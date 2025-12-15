Рождественский секрет центра Рима: сладкий ритуал в легендарном отеле, куда туристы не доходят

В центре Рима появился новый способ почувствовать атмосферу Рождества — без суеты, в окружении элегантности и вкуса. Исторический отель Hotel d'Inghilterra, расположенный рядом с площадью Пьяцца ди Спанья, приглашает гостей на особое праздничное чаепитие, где традиции сочетаются с утончённой итальянской гастрономией.
Каждый декабрь центр Рима преображается: зажигаются огни, витрины украшаются венками, а на площади Пьяцца дель Пополо сияет рождественская ёлка, символизирующая начало зимнего сезона. В это время жители и туристы гуляют по Виа Кондотти, заглядывают в бутики, делают фото у исторических фасадов. Атмосфера напоминает лучшие зимние города Европы, где каждый уголок наполнен светом и ароматом праздника.
Теперь такая возможность есть — в знаменитом Hotel d'Inghilterra, одном из старейших отелей итальянской столицы. Здание XVIII века, хранящее память о встречах художников, писателей и аристократов, сегодня приглашает гостей на уникальное рождественское чаепитие, доступное ежедневно с 16:00 до 18:00 до 16 января 2026 года.
Рождественское чаепитие стало традицией, которая соединяет британский дух с итальянским гостеприимством. Стоимость составляет 18 евро на человека — редкая возможность для Рима насладиться атмосферой люксового отеля, не переплачивая.
Hotel d'Inghilterra расположен всего в нескольких минутах от площади Испании и знаменитой лестницы Тринита-деи-Монти. После недавней реставрации он стал ещё более изысканным, сохранив при этом очарование старого Рима. Интерьеры сочетают классический стиль с современными акцентами — лепнину, бархатные кресла и тёплый свет ламп дополняют элементы современного дизайна.
Главное место притяжения гостей — кафе Romano, расположенное на первом этаже. Именно здесь проводится рождественское чаепитие, ставшее настоящей находкой для жителей Рима, туристов и всех, кто ценит атмосферу неспешного отдыха.
Кафе выходит на живописную улицу Виа Боргоньона и располагает уютной террасой, где даже зимой приятно провести время с чашкой ароматного чая и десертом. Об этом сообщает Starhotels.
Главный акцент чаепития — фирменная тележка с десертами ручной работы. Гости могут выбрать между классическими итальянскими сладостями — пандоро и панеттоне — и разнообразными мини-пирожными, суфле и кремами. Меню ежедневно обновляется, предлагая новые сочетания вкусов.
К десертам подаётся свежая выпечка и печенье, приготовленные на кухне отеля. Завершает трапезу чашка ароматного чая марки La Via del Tè или густой горячий шоколад Domori — любимый напиток гостей в холодный сезон.
Элегантная подача, свечи, хрусталь и рождественские декорации превращают это чаепитие в маленький праздник, доступный каждому. Атмосфера напоминает лучшие кафе Европы, где каждый десерт становится произведением искусства, а подача превращается в театральное действие.
Чтобы понять особенность римского чаепития, стоит сравнить его с классическим британским "afternoon tea".
Такое чаепитие становится не просто гастрономическим удовольствием, а частью рождественской культуры города.
Как и любое мероприятие, этот формат имеет свои особенности.
Плюсы:
Минусы:
Тем не менее, большинство гостей отмечают, что эмоции и вкусные угощения с лихвой компенсируют небольшие неудобства.
На первом этаже отеля находится лаунж-бар Cafè Romano — пространство в английском стиле, где можно заказать фирменные коктейли бар-менеджера Анджело Ди Джорджи. Здесь царит камерная атмосфера старинного клуба: мягкие диваны, приглушённый свет, изысканное меню закусок.
На крыше отеля гостей ждёт терраса Romana — новая жемчужина здания, откуда открывается вид на крыши Рима. Вечером здесь проходят аперитивы, дегустации и коктейльные вечера. Особое внимание уделяется авторской миксологии: классика сочетается с современными рецептами, создавая гармонию вкусов и ароматов.
Romana стала не просто баром, а местом встречи, где римляне и путешественники наслаждаются моментом.
Да, особенно в праздничные дни — бронирование помогает избежать ожидания.
Да, но полный сет включает напиток и сладости, что выгоднее по цене.
В меню предусмотрен горячий шоколад Domori и травяные настои.
Да, дети часто становятся самыми восторженными гостями благодаря сладостям и уюту.
До 16 января 2026 года, ежедневно с 16:00 до 18:00.
Рождественское чаепитие в Hotel d'Inghilterra — это не просто кулинарное событие, а момент, когда прошлое и настоящее встречаются за чашкой ароматного чая. В каждом штрихе — забота, в каждом десерте — вкус праздника, а в каждом глотке — ощущение настоящего итальянского уюта. Здесь можно остановиться на час, чтобы почувствовать Рим таким, каким его любят — светлым, тёплым и немного волшебным.
