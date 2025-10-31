Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом

Города, где вы можете спокойно гулять по набережным, пользоваться общественным транспортом без напряжения и возвращаться в отель поздно вечером, — не фантазия, а вполне реальный список, хотя и очень даже очень субъективный. Berkshire Hathaway Travel Protection обновила рейтинг Safest Cities Report на 2026 год: в нём 11 городов-лидеров, и восемь из них — европейские.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Европейский город на закате

Исследование опирается не только на ощущения самих путешественников, но и на независимые индексы безопасности. Ниже — разбор, кому достались первые позиции, почему сюда попала Италия и отчего в списке нет российских городов.

Топ-11 самых безопасных городов 2026

Рейкьявик, Исландия Копенгаген, Дания Цюрих, Швейцария Амстердам, Нидерланды Гонолулу, США Сидней, Австралия Барселона, Испания Лиссабон, Португалия Токио, Япония Дублин, Ирландия Венеция, Италия

Первая десятка почти полностью европейская, а включение Венеции подтверждает присутствие Италии в рейтинге 2026 года.

Как формировали рейтинг

Организаторы начали с перечня популярных у американцев городов (источники — Expedia, USA Today, Forbes и др.), затем опросили более 1500 путешественников, которые лично посещали эти места, и добавили объективные метрики: Numbeo, Economist Safe Cities Index и оценки GeoSure Global. Важная оговорка: опрос проведён в августе 2025 года — более поздние события в расчёт не входят.

Почему Европа доминирует

Европейские города стабильно получают высокие баллы за качество городской среды: общественный транспорт, пешеходная инфраструктура, экстренная медицина и низкий уровень насильственных преступлений. В 2026 году этот тренд сохранился: в топ-11 — восемь городов Старого Света. Позиции укрепили и комплексные оценки безопасности транспорта, здоровья и уязвимых групп, где европейские столицы традиционно сильны.

Почему здесь нет российских городов

Состав участников. В рейтинг попадают города, которые часто посещают и оценивают американские путешественники. База стартует с "американо-ориентированного" списка популярных направлений и ограничивается ~31 городом для ранжирования. Российские города не входили в эту корзину кандидатов. Ограничения по поездкам. На момент опроса действовала рекомендация Госдепа США "Level 4: Do Not Travel" для России. Это резко снижает турпоток со стороны американцев и, как следствие, вероятность включения российских городов в рассмотрение и положительной оценки их безопасности. Временная отсечка. Итог отражает картину августа 2025 года и не учитывает последующие изменения; методология подчёркивает, что список — отправная точка для планирования, а не "истина в последней инстанции".

"Сравнение": чем отличаются города-лидеры

Город Регион Что повышает ощущение безопасности На что обратить внимание Рейкьявик Исландия Высокие оценки районов по GeoSure; компактность Природные риски (вулканизм) вне города Копенгаген Дания Лидер по безопасности транспорта Фото-запреты и уличная специфика в Christiania Цюрих Швейцария Доступ к медицине, удобство перемещений Трамвайные линии и пересечения Амстердам Нидерланды Велокультура, низкий уровень агрессии на дорогах Велополосы и приоритет велосипедистов Гонолулу США Лучшие "здоровьесберегающие" меры и реагирование Карманные кражи на туристических локациях Сидней Австралия Понятная навигация, развитая инфраструктура Расстояния и погодные аномалии Барселона Испания Хорошая городская логистика, сервисы Карманники в туристическом центре Лиссабон Португалия Дружелюбный транспорт, умеренная преступность Инциденты вне временной рамки опроса не учитывались Токио Япония Чистота, дисциплина, высокий общественный порядок Часы пик, языковой барьер Дублин Ирландия Центральные районы показали высокую безопасность Ночная жизнь — держать вещи при себе Венеция Италия Турзоны с усиленным контролем, лодочные трансферы Толпы в сезон, перепады цен

Части таблицы (Рейкьявик, Копенгаген, Цюрих, Амстердам, Гонолулу и пр.) опираются на выдержки и субрейтинги транспортной и медицинской безопасности из отчёта.

Советы шаг за шагом: как пользоваться рейтингом

Сверьте планы с официальными предупреждениями. Помимо рейтинга, проверяйте актуальные рекомендации по стране/городу (например, на сайте Госдепа США). Смотрите не только общий балл, но и подкатегории. Транспорт, здоровье, безопасность для женщин/ЛГБТКИА+ — выбирайте город, где сильна именно важная для вас метрика. Учитывайте сезон и события. Даже безопасный город меняется во время штормов, забастовок или крупных фестивалей — следите за локальной повесткой. Подготовьте "страховой" пакет. Турстраховка, горячие линии консульств, офлайн-карты, локальные приложения транспорта и оплаты. Поведением усиливайте статистику. Не демонстрируйте ценности, пользуйтесь официальным такси/транспортом, храните документы отдельно от кошелька.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Игнорировать транспортные правила велополос в Амстердаме → штраф/травма → Маршруты в Google/Apple Maps с велонавигацией и аренда шлема у прокатчиков .

Фотографировать в Christiania (Копенгаген) → конфликт/грабёж → Следовать местным правилам и держать смартфон убранным .

Переоценить "общий рейтинг" и недооценить сезонные риски Гонолулу → срыв маршрута/медрасходы → Мониторинг погодных уведомлений и страховка с покрытием эвакуации.

А что если…

…вы хотите в Европу зимой, но опасаетесь транспортных сбоев? Выбирайте города с высокими оценками транспортной безопасности (Копенгаген, Амстердам, Лондон). Продумывайте пешие альтернативы и временные "буферы" в пересадках — зимние задержки тогда не испортят поездку.

Плюсы и минусы "топ-городов"

Плюсы Минусы Высокая предсказуемость, понятный общественный транспорт Стоимость проживания выше средней Развитая медицина и быстрый доступ к помощи Турпотоки в сезон, очереди Пешеходность, велоинфраструктура Строгие локальные правила (штрафы) Многоязычный сервис, банковская/цифровая инфраструктура Динамические цены, туристические налоги

Частые вопросы

Как выбрать лучший город именно для меня?

Смотрите не только позиции, но и "профиль безопасности": транспорт (если планируете активно ездить), медицина (если важны быстрые реакции), комфорт для одиноких путешественников и женщин.

Сколько стоит поездка в "безопасный" город?

Как правило, чем выше место в рейтинге, тем дороже размещение и сервисы в сезон. Экономить помогут: раннее бронирование, поездка вне "пиков", городские карты на транспорт/музеи.

Что лучше: большой мегаполис или компактный город?

Компактные центры вроде Рейкьявика и Цюриха дают ощущение контроля и быструю логистику, тогда как Токио или Барселона выигрывают масштабом сервиса и круглосуточной инфраструктурой. Смотрите, что вам больше подходит.

Мифы и правда

Миф: "Самые безопасные — это те, где меньше туристов".

Правда: Безопасность формируют городские сервисы, транспорт и медицина; популярность не равна опасности.

Миф: "Общий рейтинг важнее деталей".

Правда: Подкатегории (транспорт, здоровье, группы риска) часто определяют личный комфорт сильнее, чем общий балл.

Миф: "Если город не в топе, туда ехать нельзя".

Правда: Рейтинг — стартовая точка, итог зависит от сезона, района и поведения.

Три интересных факта

В 2026-м Гонолулу резко поднялся — с 13-го на 5-е место.

Венеция удержала место в верхней части списка, что и обеспечивает присутствие Италии в топ-11.

Цюрих в этом году — "новичок опроса", сразу на 3-м месте.

Исторический контекст

BHTP ежегодно измеряет "восприятие безопасности" у людей, которые реально были в городах-кандидатах, а затем "склеивает" эти ощущения с данными Numbeo, Economist и GeoSure. С 2018 года подход эволюционирует, но принцип остаётся: сравнивать личный опыт с независимыми источниками и обращать внимание на дату замера (в 2026-м — август 2025).