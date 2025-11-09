Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС

Европа больше не делает вид, что "санкции — не против простых россиян". Решение Еврокомиссии о запрете многократных виз стало признанием: теперь ограничения касаются целой нации, объявленной изгоями и дикарями.

Фото: ChatGPT: Россиянам запрещены шенгенские визы by ChatGPT 5.0 is licensed under Свободно распространяемое изображение
Русскому человеку объяснили, что он нежелателен как факт, но раз убрать его с Земли не получается, он будет убран из старушки Европы.

Теперь каждый, кто хочет поехать в Европу, должен заново проходить визовую процедуру, собирать документы, ждать одобрения и снова объяснять, зачем ему поездка. Каждая новая поездка — новый допрос. Мультишенген отменён, остались визы "по исключениям" — для родственников граждан ЕС, моряков, дальнобойщиков и поездных бригад.

Юридически решение базируется на статье 24 Визового кодекса ЕС, впервые применённой не к группе риска, а ко всей нации. Формально это "усиление контроля" и "обеспечение безопасности". По факту — политическое решение, оформленное бюрократическим языком.

Кайя Каллас, зампред Еврокомиссии, сказала прямо: "Путешествие в ЕС — это привилегия, а не право". Эта фраза и есть новая визовая доктрина Европы. Неофициально же европейские источники говорят жёстче: русские должны прочувствовать последствия (СВО) и знать своё место.

Реакции внутри России — диаметрально разные. Либеральная эмиграция пишет, что это ошибка и удар по тем, кто не имеет отношения к политике. Дескать, в случае чего не сбежать и вообще жить становится неудобнее.

Патриотический лагерь логично видит в решении констатацию: для европейских элит русский — дикарь и недочеловек. Помнится, такое уже звучало из-под куцых усиков и косой челки того, кто застрелился в берлинском бункере.

Те, кто следит за визовой практикой, знали, что к этому идёт.

  • Греция и Кипр давно выдавали визы под сроки поездки,
  • Латвия, Польша, Эстония и Финляндия закрыли въезд для россиян почти полностью.
  • Франция и Италия побили рекорды отказов.
  • Испания ужесточила фильтрацию.
  • Все "мягкие" страны стали подозрительнее.

Туриндустрия спокойно реагирует на изменения. В АТОР и РСТ отмечают, что мультивизы давно редки, а Греция и Кипр уже два года выдают визы только под сроки поездки. Для туристов ничего не меняется: нужна виза на 10-14 дней, её делает турагентство. Новая процедура увеличит загрузку консульств.

Зато настоящие проблемы ждут тех, кто ездит часто и самостоятельно. Потеря мультивизы бьёт по бизнесу, фрилансерам, активным путешественникам и круизным пассажирам.

Будет ли полная блокировка шенгена? Сейчас её нет.

Эксперты АТОР и несколько крупных турагентств сходятся во мнении: полный запрет возможен, но точно не на горизонте осень-зима.

Важно понимать масштаб. Шенген давно перестал быть массовым направлением для россиян.

  1. В 2013 году Россия лидировала по числу шенгенских виз (6,95 млн заявлений, 95% многократных). После присоединения Крыма количество заявлений сократилось до 3,1 млн, а перед пандемией выросло до 4,13 млн.
  2. В 2024 году граждане России подали около 606 тысяч заявлений, в 2025 году — около 500 тысяч, хотя в целом за рубеж совершается ~29 млн поездок.

При этом Турция уже приняла около 6,7 млн туристов из России, а внутренний туризм (до 7 млн в Крым, 14,7 млн на Кубань), ОАЭ, Египет и Азия продолжают расти.

Ну а что касается отношения к россиянам как нации — Европе стоит помнить прошлое.

Есть же отличный отрывок из фильма "33" с легендарным Евгением Леоновым:

— Вы были за границей?
— В Берлине, в Праге…
— Вы ездили туда по служебным делам?
— Я не ездил, я пешком.
— В качестве туриста?
— Нет, в пехоте…

Уточнения

Шенге́нское соглаше́ние — соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского союза. Важнейшим последствием соглашения стало образование так называемой Шенгенской зоны. В пределах Шенгенской зоны движение людей осуществляется, как правило, без паспортно-визового контроля на внутренних границах. По состоянию на 2024 год в Шенгенскую зону входило 29 стран.

«Тридцать три» — советская кинокомедия 1965 года режиссёра Георгия Данелии. Главную роль сыграл Евгений Леонов. Зубной врач провинциального города Верхние Ямки сделал неожиданное научное открытие, обнаружив у пациента 33-й сверхкомплектный зуб. Изнывающего от боли пациента, оторвав от работы на заводе безалкогольных напитков, повезли в Москву. Там он производит фурор, становится звездой, героем международной научной конференции и посланцем к марсианам.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
