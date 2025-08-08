Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Край, где Лермонтов встречает Остапа Бендера: удивительные маршруты на карте Ставрополья

В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты
Ставрополье — край контрастов, где степи встречаются с горами, а современность — с древностью. Здесь можно почувствовать силу природы, вдохнуть горный воздух, пройтись по живописным тропам, попробовать легендарные минеральные воды и прикоснуться к истории.

Пятигорск. Провал
Фото: commons.wikimedia by Крылов Иван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пятигорск. Провал

Регион богат не только курортами и памятниками, но и настоящими скрытыми жемчужинами, способными удивить даже бывалых путешественников. На основе подборки нейросети для портала «Это Кавказ» представляем наиболее интересные места Ставропольского края.

Национальный парк "Кисловодский"

Этот удивительный рукотворный парк — настоящий шедевр ландшафтного искусства. Один из крупнейших в Европе, он предлагает гостям тенистые аллеи с вековыми деревьями, ароматные цветники, живописные гроты и терренкуры, идеально подходящие для оздоровительных прогулок. Особенно приятно прогуливаться по парку в весенне-летний период, когда всё утопает в зелени и цветах. В центре внимания — Нарзанная галерея с источниками целебной воды, историческими зданиями, уютными кафе и лавками с сувенирами. А настоящей жемчужиной парка считается Долина роз — романтичная и живописная локация, которая станет идеальным фоном для фотосессии или неспешной прогулки.

Гора Машук

Главная вершина Пятигорска славится не только своими панорамными видами, но и трагической историей. Именно здесь в 1841 году состоялась роковая дуэль Михаила Лермонтова. Сегодня на месте трагедии установлен обелиск с бронзовым бюстом поэта в военной форме. Добраться на вершину Машука можно как пешком, так и на фуникулере — путешествие подарит незабываемые виды на Пятигорск и окрестности.

Озеро Тамбукан

Тамбукан — солёное озеро с известной целебной грязью. Официально купание здесь запрещено из-за охраняемого природного статуса, но туристов это редко останавливает. Многие наносят лечебную грязь прямо на берегу и греются под южным солнцем. Впрочем, если вы хотите получить легальный и безопасный опыт, лучше отправиться в один из местных санаториев, где процедуры с использованием тамбуканской грязи входят в список услуг.

Озеро Провал

Одна из самых известных достопримечательностей Пятигорска — подземное озеро Провал, воспетое в романе "Двенадцать стульев". Здесь Остап Бендер "спасал" провал от провала. Сейчас у входа в пещеру установлен памятник великому комбинатору. Туристы любят это место не только за атмосферу и литературу, но и за приметы: считается, что потерев фигуру Остапа, можно привлечь удачу.

Кофейня Гукасова

Любителям кофе стоит посетить легендарную кофейню в парке "Цветник" в Пятигорске. Старинное здание, стилизованное под корабль, радует гостей с 1909 года. Здесь можно отведать вкуснейшие десерты и насладиться ароматным напитком, глядя с террасы на городские пейзажи и архитектурные шедевры. Изысканная атмосфера и исторический колорит делают это место особенно притягательным.

Каскадная лестница в Железноводске

Самая длинная лестница юга России растянулась почти на километр и украшена скульптурами, фонтанами и поэтическими цитатами. Здесь встречаются нимфы, сказочные персонажи и орлы — символ региона. Особая изюминка — бювет-книга, оформленный как куб с гравировками стихов Лермонтова и кранами с целебной ессентукской водой.

Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова

Дом-музей великого поэта в Пятигорске бережно хранит подлинные предметы быта, мебель, личные вещи и атмосферу 1841 года. Здесь всё напоминает о последних днях Лермонтова: от письменного стола до камышовой крыши флигеля. Посещение музея — это не просто экскурсия, а путешествие во времени.

Гора Бештау

Самая высокая точка среди 17 лакколитов Кавминвод — гора Бештау, возвышающаяся на 1402 метра. Здесь проходят десятки туристических маршрутов, подходящих как новичкам, так и опытным треккерам. С вершины открывается захватывающая панорама на Ставропольский край. Лучшее время для покорения горы — с мая по октябрь.

Невинномысск

Хотя город и считается промышленным центром Ставрополья, в нём есть уголки для отдыха и интересные инженерные объекты. Например, Фабричный парк, созданный на месте леса, и плотина с каналом, шлюзы которой стилизованы под домики. А рядом — крупнейшая в России ветряная электростанция: более 80 ветряков до 150 метров высотой.

Ставропольский музей-заповедник

Коллекция музея охватывает тысячелетия истории региона: от останков древних животных до артефактов аланских правителей. Здесь можно увидеть череп гиппариона, скелеты южных слонов, половецкие изваяния и легендарный дуб, под которым творил Лермонтов. Богатое собрание не оставит равнодушным ни одного любителя истории.

Курортный парк и Галерея "Пятитысячник" в Ессентуках

Историческое сердце Ессентуков — парк с вековыми деревьями и памятниками архитектуры. Здесь расположена и крупнейшая питьевая галерея Европы — "Пятитысячник", вмещающая до 5000 человек ежедневно. В зале можно попробовать несколько видов знаменитой минеральной воды: "Ессентуки №4", №17 и "Новая".

Второафонский монастырь

Скромно расположившийся на склоне Бештау, монастырь уходит корнями в 1904 год. Его основали монахи, пришедшие с Афона. Паломники и туристы едут сюда за тишиной, духовной атмосферой и удивительными видами. Лестница ведет к обзорной площадке, а сам храм частично выдолблен в скале, придавая месту особую ауру.

Татарское городище

Недалеко от Ставрополя находится древнее поселение, где регулярно проходят исторические реконструкции, фестивали и археологические экскурсии. Туристы могут увидеть остатки укреплений, древние дороги и могильники, погрузившись в атмосферу прошлого.

Храмовый комплекс Петра и Павла в Ессентуках

Народное название комплекса — "Рио-де-Кавказ". Здесь возвышается 22-метровая статуя Христа — самая высокая в России. У подножия находится часовня, созданная по образцу Кувуклии Иерусалимского храма. Здесь хранятся святыни с Голгофы и Миропомазания, что делает это место особенно значимым для паломников.

Уточнения

Кислово́дск — город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр городского округа город-курорт Кисловодск. Бальнеологический и климатический курорт.

Бешта́у — изолированная пятиглавая гора-лакколит, высочайшая из 17 останцовых магматических гор Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах. Высота 1400 м. Памятник природы. Дала название окружающей местности (Пятигорье) и городу Пятигорску.

Тамбука́н (Большое Тамбуканское, кабард.-черк. Тамбукъан) — солёное бессточное озеро овальной формы, расположенное на юге России, на границе Предгорного района Ставропольского края и Зольского района Кабардино-Балкарии, в 9 км к юго-востоку от Пятигорска. Служит источником лечебной сульфидной иловой грязи, которая используется в санаториях Кавказских Минеральных Вод и экспортируется.

Запах цитруса, фольга и игрушки помогают отучить кошку лезть на стол
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
