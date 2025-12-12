Девушки хотят праздника, а могут получить патруль: нюанс, о котором забывают на Красной площади

Использование штатива признак коммерческой съёмки — TourDom

Накануне праздников две девушки решили устроить символичную фотосессию — в мехах, с ломтями хлеба и банкой красной икры. Место выбрали знаковое — Красная площадь. Однако романтический замысел обернулся встречей с полицией и неожиданным напоминанием о том, что даже съёмка на фоне главных достопримечательностей страны имеет свои юридические ограничения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Красная площадь

Что произошло на Красной площади

Красавицы решили снять короткое видео — зимний ролик в русском стиле, где каждая деталь символизирует роскошь и традиции. Они подготовились основательно: выбрали нарядные шубы, сделали макияж, взяли большой ломоть чёрного хлеба и банку с красной икрой. Камеру установили на штатив, включили запись — и буквально через несколько минут к ним подъехала патрульная машина.

По словам очевидцев, девушки попытались спрятать икру, однако дело было не в еде, а в нарушении правил съёмки. Основная претензия касалась штатива и выбранного ракурса — в кадре оказалась кремлёвская стена, которую нельзя использовать как фон для публичного или коммерческого контента.

Почему съёмка на Красной площади регулируется законом

Согласно действующим нормам, Красная площадь и прилегающая территория считаются объектами культурного наследия федерального значения. Поэтому любая профессиональная фото- или видеосъёмка требует предварительного согласования. Даже если используется смартфон, установка его на штатив может быть расценена как коммерческая деятельность.

Снимать на Красной площади можно, но только для личного пользования — без профессиональной техники.

Подобные ограничения действуют и для других знаковых мест столицы. Например, в Александровском саду, у Мавзолея или у Спасской башни нельзя использовать дроны, штативы и освещение без разрешения. Для туристов и блогеров это часто становится неожиданностью.

Возможные последствия для нарушителей

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за несогласованную съёмку в местах федерального значения предусмотрены штрафы. Для частных лиц — от 2 до 20 тысяч рублей, для юридических — до полумиллиона.

Если же вокруг съёмочной площадки собирается публика, а происходящее приобретает признаки массового мероприятия, ситуация усложняется. В этом случае действия могут быть квалифицированы как проведение публичного события без уведомления властей. Тогда штраф достигает 30 тысяч рублей, а в исключительных случаях предусмотрен административный арест до 15 суток. Об этом сообщает TourDom.

Даже небольшая съёмка может быть расценена как публичное мероприятие, если привлекает внимание прохожих.

Частная и коммерческая съёмка

Чтобы избежать проблем, важно понимать, чем отличается личная съёмка от коммерческой.

Частная съёмка - это когда вы снимаете фото или видео для себя, без использования профессиональной техники и штатива, не публикуете материал в коммерческих целях и не монетизируете контент. Коммерческая съёмка - включает использование оборудования (штатив, свет, микрофон), участие моделей, либо планируется публикация на платформах с рекламной монетизацией.

Если вы сомневаетесь, к какой категории относится ваш контент, лучше заранее уточнить правила или подать заявку на разрешение в администрацию города.

Плюсы и минусы разрешённой съёмки

Съёмка с разрешением может показаться хлопотной, но у неё есть преимущества:

Плюсы:

легальный статус и отсутствие риска штрафа;

возможность использовать профессиональную технику;

доступ к интересным локациям без ограничений.

Минусы:

необходимость заранее подавать заявку и ждать согласования;

возможные ограничения по времени и числу участников;

дополнительные расходы, если съёмка коммерческая.

Советы по съёмке на Красной площади

Чтобы праздничное видео не закончилось встречей с полицией, стоит соблюдать несколько простых правил.

Снимайте без штатива. Ролики с телефона в руках не требуют согласования. Не используйте в кадре государственные здания. Кремлёвская стена, Спасская башня и мавзолей — под запретом. Не привлекайте толпу. Даже если идея кажется безобидной, массовое скопление людей может быть воспринято как митинг. Получайте разрешение. Для профессиональной техники и съёмок с моделями подайте заявку заранее через Мосгорнаследие. Уважайте порядок. Не перекрывайте проходы и не мешайте другим туристам.

Кстати, туристам в Москве стоит помнить, что нарушение правил поведения в общественных местах может закончиться не только предупреждением, но и штрафом.

Популярные вопросы о съёмке на Красной площади

1. Можно ли снимать на Красной площади для личного блога?

Да, если используется только телефон без штатива и профессионального света. Однако публиковать ролик с рекламой или партнёрскими ссылками без разрешения нельзя.

2. Как получить разрешение на коммерческую съёмку?

Необходимо подать заявку в Департамент культурного наследия Москвы, указав цель, дату и оборудование. Обычно согласование занимает от 3 до 10 рабочих дней.

3. Что будет, если съёмка привлекла внимание прохожих?

Если это не запланированное мероприятие, стоит спокойно объяснить полиции цель съёмки. При соблюдении правил всё ограничится профилактической беседой.

Такие случаи напоминают, что туристическая свобода в столице не означает полное отсутствие ограничений. Чтобы праздник не превратился в протокол, стоит заранее уточнять порядок съёмок и не нарушать установленные правила. Знание простых юридических нюансов помогает избежать недоразумений и сохранить позитивные впечатления от поездки. Ведь Москва — город, где можно создать красивые кадры и остаться в рамках закона.