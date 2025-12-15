Рождественский секрет центра Рима: сладкий ритуал в легендарном отеле, куда туристы не доходят

В отеле d'Inghilterra подают праздничные десерты до января — Starhotels

В центре Рима появился новый способ почувствовать атмосферу Рождества — без суеты, в окружении элегантности и вкуса. Исторический отель Hotel d'Inghilterra, расположенный рядом с площадью Пьяцца ди Спанья, приглашает гостей на особое праздничное чаепитие, где традиции сочетаются с утончённой итальянской гастрономией.

Фото: commons.wikimedia.org by Greymouser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Район Гарбателла Сторика

Праздничная атмосфера в сердце Вечного города

Каждый декабрь центр Рима преображается: зажигаются огни, витрины украшаются венками, а на площади Пьяцца дель Пополо сияет рождественская ёлка, символизирующая начало зимнего сезона. В это время жители и туристы гуляют по Виа Кондотти, заглядывают в бутики, делают фото у исторических фасадов. Атмосфера напоминает лучшие зимние города Европы, где каждый уголок наполнен светом и ароматом праздника.

Теперь такая возможность есть — в знаменитом Hotel d'Inghilterra, одном из старейших отелей итальянской столицы. Здание XVIII века, хранящее память о встречах художников, писателей и аристократов, сегодня приглашает гостей на уникальное рождественское чаепитие, доступное ежедневно с 16:00 до 18:00 до 16 января 2026 года.

Рождественское чаепитие стало традицией, которая соединяет британский дух с итальянским гостеприимством. Стоимость составляет 18 евро на человека — редкая возможность для Рима насладиться атмосферой люксового отеля, не переплачивая.

Отель с историей и характером

Hotel d'Inghilterra расположен всего в нескольких минутах от площади Испании и знаменитой лестницы Тринита-деи-Монти. После недавней реставрации он стал ещё более изысканным, сохранив при этом очарование старого Рима. Интерьеры сочетают классический стиль с современными акцентами — лепнину, бархатные кресла и тёплый свет ламп дополняют элементы современного дизайна.

Главное место притяжения гостей — кафе Romano, расположенное на первом этаже. Именно здесь проводится рождественское чаепитие, ставшее настоящей находкой для жителей Рима, туристов и всех, кто ценит атмосферу неспешного отдыха.

Кафе выходит на живописную улицу Виа Боргоньона и располагает уютной террасой, где даже зимой приятно провести время с чашкой ароматного чая и десертом. Об этом сообщает Starhotels.

Праздничное меню: от пандоро до кремовых десертов

Главный акцент чаепития — фирменная тележка с десертами ручной работы. Гости могут выбрать между классическими итальянскими сладостями — пандоро и панеттоне — и разнообразными мини-пирожными, суфле и кремами. Меню ежедневно обновляется, предлагая новые сочетания вкусов.

К десертам подаётся свежая выпечка и печенье, приготовленные на кухне отеля. Завершает трапезу чашка ароматного чая марки La Via del Tè или густой горячий шоколад Domori — любимый напиток гостей в холодный сезон.

Элегантная подача, свечи, хрусталь и рождественские декорации превращают это чаепитие в маленький праздник, доступный каждому. Атмосфера напоминает лучшие кафе Европы, где каждый десерт становится произведением искусства, а подача превращается в театральное действие.

Чайная традиция в Риме и Лондоне

Чтобы понять особенность римского чаепития, стоит сравнить его с классическим британским "afternoon tea".

Место. В Лондоне чаепитие — часть повседневного ритуала, в Риме — праздничное событие. Меню. Англичане подают сконсы и бутерброды, итальянцы — панеттоне и домашние пирожные. Атмосфера. В Риме это скорее театральное действо: свет свечей, ароматы ванили и корицы, звон фарфора. Цена. Средний британский afternoon tea в люксовых отелях стоит от 40 евро, тогда как в Hotel d'Inghilterra — менее 20.

Такое чаепитие становится не просто гастрономическим удовольствием, а частью рождественской культуры города.

Плюсы и минусы праздничного чаепития

Как и любое мероприятие, этот формат имеет свои особенности.

Плюсы:

доступная цена при высоком уровне сервиса;

историческая атмосфера и центральное расположение;

уникальные десерты ручной работы;

возможность сочетать чаепитие с прогулкой по праздничному Риму.

Минусы:

ограниченное время — всего два часа в день;

необходимость бронирования в высокий сезон;

популярность среди туристов, из-за чего возможны очереди.

Тем не менее, большинство гостей отмечают, что эмоции и вкусные угощения с лихвой компенсируют небольшие неудобства.

Кафе Romano и терраса Romana

На первом этаже отеля находится лаунж-бар Cafè Romano — пространство в английском стиле, где можно заказать фирменные коктейли бар-менеджера Анджело Ди Джорджи. Здесь царит камерная атмосфера старинного клуба: мягкие диваны, приглушённый свет, изысканное меню закусок.

На крыше отеля гостей ждёт терраса Romana — новая жемчужина здания, откуда открывается вид на крыши Рима. Вечером здесь проходят аперитивы, дегустации и коктейльные вечера. Особое внимание уделяется авторской миксологии: классика сочетается с современными рецептами, создавая гармонию вкусов и ароматов.

Romana стала не просто баром, а местом встречи, где римляне и путешественники наслаждаются моментом.

Как насладиться праздничным чаепитием

Забронируйте заранее. В декабре и январе места быстро заканчиваются, особенно в выходные. Приходите чуть раньше. Это позволит занять столик у окна или на террасе. Попробуйте разные десерты. Меню меняется каждый день, и повара предлагают новые комбинации вкусов. Не спешите. Наслаждайтесь атмосферой, музыкой, общением — именно это делает чаепитие особенным. Совместите визит с прогулкой. После чая можно дойти до площади Испании или заглянуть в бутики на Виа Кондотти.

Популярные вопросы о рождественском чаепитии в Риме

1. Нужно ли бронировать столик заранее?

Да, особенно в праздничные дни — бронирование помогает избежать ожидания.

2. Можно ли заказать только десерты без чая?

Да, но полный сет включает напиток и сладости, что выгоднее по цене.

3. Есть ли альтернатива для тех, кто не пьёт чай?

В меню предусмотрен горячий шоколад Domori и травяные настои.

4. Подходит ли место для детей?

Да, дети часто становятся самыми восторженными гостями благодаря сладостям и уюту.

5. До какого числа проводится чаепитие?

До 16 января 2026 года, ежедневно с 16:00 до 18:00.

Рождественское чаепитие в Hotel d'Inghilterra — это не просто кулинарное событие, а момент, когда прошлое и настоящее встречаются за чашкой ароматного чая. В каждом штрихе — забота, в каждом десерте — вкус праздника, а в каждом глотке — ощущение настоящего итальянского уюта. Здесь можно остановиться на час, чтобы почувствовать Рим таким, каким его любят — светлым, тёплым и немного волшебным.