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Олег Володин

Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы

8:11
Туризм

Сухопутный путь в Крым через новые регионы — безопасная и удобная альтернатива маршруту через Крымский мост, имеющая свои правила и особенности.

Трасса
Фото: Traffic Flow (2) by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Трасса

Отвечаем сразу на ещё не заданный вопрос: нет, там ничего не "прилетает", не "жужжит" и не "бахает", на сухопутном пути за три года происходили только ДТП.

В 2025 году сухопутный маршрут полностью открыт для круглосуточного передвижения, без комендантского часа. В 2025 году им уже пользуется около 12% всех туристов, направляющихся в Крым, — и число продолжает расти.

Для получения советов по правилам и особенностям сухопутного пути стоит изучить нашу справку или использовать Telegram-чат "Сухопутный путь в Крым". Актуальную дорожную информацию, включая наличие заторов, публикует официальный канал "АПП Джанкой. Оперативно".

Часто этот путь оказывается даже быстрее, чем проезд через мост, особенно в пик сезона.

Как лучше доехать в Крым — через Крымский мост или по сухопутному пути?

Из Краснодарского края логичнее ехать через Крымский мост, чтобы не делать "крюк назад".

Из Москвы и близлежащих регионов, если на мосту нет пробок, привычнее воспользоваться платными трассами и выездом через мост.

Из Воронежской, Ростовской областей и восточнее удобнее ехать по суше, особенно если ваша цель — Симферополь, Севастополь или Евпатория.

Сухопутный путь-2025: протяжённость и качество

Примерная длина пути от границы Ростовской области до Джанкоя — около 400 километров, среднее время в дороге — 5-6 часов.

Если навигатор показывает, что через Крымский мост быстрее, — не спешите ему верить. Он показывает колонны фур, которые легковые машины могут обогнать по обочине. Так что если вы видите в "Яндекс.Навигаторе" "дольше на 4+ часа" — это как раз грузовые пробки, которые некоторым туристам не страшны.

Покрытие на основной части трассы — ровный, современный асфальт. Единственный проблемный участок — 40 км за Джанкоем, где пока временное покрытие. Его планируют отремонтировать в 2026 году. Чтобы избежать этого отрезка, можно заехать через КПП Армянск — там состояние дороги отличное.

Безопасность и контроль на сухопутном пути в Крым

Комендантского часа на трассе и в Мариуполе нет, но внутри отдельных населённых пунктов (если съехать с трассы вглубь посёлков) он действует с 23:00 до 5:00.

Проверки транспорта проводятся выборочно. Блокпосты встречаются редко, сотрудники работают в форме, вежливо и без излишней бюрократии.

В большинстве случаев достаточно ехать с госномерами старых, "материковых" регионов РФ и показать российский паспорт.

Перед въездом в Крым расположен расширенный КПП с 18 полосами и потоковым портальным сканером. На административной границе (именно она расположена на КПП Чонгар, Армянск и т. д.) ведётся полный досмотр — обычно ожидание занимает от 30 минут до 2 часов. Это логично — в регионах рядом тихо, но формально действует военное положение.

Военная обязанность, долги, повестки и т. д. на трассе и КПП не проверяются.

Мариуполь в целом восстановлен: работают набережные, кафе, пляжи, гостиницы. Встречаются дома со следами разрушений, но в целом город производит благоприятное впечатление.

Какие документы нужны для проезда по сухопутному пути в 2025 году?

Обязательно наличие оригиналов:

  1. паспорта гражданина РФ (или справки при утере),
  2. документов на автомобиль,
  3. свидетельств о рождении на детей.

Фото, копии, распечатки и данные в приложениях не принимаются — без оригиналов проезд невозможен. Уговорить "пропустить в виде исключения" не получится.

Доверенности на детей не нужны для проезда по сухопутному пути — но если с детьми (ребёнком) едет не родитель, лучше сделать их на случай обращения к врачу на отдыхе.

Сухопутный путь в Крым открыт для иностранцев:

  • въезд разрешён без специальных разрешений;
  • возможна беседа с сотрудниками погранслужбы;
  • можно передвигаться на автомобилях с иностранными номерами.

Фото и видеосъёмка на сухопутном пути

Нельзя снимать военные объекты, колонны, блокпосты, критическую инфраструктуру. Лучше отключить видеорегистратор на время маршрута — но если турист оставляет его включенным, то необходимо выключать по первому же требованию и уж точно не выкладывать видео "с крутыми военными и военной техникой".

Снимать природу, дорогу, себя и попутчиков, город, посёлки, АЗС, пляжи можно без ограничений.

Связь и навигация на сухопутном пути в 2025 году

Мобильная связь стабильно работает у всех крупных операторов РФ: МТС, Теле2, Билайн, Мегафон, Yota и местных операторов Крыма и ЛДНР.

Для интернета необходимо включить "роуминг мобильных данных" (у операторов нет своих вышек по дороге, без этой галочки интернета не будет).

Если телефон не подключается к сети автоматически, в настройках можно выбрать вручную (например, сеть 25096). Условия работы — такие же, как в Крыму.

GPS и Глонасс работают даже увереннее, чем в Крыму или многих городах нашей страны. В любом случае заблудиться невозможно — очень много указателей, а любой местный, сотрудник АЗС или дальнобойщик всегда подскажет, "куда ехать".

Инфраструктура и заправки на сухопутном пути в 2025 году

На всем протяжении маршрута заправки встречаются каждые 25-50 километров. Большинство работают круглосуточно и принимают к оплате карты "Мир", Visa российских банков, белорусский "МИР". На заправках и рядом с ними есть кафе, закусочные, минимаркеты.

Вдоль трассы работают более 2500 терминалов и 130+ банкоматов ПСБ.

Банки, банкоматы и оплата картой на сухопутному пути в Крым

Оплата банковскими картами и переводами по СБП доступна почти везде — в кафе, магазинах, точках питания. Рекомендуется иметь с собой немного наличных — на случай временных перебоев с терминалами или хитрости местных продавцов, пытающихся утаить прибыль.

Полезные советы и особенности сухопутного пути в 2025 году

  • Камеры на дороге — не для штрафов, а для контроля трафика (система "Поток").
  • Остановки разрешены на обочинах и в специально отведённых местах.
  • Мины, обломки техники и другие военные риски отсутствуют.
  • ОСАГО действует по всей территории маршрута. Дополнительные страховки не требуются. КАСКО — частично, лучше уточнить у вашей страховой.

Планируйте маршрут заранее, уточняйте ситуацию на дороге и не забывайте документы — и счастливой дороги!

Напомним, что Pravda.Ru опубликовала все свежие правила и особенности, советы и лайфхаки по отдыху в Крыму в 2025 году с полным разбором по роумингу, банкам, АЗС, мазуту и безопасности, магазинам, такси и т. д.

Также вы можете изучить подробную справку по досмотрам у Крымского моста и что делать в случае пробки у него.

Уточнения

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы крым крымский мост
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