

Популярные вопросы о туризме в России

1. Что сегодня привлекает иностранных туристов в России?

Главные причины — уникальная природа, снег, северное сияние и культурные маршруты.

2. Сколько стоит поездка по России для иностранца?

Цены зависят от направления, но в среднем путешествие на неделю обходится на 20-30% дешевле, чем тур в Европу.

3. Нужна ли виза?

Для граждан Китая, Турции и ряда других стран визы упрощены или отменены. Остальные могут воспользоваться электронной визой, которую оформляют онлайн за несколько дней.

4. Какие регионы наиболее популярны?

Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Алтай и Сочи. Именно здесь сосредоточена основная инфраструктура.

5. Что мешает развитию туризма?

Главные барьеры — отсутствие международных платежных систем, слабая связь и недостаток продвижения России как туристического бренда.

Россия стоит на пороге нового туристического этапа. Потенциал страны огромен — от богатого культурного наследия до природного разнообразия, которое не уступает самым известным мировым направлениям. Но для того чтобы мир увидел эту Россию, необходимы не только инвестиции и грамотное продвижение, но и внутреннее желание изменить отношение к путешественнику. Туризм способен стать не просто отраслью, а мостом между культурами, который показывает: Россия открыта, современна и готова удивлять.