Без визы, но с приключениями: именно тут улица роботов, винные тоннели и пиво из шланга

После введения Китаем безвизового режима россияне всерьёз открыли для себя Поднебесную — страна вошла в тройку самых популярных направлений на зимние праздники. Туроператоры отмечают, что маршруты по Китаю бронируются активнее, чем европейские и ближневосточные направления.
Оптимальным маршрутом эксперты называют путешествие по линии Пекин — Тяньцзинь — Цюйфу — Циндао. Все города связаны скоростными поездами: расстояние между ними не превышает трёх часов пути, а уровень сервиса сопоставим с европейским.
Появление нового туристического потока эксперты объясняют просто — в стране соединились древность и будущее.
Об этом ранее говорилось и в исследовании "От экзотики к массовому тренду: кто неожиданно обошёл привычные направления отдыха", где Китай был назван одним из ключевых направлений 2026 года.
В ста километрах от Пекина расположился Тяньцзинь — город, где старинные европейские особняки соседствуют с неоном современных кварталов.
После опиумных войн здесь появились британская, французская и русская концессии, и теперь прогулка по району Удадао — словно экскурсия по архитектурной энциклопедии.
Главная гордость города — колесо обозрения "Тяньцзиньский глаз", установленное прямо на мосту через реку Хайхэ. С высоты 120 метров открывается панорама небоскрёбов, а вечером подсветка делает вид почти кинематографическим.
На противоположном берегу находится улица древней культуры — квартал чайных домов, мастерских каллиграфии и лавок с шелковыми сувенирами. Среди продавцов встречаются и человекообразные роботы — улыбающиеся, приветливые, но с "пустыми" глазами, будто сошедшие со страниц фантастического романа.
Тяньцзинь называют и колыбелью китайской робототехники. Здесь работает "Мастерская Лу Баня" — образовательный центр, где учат программировать роботов студенты из десятков стран. Именно в этом городе появились первые "робособаки", ставшие национальным символом технологического прогресса. Об этом сообщает Лента. ru.
Цюйфу, родина Конфуция, по праву считается духовным центром Китая. Этот небольшой городок ежегодно принимает миллионы паломников. Здесь три святыни: храм, усадьба и лес Конфуция. Все объекты входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм Конфуция построен на месте его дома. Каменные плиты дворов, аллеи вековых кипарисов и тысячи стел с древними надписями создают атмосферу спокойствия и уважения к знаниям. По легенде, одно из деревьев здесь было посажено самим философом.
Усадьба потомков Конфуция — настоящий дворцовый комплекс с десятками залов и артефактов, включая оружие, антиквариат и коллекцию портретов его семьи.
А в "Лесу Конфуция" под сенью двадцати тысяч деревьев покоятся потомки мудреца — по китайским данным, уже более ста тысяч человек.
Циндао — современный курорт, который местные называют "городом тысячи бухт". В его архитектуре легко читается немецкое прошлое: на улицах можно увидеть здания в стиле старой Европы.
Главное здание Циндао — Международный центр ШОС, возведённый к одноимённому саммиту. Его формы напоминают гигантскую жемчужину, окружённую павильонами поменьше. Здесь проходят выставки и международные конференции, а в российском зале можно приобрести сувениры и традиционные изделия народных мастеров.
Циндао также известен как кинематографическая столица Китая. В гигантской крытой студии Movie Metropolis снимают фильмы, сериалы и рекламные ролики. Благодаря современным технологиям здесь создаются сцены под водой и даже в невесомости.
Под землёй, в бывшем бомбоубежище, работает музей вина, где представлена история виноделия в Поднебесной. Туристы могут попробовать десятки сортов напитков — от местного сухого до игристого, выдержанного в дубовых бочках.
Циндао стал пивной столицей Китая благодаря основанному здесь в 1903 году заводу Tsingtao. Ежегодный пивной фестиваль собирает миллионы гостей, а улицы превращаются в гигантскую дегустационную площадку.
Даже если приехать не в сезон, туристам есть чем удивиться: в пивном квартале можно встретить кафе со скамейками в форме бутылок, попробовать свежесваренное пиво прямо на "пивозаправке" или заглянуть в музей Tsingtao. В его экспозиции — старинные этикетки, коллекционные бутылки и мультимедийные инсталляции.
Не случайно Китай в последние годы становится всё более привлекательным и для шопинг-туризма: дизайнерские улицы и гастрономические кварталы уже соперничают по популярности с европейскими.
Нет, достаточно заграничного паспорта — действует безвизовый режим.
Скоростные поезда — лучший вариант: быстро, удобно и живописно.
Да, зима — одно из лучших времён: меньше туристов и мягкий климат в южных регионах.
Чай, шелк, нефритовые изделия и, конечно, бутылку пива Tsingtao.
Пекин — Тяньцзинь — Цюйфу — Циндао: древняя культура, современные технологии и море.
Путешествие по Китаю — это редкая возможность увидеть, как древняя мудрость уживается с технологическим будущим. Здесь можно за один день пройти от храмов Конфуция до улиц, где роботы улыбаются туристам, а вечером поднять бокал на пивной ярмарке Циндао. Поднебесная становится не просто направлением для отдыха, а целым культурным открытием, в котором прошлое и будущее сливаются в единый, яркий и удивительно гармоничный ритм.
Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.