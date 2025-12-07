Закрыт для гостей, открыт для идей: где один отель помогает заново рассказать о себе миру

Заброшенный отель Globo стал арт-центром Луанды — координатор Нгой Салукомбо

Когда-то отель Globo в Луанде был символом роскоши и утончённости. Сегодня это здание с потрескавшимися стенами и выбитыми окнами неожиданно стало сердцем новой творческой эпохи Анголы. Бывшие гостиничные номера превратились в мастерские, галереи и студии, а заброшенный отель — в точку притяжения художников, меняющих лицо города.

Фото: Own work by Paulo César Santos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луанда

Отель, ставший центром культурного возрождения

Полвека назад отель Globo считался гордостью Луанды. Его строгие линии и белоснежные фасады резко выделялись на фоне колониальных построек. Здесь останавливались дипломаты, бизнесмены и артисты, а вечера в ресторане отеля становились настоящими событиями. Но со временем богатство Луанды переместилось ближе к побережью, где на нефтяные деньги выросли стеклянные небоскрёбы. Старый Globo опустел и почти разрушился.

И всё же именно в этих стенах, казалось бы, обречённых на забвение, зародилось новое движение. За последние десять лет Globo превратился в импровизированный культурный центр, куда потянулись художники, фотографы и перформеры. Они обустроили здесь мастерские, устраивают выставки, проводят лекции и вечерние выступления.

"Это одно из самых важных мест в центре города. Если вы ищете новое поколение художников — вам стоит прийти в Globo", — говорит координатор культурных программ Института Гёте Нгой Салукомбо.

Возрождение из руин

Начало художественного движения положило спонтанное мероприятие, проведённое десять лет назад. Группа художников проникла в покинутый отель и устроила там подпольную выставку. В то время в Анголе не было традиции свободных арт-акций — общество только начинало оправляться от последствий революции и гражданской войны. Успех первой выставки оказался настолько велик, что события начали повторяться.

В бывшей прачечной отеля художницы Ирен А'моси и Дебора Санджай Леонор открыли студию Ndako2.4.4, что на языке киконго означает "дом". Здесь, среди красок, книг и холстов, они создали пространство для женщин-художниц. Похожие процессы можно наблюдать и в других уголках мира — например, как Иваново сбросило старую маску, превратившись из промышленного центра в культурный эксперимент.

"Мы хотели место, где женщины могли бы создавать свои программы и помогать друг другу в работе. Раньше в искусстве преобладали мужчины, и нам приходилось преодолевать многое", — говорит А'моси.

С тех пор здание стало не только символом женской независимости, но и площадкой для творческого диалога поколений. Об этом сообщает CNN Travel.

Искусство как инструмент перемен

Globo вдохнул новую жизнь в художественную сцену Луанды. Здесь начала свою деятельность куратор и галерист Мехак Виейра, основавшая JAHMEK Contemporary Art — платформу, которая вывела ангольских художников на международные ярмарки, включая Art Basel. Её галерея остаётся важной частью культурного ландшафта города.

"Именно сейчас мы создаём пространство, где ангольские художники могут быть услышаны и увидены", — подчёркивает Виейра.

Вместе с единомышленниками она развивает программу Anim'art — сеть арт-центров в бедных районах Луанды, где детям и подросткам преподают основы живописи, скульптуры и дизайна. Это даёт шанс тем, кто никогда бы не попал в официальные школы искусства.

Одна из участниц программы, художница Виссолела Морейра, работает в своей студии в отеле Globo и выставляется в центре Anim'art в Казенге. Её работы исследуют тему культурной памяти и колониального прошлого.

"Искусство может быть инструментом социальных изменений. Через творчество мы обсуждаем неравенство и даём голос тем, кто обычно остаётся без него", — говорит Морейра.

Символ нового взгляда на город

Влияние Globo чувствуется далеко за пределами его стен. Старые здания Луанды, пережившие десятилетия упадка, теперь превращаются в студии и галереи. На верхних этажах офисных домов открываются арт-пространства, а переоборудованные фабрики становятся культурными центрами. Архитектор и фотограф Руи Магальяйнш использует подобные площадки для работы и съёмок, соединяя архитектуру, дизайн и социальные инициативы.

"Вы можете сохранить здание, просто переосмыслив его предназначение. Фотография — это тоже форма сохранения архитектуры", — считает Магальяйнш.

Галеристка Александра Гонсалвеш, ранее работавшая юристом, открыла The Art Affair — пространство, объединяющее художников, коллекционеров и инвесторов. На её стенах висят чёрно-белые фотографии Паулы Агостиньо, рассказывающие о жизни девочки из прибрежного посёлка в Кабо-Верде — простая история, ставшая метафорой хрупкости и надежды.

Старый и новый облик Луанды

Если раньше Луанда ассоциировалась с роскошью нефтяных небоскрёбов и неравенством, то теперь город постепенно открывается миру искусства.

Архитектура. Колониальные здания не разрушают, а переосмысливают — они становятся площадками для выставок. Культура. Вместо элитарных мероприятий появляются доступные арт-фестивали и уличные перформансы. Туризм. Город начинает привлекать путешественников, ищущих не просто отдых, а культурный опыт. Сообщество. Художники объединяются с активистами, чтобы сделать искусство инструментом общественных изменений.

Такое преобразование напоминает развитие художественных кварталов в других частях света, например, превращение промышленной зоны в креативный район Винвуд в Майами.

Плюсы и минусы возрождения Globo

Возрождение старого отеля принесло городу не только вдохновение, но и новые вызовы.

Преимущества:

Создание культурной экосистемы и новых рабочих мест;

Рост внутреннего туризма;

Расширение доступа к искусству для молодёжи;

Сохранение архитектурного наследия.

Недостатки:

Нехватка финансирования и инфраструктуры;

Опасность коммерциализации арт-пространств;

Ограниченный доступ для художников из регионов.

Тем не менее даже с этими трудностями проект продолжает расти и вдохновлять новое поколение творцов.

Искусство, меняющее город

Отель Globo стал больше, чем просто зданием — он превратился в символ перемен. Его история показывает, как сила искусства способна вдохнуть жизнь даже в самые забытые места. Художники Луанды строят мосты между прошлым и будущим, превращая руины в лаборатории идей. Для путешественников, ищущих искусство в движении, вдохновением может стать то, как история тянет в дорогу, открывая новые формы взаимодействия с наследием.

"Искусство не должно быть замкнуто в музеях. Оно должно жить среди людей и помогать городу меняться", — отмечает куратор Доминик А. Майя Таннер.

В Луанде творческая энергия ощущается буквально в воздухе. Старые фабрики становятся галереями, уличные стены — полотнами, а искусство — языком, на котором город рассказывает свою новую историю.

Вопросы о Луандском отеле Globo

Можно ли посетить отель Globo туристам?

Да, некоторые выставки и студии открыты для публики. Однако часть помещений остаётся закрытой — они используются художниками как мастерские.

Как попасть на мероприятия в Globo?

Информация публикуется в соцсетях местных культурных организаций, включая Goethe-Institut и галерею JAHMEK.

Есть ли в Луанде другие арт-пространства?

Да, в городе действуют The Art Affair, Sky One Gallery и площадки проекта Anim'art.

Что отличает художественное движение Луанды от других африканских стран?

Здесь акцент сделан на взаимодействии искусства с обществом — от образовательных программ до проектов, направленных на осмысление колониального прошлого.

Почему Луанду называют новым культурным направлением Африки?

Город объединяет традиции и современность, а художники превращают индустриальные и заброшенные здания в центры творчества.

История отеля Globo — это напоминание о том, что искусство способно преображать не только здания, но и города, судьбы и мышление людей. Там, где когда-то звучали шаги постояльцев и шуршание чемоданов, теперь слышны голоса художников, обсуждающих будущее Анголы. Луанда, долгое время остававшаяся в тени, сегодня возвращает себе культурную энергию, доказывая, что даже руины могут стать фундаментом для нового расцвета. Globo стал символом возрождения — местом, где прошлое встречается с настоящим, а творчество превращается в инструмент надежды и обновления.