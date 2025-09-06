Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела

Сантьяго-де-Компостела хранит память о паломниках и лжепутешественниках. Как средневековые сатиры перекликаются с современными туристами.

Фото: commons.wikimedia by WOMEX, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собор Сантьяго-де-Компостела, Испания

Современные паломники и "тургримы"

Сантьяго-де-Компостела, конечный пункт Камино-де-Сантьяго, известного как Путь святого Иакова или просто "Камино", остаётся магнитом для паломников. Но вместе с ними сюда устремились и "тургримы" — туристы, ищущие эффектные кадры для селфи. Они устраивают пикники у собора и даже сжигают обувь на побережье Атлантики, оставляя мусор. Их путь мало связан с духом паломничества, описанного в Veneranda dies, одном из самых известных текстов Кодекса Каликста.

Путь паломника — это очень хорошо, но он узок. Ибо узок путь, ведущий человека к жизни, а широк и просторен тот, что ведёт к смерти.

Терминология и символика

В Средние века слово "паломник" обозначало иное — того, кто путешествовал в Галисию, к мощам святого Иакова. Паломники в Рим назывались "римлянами", а в Иерусалим — "верблюдами". Но на практике разграничения размывались. Мотивы тоже различались — от духовного поиска до любопытства или наказания за преступления.

Паломничество как искупление

С XI века паломничество стало средством отпущения грехов. Участники крестовых походов впервые получали индульгенции. Однако и в те времена хватало лжепаломников, которые преувеличивали или вовсе выдумывали свои путешествия. Эти истории быстро попадали в литературу.

Средневековая сатира

Поэты-трубадуры использовали жанр кантиги и сатирические стихи, чтобы разоблачать выдумщиков. Так, менестрель Перо д'Амбруа, член литературного кружка Альфонсо X, хвастался поездкой, которой не было да и быть не могло. В ответ группа известных трубадуров сочинила серию язвительных песен, указывая на окружённого роскошью лжеца, который поселился в "жилище на лучшей улице, какую только смог найти". Подобная критика превращала обманщиков в персонажей общественных дискуссий.

Невозможные маршруты и насмешки

Не только поэты, но и рыцари попадали впросак. Суэйро Эанес рассказывал о своём путешествии в Святую землю, но Мартин Соарес разоблачил его: маршруты не совпадали, сроки были нереальными. В стихах он с иронией "перепутал" географию. Так, Соарес предположил, что французский город Марсель находится за морем, в то время как Акра (в Иерусалимском королевстве) на самом деле расположена ближе, рядом с пиренейским городом Сомпорт.

Багаж и грехи

Сатиры касались и женщин. Солдадейра Мария Перес, прозванная Бальтейрой, стала объектом насмешек за свой образ жизни. Галисийско-португальский термин soldadeira и испанский термин soldadera означали женщину сомнительной репутации, которая танцевала и выполняла гимнастические упражнения во время выступлений драматургов или трубадуров. Их называли "духовными наследницами" puellae gaditanae, упомянутых Марциалом и Ювеналом.

Поэты сравнивали её нравы с "чемоданом без замка", в котором не сохранилось прощение, полученное в Святой земле. Из-за её близости с трубадурами Альфонсо некоторые из них посвятили сатирические песни тому, что считалось её "распущенным образом жизни".

Среди текстов сатирического цикла La Balteira выделяются двусмысленные стихи трубадура Перо да Понте: Мария, как крестоносец, вернулась из Святой земли с прощением, но постепенно утратила его, проводя ночи с молодыми людьми. Согласно аналогии да Понте, прощение и искупление должны были быть в безопасности, но на "чемодане" Марии, судя по всему, не было замка.

От прошлого к настоящему

Современные туристы с удобным багажом и курьерскими службами удивительно похожи на лжепаломников XIII века. Их путь уже не про искупление, а про комфорт и демонстрацию. Но именно контраст между истинным паломничеством и внешней его имитацией делает Сантьяго-де-Компостела местом, где традиция и современность сталкиваются лицом к лицу.

