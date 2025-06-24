Центральный музей российского казачества открыл свои двери для москвичей и гостей столицы

В центре Москвы, в Большом Левшинском переулке, открылся уникальный культурно-исторический объект — Центральный музей российского казачества.
Место для него выбрано символичное: старинный особняк, до 1917 года принадлежавший Дворцовому ведомству, сегодня вновь открыл свои двери для желающих узнать славные страницы истории казачества.
Музей занимает два этажа. В нём расположены 16 залов, в которых собрана летопись казачества от XVI века до наших дней. Впечатляющая экспозиция включает более 800 подлинных предметов из коллекции Государственного исторического музея.
В каждом зале открывается живая история. Посетители увидят уникальное старинное оружие, форму, оригинальные знамёна, а также картины и иконы. Особое место занимает — знамя войска Емельяна Пугачёва…
Экспозиция последовательно охватывает важнейшие этапы:
Особое внимание уделено уникальной и важной роли казачества в служении российскому Отечеству: в залах размещены награды, униформа, штандарты, знамёна, личное оружие, а также письма и царские грамоты.
Есть свои редкие и эксклюзивные экспонаты — от Стеньки Разина до героя войны с Наполеоном генерала Платова.
Стоит отметить, что многие экспонаты впервые представлены широкой публике. Среди них:
Настоящим открытием стал корабельный табурет XVII века с шестью ножками и тайными отсеками для оружия. По легенде, он принадлежал самому Степану Разину. Рядом выставлен его портрет и посох-"насека". Рядом ещё один уникальный экспонат — посох Василия Фролова 1718 года, атамана Войска Донского. В соседнем зале — прижизненный мраморный бюст героя Отечественной войны 1812 года казачьего атамана Матвея Платова, слепленный с натуры в Англии.
Зал, посвящённый запорожскому казачеству, украшен портретами Богдана Хмельницкого, запорожскими печатями и гетманской булавой. Среди особо ценных экспонатов — грамоты царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, врученные полковникам Войска Запорожского, а также указ Петра I, объявляющий об измене гетмана Мазепы.
Экспозиция показывает не только ратную славу, но и быт казачества:
Музей обращается и к современной истории — зал "Возрождение казачества" рассказывает о казаках, участвующих в специальной военной операции.
Здесь выставлены:
Из более чем 42 тысяч казаков, прошедших службу в зоне СВО, свыше трёх тысяч получили государственные награды, десять удостоены звания Героя Российской Федерации, четверо из них — посмертно.
Музей активно использует современные технологии, а это:
На цокольном этаже открыт центр казачьей культуры с видеозалом и многофункциональной площадкой. Здесь будут проходить лекции, кинопоказы, детские занятия и творческие встречи.
В VR-формате можно увидеть:
Как рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, была проделана уникальная и кропотливая работа по сбору артефактов со всего мира. Сколько потрачено усилий, чтобы восстановить полуразрушенное здание музея, провести ремонт, чтобы в итоге создать музей мирового уровня.
Ему вторил историк казачества, потомственный казак Виктор Везоковский. Он очень надеется, что музей станет магнитом для привлечения новых экспонатов. Родственники казаков, проживающих во всём мире, желающие рассказать о своих славных предках, смогут передавать уникальные экспонаты, которые они хранили в своих семьях как реликвии, для показа широкой публики. Когда я спросил, будет ли представлена экспозиция казаков, которые, встав на неверный путь, служили гитлеровской Германии, он ответил — нет. Потому что это музей истории российского казачества. А те, кто предал свою Родину, сами стёрли память о себе. Сколько других примеров, когда казаки, служившие в Белой армии, встали на защиту нашей страны в трудный для неё час испытаний невзирая на разные политические взгляды. Ибо судьба России и её народа несоизмерима выше личных амбиций.
Музей казачества откроет новый, ранее представленный пласт нашей истории с её славными и трагическими страницами. А вы, дорогие друзья, теперь имеете возможность увидеть всё своими глазами. Так что осталось лишь купить билет и отправиться в увлекательное путешествие, которое никого не оставит равнодушным.
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