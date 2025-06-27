Барселона взбунтовалась против туризма: за баннерами и пистолетами скрывается куда большее

Барселона как эпицентр сопротивления: вода, баннеры и недовольство
27 апреля 2024 года возле знаменитой Саграда Фамилия в Барселоне туристический автобус был блокирован, обстрелян из водяных пистолетов и украшен баннером с надписью: "Давайте потушим пожар туризма".
Этот символичный и театрализованный протест стал не просто вспышкой возмущения, а частью более широкой волны сопротивления туристическому давлению, которое годами нарастало в испанских городах.
Барселона давно стала символом антитуристического активизма, и апрельский эпизод лишь подчеркнул глубину социального конфликта. Дело не в одном автобусе и не в отдельных туристах — речь идёт о структурной проблеме, затрагивающей жильё, работу, экологию и городское пространство.
Туризм как угроза: города под давлением
Испания, один из самых популярных туристических направлений в мире, всё чаще сталкивается с внутренним протестом. За последний год Канарские острова, Малага и Балеары также стали аренами массовых манифестаций. По всей стране участились граффити с лозунгами "Туристы, убирайтесь домой", а на дверях арендных квартир появляются антикапиталистические послания.
В центре критики — не туристы как такие, а зависимость городов от туризма, которая вытесняет местных жителей, нарушает социальную ткань, делает жильё недоступным, а рабочие места — нестабильными.
Ситуация обострилась после COVID-19. С возобновлением международных перелётов число туристов быстро восстановилось, но жители оказались в ещё более уязвимом положении, особенно в контексте растущих цен на жильё и усиленного внимания к мегасобытиям, вроде Гран-при Формулы-1 или Кубка Америки, которые приносят выгоду лишь узкому кругу.
Туристификация против общества: язык, структура, идеология
Организации вроде Ассамблеи районов за снижение роста туризма (ABDT) утверждают, что даже термин "чрезмерный туризм" (overtourism) не отражает суть проблемы. Он маскирует системное перераспределение ресурсов — от общественного к частному, от бедных к богатым. Вместо этого активисты используют термин "туристификация", под которым понимается извлечение прибыли из городского пространства за счёт его жителей.
Туризм в нынешнем виде работает как капиталистическая машина: аренда жилья через платформы вроде Airbnb вытесняет долгосрочную аренду, крупные гостиничные и ресторанные сети вытесняют местные бизнесы, рабочие места становятся сезонными и низкооплачиваемыми, а городское благоустройство — подчинённым ожиданиям туристов.
Манифест перемен: от протеста к стратегии
В июле 2024 года активисты в Барселоне представили манифест, в котором содержались конкретные предложения по изменению политики:
Движение продолжает набирать силу. 27 апреля 2025 года, ровно через год после знакового протеста, Сеть Южной Европы против туристификации провела собрание в Барселоне, а 15 июня состоялась координированная акция в нескольких европейских городах.
За пределами туристофобии: борьба за справедливость
Критики протестов часто называют их туризмофобией либо «NIMBYism» — желанием защитить свою собственную локальную территорию от нежелательного развития (происходит от аббревиатуры «not in my back yard» - "не на моём заднем дворе"). Но подобные ярлыки игнорируют ключевой момент: те, кто больше всего страдает от туристификации — это маргинализированные группы. Арендаторы, мигранты, молодежь, сезонные рабочие — у всех них меньше политической силы и возможностей защитить свои интересы.
Поэтому активизм в Барселоне и других городах расширил свою повестку: от анти-туристических лозунгов до требований в области жилья, занятости, экологии и социальной политики. Это не борьба против туристов, а борьба за справедливый город.
Парадоксально, но академическое и политическое сообщество часто отстаёт от реальных протестных движений. Многие исследования сосредоточены на "зелёном туризме", "управлении пространством" или "социальном предпринимательстве", в то время как реальный опыт местных жителей игнорируется.
Вместо управления туристическими потоками и логистикой, протестующие требуют переосмысления всей парадигмы: зачем нужен город и кому он служит? Должен ли он быть витриной для потребления или пространством для жизни и заботы?
Города для жизни, а не для извлечения прибыли
Современные протесты против туристификации — это не изолированные всплески недовольства, а сигнал системной усталости. Это призыв к созданию новой городской политики, где приоритет будет отдаваться людям, а не прибыли.
Если мы хотим сохранить города как жизненные, а не декоративные пространства, необходимо переосмысление роли туризма, участие граждан в принятии решений и разработка справедливой модели развития. Барселона и другие города подают сигнал: хватит просто управлять последствиями — пора менять саму систему.
Искупительный храм Святого Семейства (кат. Temple Expiatori de la Sagrada Família) — церковь в Барселоне, в районе Эшампле, строящаяся с 1882 года.
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