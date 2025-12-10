Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Без визы, но с приключениями: именно тут улица роботов, винные тоннели и пиво из шланга

Туризм

После введения Китаем безвизового режима россияне всерьёз открыли для себя Поднебесную — страна вошла в тройку самых популярных направлений на зимние праздники. Туроператоры отмечают, что маршруты по Китаю бронируются активнее, чем европейские и ближневосточные направления.

Путешествие от столицы до моря

Оптимальным маршрутом эксперты называют путешествие по линии Пекин — Тяньцзинь — Цюйфу — Циндао. Все города связаны скоростными поездами: расстояние между ними не превышает трёх часов пути, а уровень сервиса сопоставим с европейским.
Появление нового туристического потока эксперты объясняют просто — в стране соединились древность и будущее.
Об этом ранее говорилось и в исследовании "От экзотики к массовому тренду: кто неожиданно обошёл привычные направления отдыха", где Китай был назван одним из ключевых направлений 2026 года.

Тяньцзинь: Восток, Запад и немного футуризма

В ста километрах от Пекина расположился Тяньцзинь — город, где старинные европейские особняки соседствуют с неоном современных кварталов.
После опиумных войн здесь появились британская, французская и русская концессии, и теперь прогулка по району Удадао — словно экскурсия по архитектурной энциклопедии.

Главная гордость города — колесо обозрения "Тяньцзиньский глаз", установленное прямо на мосту через реку Хайхэ. С высоты 120 метров открывается панорама небоскрёбов, а вечером подсветка делает вид почти кинематографическим.
На противоположном берегу находится улица древней культуры — квартал чайных домов, мастерских каллиграфии и лавок с шелковыми сувенирами. Среди продавцов встречаются и человекообразные роботы — улыбающиеся, приветливые, но с "пустыми" глазами, будто сошедшие со страниц фантастического романа.

Тяньцзинь называют и колыбелью китайской робототехники. Здесь работает "Мастерская Лу Баня" — образовательный центр, где учат программировать роботов студенты из десятков стран. Именно в этом городе появились первые "робособаки", ставшие национальным символом технологического прогресса. Об этом сообщает Лента. ru.

Цюйфу: поклон мудрости

Цюйфу, родина Конфуция, по праву считается духовным центром Китая. Этот небольшой городок ежегодно принимает миллионы паломников. Здесь три святыни: храм, усадьба и лес Конфуция. Все объекты входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм Конфуция построен на месте его дома. Каменные плиты дворов, аллеи вековых кипарисов и тысячи стел с древними надписями создают атмосферу спокойствия и уважения к знаниям. По легенде, одно из деревьев здесь было посажено самим философом.
Усадьба потомков Конфуция — настоящий дворцовый комплекс с десятками залов и артефактов, включая оружие, антиквариат и коллекцию портретов его семьи.
А в "Лесу Конфуция" под сенью двадцати тысяч деревьев покоятся потомки мудреца — по китайским данным, уже более ста тысяч человек.

Циндао: жемчужина на берегу Желтого моря

Циндао — современный курорт, который местные называют "городом тысячи бухт". В его архитектуре легко читается немецкое прошлое: на улицах можно увидеть здания в стиле старой Европы.

Главное здание Циндао — Международный центр ШОС, возведённый к одноимённому саммиту. Его формы напоминают гигантскую жемчужину, окружённую павильонами поменьше. Здесь проходят выставки и международные конференции, а в российском зале можно приобрести сувениры и традиционные изделия народных мастеров.

Циндао также известен как кинематографическая столица Китая. В гигантской крытой студии Movie Metropolis снимают фильмы, сериалы и рекламные ролики. Благодаря современным технологиям здесь создаются сцены под водой и даже в невесомости.

Под землёй, в бывшем бомбоубежище, работает музей вина, где представлена история виноделия в Поднебесной. Туристы могут попробовать десятки сортов напитков — от местного сухого до игристого, выдержанного в дубовых бочках.

Город пива и вечного праздника

Циндао стал пивной столицей Китая благодаря основанному здесь в 1903 году заводу Tsingtao. Ежегодный пивной фестиваль собирает миллионы гостей, а улицы превращаются в гигантскую дегустационную площадку.

Даже если приехать не в сезон, туристам есть чем удивиться: в пивном квартале можно встретить кафе со скамейками в форме бутылок, попробовать свежесваренное пиво прямо на "пивозаправке" или заглянуть в музей Tsingtao. В его экспозиции — старинные этикетки, коллекционные бутылки и мультимедийные инсталляции.

Не случайно Китай в последние годы становится всё более привлекательным и для шопинг-туризма: дизайнерские улицы и гастрономические кварталы уже соперничают по популярности с европейскими.

Советы путешественникам

  1. Без визы - россияне могут находиться в Китае до 15 дней без оформления визовых документов.
  2. Выбирайте зиму - декабрь и январь подходят для комфортных прогулок и праздничных ярмарок.
  3. Передвигайтесь на поездах - скоростные маршруты удобнее внутренних авиалиний.
  4. Не упустите гастрономию - в Тяньцзине попробуйте паровые пирожки гоубули, в Циндао — свежие морепродукты, в Цюйфу — традиционные блюда эпохи династии Лу.
  5. Бронируйте заранее - в новогодний период спрос на отели и туры значительно выше обычного.

Популярные вопросы о путешествии в Китай

1. Нужна ли виза для поездки?

Нет, достаточно заграничного паспорта — действует безвизовый режим.

2. Как удобнее перемещаться между городами?

Скоростные поезда — лучший вариант: быстро, удобно и живописно.

3. Можно ли путешествовать зимой?

Да, зима — одно из лучших времён: меньше туристов и мягкий климат в южных регионах.

4. Что стоит привезти домой?

Чай, шелк, нефритовые изделия и, конечно, бутылку пива Tsingtao.

5. Какой маршрут самый интересный?

Пекин — Тяньцзинь — Цюйфу — Циндао: древняя культура, современные технологии и море.

Путешествие по Китаю — это редкая возможность увидеть, как древняя мудрость уживается с технологическим будущим. Здесь можно за один день пройти от храмов Конфуция до улиц, где роботы улыбаются туристам, а вечером поднять бокал на пивной ярмарке Циндао. Поднебесная становится не просто направлением для отдыха, а целым культурным открытием, в котором прошлое и будущее сливаются в единый, яркий и удивительно гармоничный ритм.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
