Удонг — древний город Камбоджи, где прошлое и настоящее сплетаются в завораживающий узор из ступ, монастырей и легенд. С высоты его холмов открываются панорамы, от которых трудно отвести взгляд, а воздух пропитан историей королей и буддийских наставлений. Этот уголок страны по праву называют "другим Ангкором", ведь он хранит память о славе и духовной силе древнего Камбоджийского королевства, схожей с атмосферой древних храмов Мцхеты.
Всего в 35 километрах от шумного Пномпеня раскинулся Удонг — некогда величественная столица Камбоджи, чей расцвет пришёлся на XVII век. Его название происходит от санскритского utthunga, означающего "высокий" или "возвышенный". И действительно, сам город, расположенный на холме, словно парит над равниной, обрамлённой зелёными рисовыми полями.
Несмотря на то что король Нородом перенёс столицу в Пномпень более полутора веков назад, Удонг остаётся духовным сердцем страны. На его вершине возвышаются 16 изящных ступ — каждая хранит прах камбоджийских монархов. Сюда приходят паломники, туристы и монахи, чтобы прикоснуться к величию ушедших эпох.
На пути к вершине — более пятисот ступеней. Они ведут сквозь шум листвы и развевающиеся буддийские флаги, мимо фруктовых подношений и ароматных цветов. Говорят, что поднявшись сюда, человек не только видит страну с высоты, но и словно проходит духовное испытание, очищающее ум.
"Когда я говорю об Удуне, я имею в виду не только Королевский дворец и гору. Это вид", — отмечает сотрудник компании MyProGuide, гид Нао Сок.
В былые времена этот город называли "городом тысячи монастырей". До сих пор на 93-метровой вершине холма возвышается главный храм — настоящее произведение искусства, будто сотканное из камня и серебра. Его фасады покрыты резными узорами, а в центре сияет золотой Будда — символ просветления и вечной жизни.
По соседству возвышается пагода с четырьмя ликами Будды, устремлёнными в разные стороны света. Когда над холмом стелется утренний туман, кажется, будто каменные лица наблюдают за миром из другого измерения. В ясные дни отсюда видны деревни и поля, а к вечеру закат окрашивает пагоды в багряные тона.
"Особенность постангкорских памятников в том, что от них почти ничего не осталось. Большинство дворцов и храмов строились из дерева.", — отмечает научный исследователь Грегори Микаэлян.
Сегодня археологи продолжают исследовать окрестности холма, используя подземные радары. Обнаружены фундаменты древних построек и фрагменты укреплений, однако реставрация продвигается медленно. Несмотря на заявку 2020 года, Удонг пока не вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но правительство Камбоджи активно развивает инфраструктуру, стремясь изменить это в ближайшие годы. Об этом сообщает CNN Travel.
Удонг называют мостом между эпохой Ангкора и современностью. Если в Ангкор-Вате туристы проводят несколько дней, то Удонг можно обойти за несколько часов, при этом получив глубокое представление о культурной эволюции страны. Здесь нет суеты, торговцев и толп, только природа, камень и тишина.
Во времена расцвета город был центром ремёсел и духовной жизни, а теперь — символом возрождения Камбоджи. Многие жители Пномпеня приезжают сюда на выходные, чтобы насладиться покоем и полюбоваться закатом над ступами. Иностранные же туристы пока только открывают для себя этот "тихий Ангкор".
"Поездка в Удонг позволит вам по-настоящему заглянуть в прошлое Камбоджи без толп туристов и почувствовать дух страны", — говорит писательница, живущая в Пномпене Марисса Каррутерс.
В 2025 году в Пномпене открылся новый аэропорт стоимостью два миллиарда долларов. Это часть национального плана по развитию туризма, который должен привлечь внимание к южным регионам, включая Удонг. Инвестиции направлены на восстановление дорог, строительство отелей и улучшение инфраструктуры, что позволит путешественникам легче добираться до исторических мест.
"Важно понимать, что Удонг — не одно место, а целый ансамбль монастырей и руин, разбросанных по холмам и равнинам.", — подчёркивает Микаэлян.
Постепенно Камбоджа превращает Удонг в культурный маршрут, соединяющий наследие королевских времён с современным туризмом.
Если Ангкор-Ват — это грандиозный символ имперской мощи, то Удонг воплощает духовное начало страны. В Ангкоре чувствуется монументальность и масштаб, а в Удонге — камерность и покой.
Таким образом, эти два памятника дополняют друг друга: первый показывает величие древней империи, второй — её духовное наследие, будто отражённое в песках марокканского Уарзазата.
Удонг не так известен, как Ангкор, но это и делает его особенным. Среди достоинств путешествия:
Минусы тоже есть: ограниченная инфраструктура, отсутствие указателей, редкие кафе и слабая мобильная связь. Тем не менее именно это создаёт ощущение подлинности и покоя.
Планируя поездку, стоит учесть климатические особенности. Камбоджа — жаркая страна, поэтому подниматься на холм лучше ранним утром или к закату. Следует надеть удобную обувь, головной убор и взять воду.
Главное отличие — отсутствие толп туристов и коммерческой суеты. Здесь можно увидеть подлинную Камбоджу, не искаженную массовым туризмом.
Средний визит занимает от двух до четырёх часов. Этого достаточно, чтобы подняться на холм, посетить ступы и насладиться панорамой.
Если вы хотите величия и масштабов — езжайте в Ангкор. Если ищете покой, атмосферу и духовность — выбирайте Удонг. Оба места достойны посещения.
Да, вход свободный, однако без гида можно упустить исторические детали.
Неподалёку находятся гостевые дома и небольшие рестораны, где подают традиционные блюда Камбоджи — рис, амок и свежие фрукты.
Удонг — это не просто исторический памятник, а живое напоминание о том, как время соединяет прошлое и настоящее. Здесь, среди каменных ступ и ароматов благовоний, чувствуется дыхание древней Камбоджи, её вера и стремление к гармонии. Этот город — как отражение внутреннего покоя, который ищет каждый путешественник: вдали от толп, среди гор, тишины и ветра, рассказывающего истории веков. Побывав здесь, начинаешь понимать, что духовное наследие не нуждается в громких словах — оно звучит в каждом шаге по камням, в каждом взгляде на сияющего золотого Будду и в каждом восходе над вершиной Удонга.
