За рулём по России: как автотуризм меняет восприятие регионов и открывает новые маршруты

Туризм Путешествия

Внутренний туризм в России переживает трансформацию: автопутешествия становятся всё популярнее, туристы ищут эмоции, а регионы — способы себя подать. Малые города развивают инфраструктуру, придумывают легенды, создают новые точки притяжения.

автопутешествие

О том, как меняется туристический спрос, зачем нужны официальные маршруты и как регионы конкурируют за внимание путешественников, в авторской передаче Игоря Моржаретто "Нам по пути" на АвтоПравде рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева.

Статистика и причины популярности автотуризма

— Автотуризм считается одним из самых доступных видов путешествий и в мире и у нас. В последние годы он активно развивается: по статистике, ежегодный рост — плюс 30 — 50 процентов. Мест — масса, маршрутов — бесконечное количество. Но возникает вопрос: насколько готова инфраструктура? Что делается, чтобы путешествие было не только интересным, но и комфортным, безопасным? Как вы оцениваете развитие автотуризма в России сегодня?

— Спасибо за такое вступление — думаю, наши зрители согласятся, что это действительно одно из самых быстро развивающихся направлений.

Посмотрим на статистике.

За прошлый год внутренний туризм составил 90 миллионов человек. В этом году ожидаем 96 миллионов, и треть из них — это автотуризм.

Этот вид отдыха активно набирает обороты. Мы все так или иначе путешествуем: к родственникам, в соседние города на выходных. Это не всегда организованный тур, но всё равно — это познание страны.

Почему это происходит? Растёт интерес к России. Ситуация сейчас непростая, мы проходим через серьёзные вызовы, и важно формировать у детей чувство гордости за свою страну. Ничто не даёт такого ощущения, как личное соприкосновение с историей — музеи, места сражений, побед, малая Родина. Это важнее, чем просто рост количества поездок.

Мне кажется, именно поэтому автотуризм так активно развивается: мы, как родители, хотим показать детям настоящую Россию, заложить фундамент для будущего. Это не пафос — я искренне так считаю. Через прикрсновение к истории приходит настоящее погружение и гордость за свою страну.

Свобода выбора и интересные места

— Я обратилась к соцопросам и аналитике, и для меня стало неожиданностью, что 49% респондентов выбирают автотуризм из-за ощущения свободы. Это, между прочим, одно из главных достоинств путешествий на автомобиле: ты сам строишь маршрут, не привязан к графику. Понравилось — остался на два дня, не понравилось — поехал дальше.

— Многие туристы едут по трассе М4 "Дон" прямо к морю, не останавливаясь в интересных местах по пути — таких как Воронеж, Липецк, пещерные монастыри. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы автопутешественники чаще включали такие города в свои маршруты, а не воспринимали их как просто "дорогу до пляжа"?

— Вы правильно обратили внимание на Воронеж. Мы с комитетом буквально пару месяцев назад проводили выездное заседание в Воронежской области, и я полностью разделяю вашу точку зрения.

Одна из главных проблем для тех, кто едет по М4, — это навигация. Её нужно перезагружать. Это задача и регионов, и муниципалитетов — заинтересовать тех, кто едет по федеральным трассам.

Мы говорим о ключевых направлениях: М2, М4, М11, М12. Люди проезжают мимо, не зная, что рядом — настоящие жемчужины. После поездки в Воронеж я спрашивала у коллег и друзей, ездивших на юг: "А вы заезжали в Воронеж?" Почти все отвечают: "Нет, не знали, что там есть что-то интересное". И все ссылаются на отсутствие понятной навигации.

Я вам очень рекомендую те самые монастыри — потом дам координаты. Это два пещерных монастыря фантастической красоты, что для России вообще-то редкость. Но это уже лирика. Думаю, зрители уже мысленно отметили Воронеж на карте.

Законодательное регулирование автотуризма

— Скажите, пожалуйста, с точки зрения законодателя: что ещё нужно сделать, чтобы автотуризм развивался, чтобы он стал по-настоящему комфортным и безопасным? Над чем вы сейчас работаете?

— Вы знаете, совершенно очевидно, что на законодательном уровне всё это нужно систематизировать. Такая работа ведётся в рамках Государственной Думы и профильного Комитета — в том числе в законе о туризме. Напомню, что туризм — это относительно новое направление, и, насколько я помню, изменения в закон о туризме не вносились с 1996 года. А туризм тогда и сегодня — это совершенно разные вещи.

Второй важный момент — это необходимость чёткого определения понятий. Сейчас мы как раз над этим работаем: что такое туризм, что такое туристическая услуга, что входит в её состав. Это важно, потому что за этим стоит мотивация для бизнеса, который заходит в сферу туризма.

Например, как должны лицензироваться экскурсоводы, гиды-переводчики. Вопросов — огромное количество. Всё это нужно, чтобы туризм стал полноценным сектором экономики. И чтобы люди, приходя в эту сферу, понимали, что на выходе это интересно для инвесторов, для предпринимателей — и, конечно, для самого туриста. Для нас с вами.

Рекомендации Правительству и развитие инфраструктуры

— Со стороны Государственной Думы были подготовлены рекомендации правительству, и в них акцент сделан на нескольких ключевых направлениях.

Первое — это состояние и развитие дорожной инфраструктуры. Вы справедливо отметили: комфорт самой дороги — это основа. Особенно важно, когда человек едет с семьёй. На расстоянии примерно в 50 километров должна быть возможность остановиться, отдохнуть, попить воды — особенно если в машине дети. Это напрямую связано с безопасностью.

Необходимо перезагружать навигацию: сделать её более удобной, информативной, чтобы она привлекала внимание к точкам, рекомендуемым для посещения.

Сейчас мы часто проезжаем мимо уникальных мест и городов, не зная о них — вы это тоже справедливо отметили.

Эти рекомендации были направлены в правительство России. Сейчас идёт серьёзная работа над концепцией развития автотуризма. Она рассчитана на два этапа.

Первый — 2024-2025 годы. В рамках программы туризм интегрируется в разные отрасли: подключаются региональные и местные власти, он "вшивается" в инфраструктурные проекты — начиная с качества дорог.

Сегодня уже есть понимание, что при распределении бюджетных средств и инвестиций приоритет получают те регионы, где высокий туристический трафик. Это помогает удерживать туристов и развивать территорию.

Следующий важный элемент концепции — это определение, что такое места для размещения автолюбителей.

Роль Росавтодора и Министерства цифровизации

— Здесь мне хотелось бы отметить работу Росавтодора — и обязательно их похвалить. Они очень глубоко подошли к вопросу. Те многофункциональные центры, которые предлагаются для установки вдоль федеральных трасс, действительно продуманы до мелочей: от условий для маленьких детей, туалетов, питьевой воды, кафе, аптек — до мест для размещения. Это важно: если человек устал, он должен иметь возможность остановиться и отдохнуть, не искать в последний момент, куда ехать.

Отдельный важный момент — это интернет. Все автотуристы завязаны на навигацию, а значит, на стабильное подключение. Здесь уже подключается Министерство цифровизации — их задача обеспечить качественное покрытие вдоль основных магистралей и рекомендованных туристических маршрутов.

Большую нагрузку несёт и Министерство экономического развития. Оно отвечает за инвестиционную поддержку бизнеса, который готов заходить в сферу автотуризма — создавать кемпинги, места размещения. Важно понимать, чем их насыщать, как сделать эти точки привлекательными.

Регионы тоже играют ключевую роль. Особенно те, через которые проходят федеральные трассы. Задача — не просто пропустить туристов мимо, а создать условия, чтобы они задержались, заинтересовались, включились в маршрут.

Хороший пример — портал "Путешествуем РФ". Это замечательный сайт, поддерживаемый Министерством экономического развития, где аккумулируется информация. Сейчас там размещено 109 автомаршрутов. Я, например, перед поездкой к вам зашла и посмотрела маршруты по своему региону — Чувашской Республике. Есть, например, маршрут "Неизведанная Чувашия": там указаны экскурсии, ссылки на размещение в малых городах — всё удобно.

Второй этап концепции развития туризма в России — это уже 2025-2030 годы. Он включает законодательное закрепление понятия автотуризма с детализацией, чтобы бизнес и предприниматели, заходящие в эту сферу, были защищены законом.

Это будет связано с налоговыми послаблениями, поддержкой, преференциями. И, конечно, с созданием инфраструктуры "под ключ" — в соответствии со стандартами и планами, которые разрабатываются в 2024–2025 годах. Вот такая работа ведётся.

Конкуренция регионов и развитие малых городов

— На трассе М-11 уже появляются информационно-туристические центры, зоны отдыха, даже площадки для выгула животных. Насколько важно, чтобы такие точки были предусмотрены заранее при строительстве новых магистралей — как, например, М-12? И как регионы могут использовать эти зоны, чтобы привлечь туристов и представить свою культуру?

— В ближайшие 5-7 лет мы ожидаем активное развитие, потому что бизнес очень чутко реагирует на запрос. Сегодня регионы действительно конкурируют за каждого туриста. Появилось понимание, что туризм — это реальный сектор экономики, который приносит доход региону.

Автотуризм особенно важен для малых городов. Мы видим, как растёт спрос на размещение: там, где раньше не было отелей, появляются частные дома, съёмные квартиры.

В некоторых городах количество предварительных бронирований выросло на 50-70%. Это говорит о том, что в этих местах со временем должны появиться полноценные гостиницы.

Я в этом году посетила много небольших городов, и тенденция очевидна. Например, Арзамас — ему повезло, через него прошла скоростная федеральная трасса. 10 лет назад и сейчас — это небо и земля. Город стал другим: интересным, живым, с новыми точками притяжения. Девеево — та же история. Было интересно и раньше, но сейчас — совсем другой уровень.

Когда малые города находят себя в туристическом пространстве, умеют красиво подать себя, показать, что у них есть инфраструктура — пусть не пятизвёздочные отели, но комфортные условия — это становится их преимуществом. И это вызов каждому такому городу: турист, который приезжает, должен захотеть остаться.

Уникальность городов, промышленный туризм и профориентация

— Города запоминаются эмоциями — будь то уникальная экскурсия, местная кухня или неожиданные открытия. Насколько важно, чтобы малые и средние города развивали не только классические достопримечательности, но и такие направления, как промышленный туризм, гастрономия, профориентационные экскурсии? И как это может повлиять на их привлекательность для автотуристов?

— Действительно, авторуризм открывает большие горизонты, в том числе возможность посетить медицинские учреждения, университеты, выбрать профессию. А в Чувашии, например, есть замечательное пиво. И единственный в России музей трактора. Да, совершенно верно. Есть музей вышивки, музей Чапаева — он сегодня полностью преобразился, с интересной концепцией.

Важно, чтобы автотуризм включал в себя и посещение музеев, мы говорили сейчас о малых городах.

В Мышкине, где живут люди, влюблённые в свой город, создали музей с огромной коллекцией мышек. Мне кажется, половина россиян либо слышала об этом, либо видела сюжеты.

У нас есть уникальный город на Волге, и сама Волга объединяет регионы. Сейчас активно развивается судоходство между городами. Я бы хотела остановиться на музее Лобачевского — он тоже единственный. Его концепция посвящена неевклидовой геометрии, и это настоящий запрос от восьмиклассников и их родителей. Один раз побывав там, ребёнок точно запомнит, пересекаются ли параллельные прямые. Это современное прочтение темы.

Малые города начинают себя переосмыслять. Я благодарна директору музея Лобачевского — мы вместе обсуждали необходимость перезагрузки. Сегодня музей принимает автобусы школьников из соседних регионов. Это уникальность через пользу. Родителям важно, чтобы ребёнок сам выбрал, кем он хочет быть. Это и есть профориентация.

Невозможно полюбить мороженое, если ты его не попробовал. Невозможно захотеть стать космонавтом, если ты не соприкоснулся с историей космонавта — не был в музее Гагарина, Андрияна Николаева или других. Кстати, Николаев — наш. И вот на чём я хотела бы остановиться.

Автотуризм важен ещё и потому, что меняется сам "паспорт туриста" — то, как человек воспринимает путешествие.

Популярные направления и сказочные корни регионов

— Сегодня турист всё чаще выбирает короткие, насыщенные поездки — межрегиональные маршруты, речные круизы по Волге, туры выходного дня. Как вы оцениваете этот сдвиг в портрете российского туриста и какие форматы путешествий сейчас наиболее востребованы?

— Мы, конечно, в основном говорим о европейской части России — главные точки притяжения сегодня это Волга и всё, что вдоль неё, это Петербург, Карелия, южные регионы. Очень активно раскрутился Дагестан — неожиданно, а может, наоборот, вполне ожидаемо, ведь там действительно много интересного.

Регионы центральной части России начали подавать себя по-новому — кто-то находит у себя уникальные черты, кто-то придумывает. Мне очень понравилась тенденция, когда регионы начали искать у себя сказочные корни.

Ульяновск заявил, что он — родина Колобка. И это здорово: проходит время, и уже гости рассказывают, как они были на родине Колобка. Это превращается в миф, в легенду, в сказку — и все начинают в это верить.

В Ярославскую области есть один населённый пункт, где говорят, что это родина Змея Горыныча. Там были интерактивные площадки, всё очень живо. А Устюг — родина Деда Мороза. Ему действительно повезло: мы все считаем, что это так. А почему бы и нет? Кострома — родина Снегурочки, и это уже правда.

Так что мифологические мотивы — это мощный инструмент. Если их правильно раскрутить, они закрепляются в сознании. Великий Устюг — Дед Мороз. Всё, связка железная. Или ледяная. Очень интересно.

Туристические маршруты и база для путешествий

— Вы сказали, что у нас есть какие-то официальные туристические маршруты — сколько их сейчас?

— Да, 109. Это маршруты, размещённые на платформе "Путешествуем РФ".

— А для чего они вообще нужны?

— Я посмотрела на них глазами туриста, когда зашла на сайт и выбрала свой регион. Это очень удобно: ты сразу видишь, как проходит маршрут, через какие города, какие достопримечательности можно посмотреть. Дальше уже сам решаешь — заезжать в этот город или нет. Всё зависит от интересов: чем увлекаются дети, что интересно взрослым. Маршруты межрегиональные, и ты можешь выбрать именно то, что подходит твоей семье.

— То есть это как база, из которой можно собрать своё путешествие?

— Именно. Там есть информация по отелям, ресторанам, достопримечательностям. Можно заранее всё спланировать: где остановиться, где вкусно поесть, где будет интересно детям, а где — просто красиво. Например, мой приятель недавно прислал фото заката в Выборге. Говорит: "Мы с женой поехали в парк Монрепо — и это было потрясающе". Вот ради такого заката уже хочется поехать.

— А вы ведь представляете Чувашию в Государственной Думе. Чем сегодня может заинтересовать туриста ваша республика?

— У нас есть Чебоксары — город с историей и традициями. Но кроме него — множество малых городов, Волга, которая проходит через всю республику, и традиционные промыслы, которыми Чувашия всегда славилась.

— Вот и расскажите! Заманите меня — в хорошем смысле — чтобы я сорвался и в ближайшие выходные поехал в Чебоксары.

— Это, в любом случае, ещё и синхронизация с событиями — когда мы приглашаем каждого к себе в регион, в Чувашию. Волга, лето, июнь — всё это совпадает с нашими главными мероприятиями: Днём республики и уникальным для России фестивалем пива, который проходит прямо на берегу реки.

Традиционное чувашское пиво — "Букет Чувашии" — это наша гордость. И многие приезжают с удовольствием, потому что фестиваль сопровождается насыщенной программой: например, бык на вертеле — это уже традиция.

Эмоции, энергия Великой Русской реки, архитектура — всё это создаёт атмосферу. А компактная география республики позволяет за три дня получить совершенно разные впечатления: можно съездить на страусиную ферму, в музей Лобачевского, прогуляться по набережным, доехать до города Алатырь — паломнического центра с отреставрированными монастырями и музеями русской провинции, которые собирают гостей со всей страны.

Плюс, конечно, Чапаев. И в этом году мы впервые открыли уникальный музей — музей вышитой карты России. Эта карта открывала выставку "Россия" на ВДНХ, которая длилась почти год. Каждый регион вышивал свой участок с учётом традиций и особенностей, а наши мастерицы в Чувашии сшили всё в одну большую карту. Это не просто вышивка — она отражает характер регионов. Якутия, например, добавила бриллианты. У карты невероятная энергетика, и теперь она представлена в отдельном музее в центре Чебоксар, на реконструированной Красной площади.

Конечно, у нас представлена и национальная кухня. Недавно открылся агромаркет "Пхеть", где собрано всё лучшее, что производит Чувашия — от сыров до уникальных ягод. У нас активно развивается ягодоведение. И, как сказала Валентина Ивановна Матвиенко, когда мы презентовали Чувашию в Совете Федерации: "В каждом товаре мы видим Чувашию". Это действительно так.

Чтобы понять, что такое Чувашия — нужно приехать. Это вкусно, экологично, эмоционально.

Осенью и зимой у нас проходят международные оперные и балетные фестивали, насыщенная театральная программа, интересные музеи. Всё это можно легко включить в маршрут — особенно с трассой М-12, которая делает поездку быстрой, удобной и экономичной для любой семьи. И, конечно, вы увезёте с собой замечательные эмоции — даже если приедете зимой. О Чувашии я могу говорить нескончаемо, потому что это моя родина. Это замечательно.