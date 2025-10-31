На Крымский мост не пустят гибриды и электромобили: почему, что делать, как проехать

С 3 ноября 2025 года вступает в силу запрет на движение электромобилей и гибридов к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.

Фото: КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация by Минтранс России is licensed under Свободно распространяемое изображение Электромобилям и гибридам запрещен проезд через Крымский мост

Ограничение закреплено постановлением губернатора Вениамина Кондратьева (№ 678 от 28 октября 2025 года) и распространяется на обе стороны движения участка федеральной трассы А-290 — с 134-го по 145-й километр, от развязки на станицу Тамань до самого Крымского моста.

Формально документ вводит ограничение лишь на подъезд к мосту со стороны материка (Крым и Сергей Аксёнов не вводили запретов и ограничений), но фактически движение перекрыто в обоих направлениях.

Электромобиль или гибрид не допустят к досмотру на керченской стороне — на кубанском участке после Крымского моста машину на электротяге всё равно развернут обратно. Исключений и льгот не предусмотрено, "уговоры" бесполезны.

Решение стало частью усиления мер антитеррористической безопасности после ряда попыток диверсий на Крымском мосту.

По данным ФСБ, в 2025 году удалось предотвратить несколько попыток подрыва.

В одном случае взрывчатку замаскировали под "второе дно" микроавтобуса, обработав веществом от служебных собак и прикрыв "фольгой". Хитрость, к счастью, не сработала.

Во втором — вмонтировали в тяговую батарею Chevrolet Volt, пересекшего границу через Грузию. Машину должны были передать водителю, который не подозревал, что в аккумуляторном отсеке спрятано около 130 килограммов пластида.

Как сообщают эксперты, "мы пока не знаем, но явно были попытки аналогичных действий в последнее время".

Главная причина, почему под запрет попали именно электромобили и гибриды, — их сложная конструкция.

Тяговые батареи герметичны, многослойны, окружены кабелями и металлическими экранами. Для террористов — идеальное укрытие, для силовиков — "чёрный ящик".

Инспекционно-досмотровые комплексы не всегда способны "просветить" внутренности таких блоков: рентген видит не всё, а без разборки проверить их невозможно.

На обычных автомобилях система досмотра эффективнее: анализаторы и служебные собаки легко обнаруживают скрытые полости, просвечивают газовые баллоны, ГБО. Сотрудники, служебные собаки и газоанализаторы проверяют обычный транспорт на ручных досмотрах. Камеры с распознаванием и профайлеры — наблюдают.

Запрет на проезд через Крымский мост касается только самих машин — электромобилей (BEV) и гибридов (HEV/PHEV). Провоз электросамокатов, бытовых батареек и аккумуляторов для бензиновых автомобилей разрешён.

Паромная переправа через Керченский пролив у Крымского моста также не является выходом: она перевозит исключительно грузовые автомобили с товарами первой необходимости. Легковой транспорт, включая электромобили и гибриды, на паром не принимают.

Для владельцев машин на электрической тяге остаётся один вариант — сухопутный путь через Ростовскую область и новые регионы России по трассе Р-280 "Новороссия".

Дорога протяжённостью около 400 километров ведёт через Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и далее до Джанкоя или Симферополя. Среднее время в пути — пять-шесть часов. Асфальт ровный, за Джанкоем встречаются короткие участки похуже. Комендантского часа на трассе нет, движение разрешено круглосуточно. Проверки выборочные, а на административной границе проводится полный досмотр ФСБ.

На этом маршруте действуют строгие правила относительно документов: допускаются только оригиналы — паспорт РФ, СТС, свидетельства о рождении детей.

Фото, сканы, "Госуслуги" и копии (даже заверенные) ФСБ не принимаются. Доверенности на детей не нужны; иностранцам въезд разрешён без ограничений (если не в розыске и не враг).

Инфраструктура вдоль трассы развита. АЗС расположены через 25-50 километров, работают круглосуточно; рядом — кафе, магазины, банкоматы.

Почти везде действует оплата картами и через СБП, но немного наличных иметь всё же стоит.

Мобильная связь уверенная, GPS и ГЛОНАСС работают как везде, но заблудиться нельзя из-за сотни указателей.

Для электромобилей минтранс опубликовал карту из 22 зарядных станций на трассе Р-280: от Ростова-на-Дону через Таганрог, Мариуполь и Мелитополь до Джанкоя и Симферополя. Координаты опубликованы на официальном Telegram-канале "Крымский мост. Оперативная информация".

По оценкам экспертов, доля электромобилей и гибридов в общем потоке на крымском направлении не превышает 1-4%, в то время как дизельных машин — более 20%.

Запрет не затрагивает массовый транспорт с ДВС, ГБО, ДТ, но владельцам "электричек" придётся переходить на маршрут через Мариуполь.

Когда ограничение будет снято, пока не сообщается. Это решение примут отдельным документом, после оценки рисков.

Ранее Pravda.Ru публиковала все правила, ограничения и советы по проезду через сухопутный путь в Крым и из Крыма. Они распространяются на все автомобили, включая электромобили и гибриды.

Уточнения

Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии. Первый тип - гибрид (hybrid electric vehicle, HEV, незаряжаемый гибрид) — автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, электродвигателем и небольшой электрической аккумуляторной батареей. Второй тип - заряжаемый гибрид (подключаемый гибрид, plug-in electric vehicle, PHEV)—автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, одним или несколькими электродвигателями, и тяговой батареей, которая может быть заряжена от внешнего источника электрического тока.



Электромоби́ль — автомобиль, ходовые колёса которого приводятся в движение одним или несколькими электродвигателями, питающимися от встроенного источника электроэнергии. Наиболее распространённым типом являются аккумуляторные электромобили (англ. Battery Electric Vehicle, BEV). Принципиальная схема аккумуляторного электромобиля в общем случае следующая: аккумуляторная батарея через силовую электропроводку и систему управления соединяется с тяговым электродвигателем, который, в свою очередь, передаёт главной передаче крутящий момент.

