Анна Маляева

48 градусов — и это не предел: города, где жить становится испытанием на выносливость

Афины признаны одним из самых жарких городов мира — Protothema AI
Туризм

Жара для одних — источник страданий, для других — привычная среда, в которой выстраивается повседневная жизнь. Пока жители северных стран мечтают о солнце, целые мегаполисы на юге планеты существуют при температурах, которые кажутся запредельными. От греческих Афин до катарской Дохи — города, где асфальт плавится под ногами, а тень ценится не меньше, чем золото.

Осень Афин
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Осень Афин

Афины: древний город под палящим солнцем

Греческая столица — не только символ античной истории, но и одно из самых жарких мест Европы. В Афинах летом температура стабильно держится выше 37 °C, а в 1977 году именно здесь был установлен рекорд для континента — 48 °C. Этот показатель сохранялся десятилетиями, пока в 2021 году Сицилия не побила его на десятые доли градуса.

Жители города давно научились жить в условиях экстремального лета: ранние прогулки, закрытые ставни, обязательный кондиционер и короткие сиесты стали частью городского ритма. Однако жара усиливается из-за плотной застройки и малого количества зелёных зон. Саронический залив немного охлаждает воздух в южных районах, а ветер Мельтеми приносит спасительную прохладу.

До 2021 года греческая столица удерживала рекорд самой высокой температуры в Европе — 48 °C, зафиксированные в 1977 году.

Несмотря на климатические вызовы, Афины остаются популярным туристическим направлением: ежегодно сюда приезжают более 10 млн путешественников, чтобы увидеть Акрополь и почувствовать дыхание древней цивилизации. Любители южных направлений часто выбирают и другие страны с тёплым климатом — например, можно познакомиться с летними курортами Европы, где жара сочетается с мягким морским бризом. Об этом сообщает издание Protothema AI.

Финикс: американская пустыня, ставшая мегаполисом

Финикс, столица штата Аризона, официально признан самым жарким крупным городом США. Он расположен в пустыне Сонора, где лето может тянуться до шести месяцев, а воздух прогревается выше 43 °C.

В 2024 году здесь зафиксировали рекорд — 113 дней подряд с температурой выше 37,8 °C. Даже ночью столбик термометра редко опускается ниже 30 °C. Несмотря на суровый климат, город растёт: здесь живёт более полутора миллионов человек, а экономика процветает благодаря высокотехнологичным и энергетическим компаниям.

Архитектура Финикса адаптирована под климат — здания проектируются с использованием белых фасадов, отражающих солнечный свет, а вокруг парков и искусственных озёр формируются "оазисы" прохлады.

Доха: сердце Катара и столица знойного лета

Доха, столица Катара, сочетает современность, роскошь и беспощадную жару. С мая температура стабильно превышает 37 °C, а летом нередко поднимается выше 45 °C. Несмотря на это, город остаётся деловым и культурным центром региона, принимая туристов, конференции и спортивные события.

Здесь выстроены целые кварталы с системами охлаждения воздуха, а торговые центры и отели превращаются в убежища от палящего солнца. Правительство активно внедряет "умные технологии" для контроля микроклимата и развития "зелёных зон".

Даже при температуре выше 45 °C город остаётся туристическим и экономическим центром.

Индио: калифорнийская долина солнца

Небольшой город Индио, расположенный в долине Коачелла (Калифорния), известен не только знаменитым музыкальным фестивалем, но и рекордной жарой. Температура здесь может достигать 49,4 °C, а летом почти ежедневно превышает отметку 37 °C.

Тем не менее Индио притягивает туристов — в основном благодаря фестивальному движению и курортной инфраструктуре. Город стал примером того, как экономика развлечений может процветать даже в экстремальном климате.

Джизан: вечное лето Аравии

На юго-западе Саудовской Аравии находится город Джизан — место, где понятие "зима" почти не существует. Температура редко опускается ниже 22 °C даже ночью, а летом стабильно держится выше 35 °C. Влажность, ветра и песчаные бури — постоянные спутники местных жителей.

При этом Джизан активно развивается как портовый и промышленный центр: морская логистика и энергетика обеспечивают рост экономики. Для комфортной жизни в условиях постоянной жары в городских зданиях широко используются системы охлаждения и солнцезащитные технологии.

Шри Ганганагар: индийская стойкость к солнцу

Раджастан известен как самый жаркий регион Индии, и город Шри Ганганагар — яркое тому подтверждение. Здесь температура может достигать 48,9 °C. Но благодаря каналу имени Индиры Ганди район превратился в плодородную зону, где выращивают пшеницу и хлопок.

Это наглядный пример того, как инженерные решения способны изменить судьбу региона, сделав экстремальные условия обитаемыми.

Дарвин: австралийская стабильность под тропическим небом

Дарвин, расположенный на севере Австралии, живёт в климате, где почти круглый год жара и высокая влажность. Средняя температура не опускается ниже 30 °C, а сезон дождей приносит частые грозы и молнии.

Для жителей это привычная реальность: архитектура спроектирована для естественной вентиляции, а городские службы следят за тем, чтобы инфраструктура выдерживала нагрузку тропического климата. Дарвин считается одним из самых комфортных "жарких" городов мира.

Где жить жарче всего

Если сравнить города, то Афины и Дарвин выделяются стабильностью климата — здесь жара предсказуема и регулируется морским влиянием. Финикс и Индио страдают от сухого зноя, тогда как Доха и Джизан испытывают сильную влажность. Индийский Шри Ганганагар демонстрирует человеческую выносливость и способность адаптироваться к любым условиям.

Таким образом, самые жаркие города планеты — не просто точки на карте, а примеры выживания и адаптации человека к природным крайностям.

Плюсы и минусы жизни в жарких городах

Преимущества:

  • Большое количество солнечных дней;
  • Развитие солнечной энергетики и туризма;
  • Меньше респираторных заболеваний зимой;
  • Возможность круглогодичных сельхозработ.

Недостатки:

  • Повышенные расходы на охлаждение и воду;
  • Угроза обезвоживания и перегрева;
  • Разрушение инфраструктуры из-за высокой температуры;
  • Ограниченные возможности для физической активности днём.

Жизнь в жаре требует дисциплины и адаптации, но она также открывает возможности — от устойчивого строительства до развития туризма.

Советы, как жить в жарком климате

  1. Избегайте длительного пребывания на солнце в полуденные часы.
  2. Пейте больше воды — не менее 2-3 литров в день.
  3. Носите светлую одежду из натуральных тканей.
  4. Используйте солнцезащитный крем и головные уборы.
  5. Проветривайте помещения и создавайте тень в жилых зонах.

Эти простые меры помогают комфортно жить даже там, где температура стабильно держится выше 35 °C. Для путешественников, планирующих отпуск в жарких странах, стоит также ознакомиться с правилами отдыха при экстремальной жаре, чтобы избежать перегрева и обезвоживания.

Популярные вопросы о жизни в жарких городах

1. Можно ли привыкнуть к постоянной жаре?

Да. Организм адаптируется, если соблюдать режим, питьевой баланс и избегать переутомления.

2. Что помогает легче переносить высокие температуры?

Гидратация, кондиционирование воздуха, лёгкая одежда и тень.

3. Есть ли польза от жизни в жарком климате?

Да — укрепление сосудов, меньше сезонных вирусов, активный образ жизни.

4. Какие города считаются самыми жаркими на планете?

Афины, Финикс, Доха, Джизан, Дарвин и Шри Ганганагар входят в этот список благодаря устойчиво высоким температурам.

Жара делает жизнь в этих городах особенной — она определяет их дыхание, формирует ритм, привычки и даже мировоззрение жителей. Здесь каждое утро начинается с поиска тени, а вечер становится временем оживления, когда улицы наполняются голосами и ароматом нагретого воздуха. Люди учатся жить в гармонии с солнцем, не борясь с ним, а принимая его как часть своей природы. Они строят дома так, чтобы в них всегда было прохладно, планируют дела по часам и ценят редкие дожди как праздник. В этих местах солнце — не враг, а вечный спутник, источник энергии и испытание на выносливость. И, может быть, именно поэтому жизнь здесь полна внутренней силы и уважения к природе — к её щедрости и её испытаниям.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы жара доха афины отдых город климат туризм путешествие температура
