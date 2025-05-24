Досмотры у Крымского моста: новые правила-2025, "пробки" и советы

Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку

11:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если Вы едете в Крым на машине — вам предстоит пересечь Крымский мост — впечатляющее сооружение, соединяющее Краснодарский край и наш полуостров.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост

Собрали для Вас самые важные советы как пройти досмотры у Крымского моста, что делать в пробке — чтобы вы сэкономили время и нервы.

Сразу скажем — досмотры у Крымского моста нужны для обеспечения антитеррористической безопасности (проще говоря — без них враги устроят диверсию на мосту или провезут через мост что-то для теракта в наших городах).

Проверяется на мосту отсутствие у вас взрывчатки (в любых количествах, а не только "для диверсии на мосту"), нелегального оружия и наркотиков.

Подготовьтесь заранее: что нужно сделать дома

Чтобы не терять драгоценные минуты на досмотровой площадке, начните подготовку ещё до выезда.

Паспортный контроль на досмотрах бывает то выборочный (считай, проверяют у 1 человека из 2-5 тысяч), либо сплошной (в моменты усиления проверяют у всех взрослых).

Цель контроля — проверка по базам розыска. И всё. Ни военную обязанность, ни долги на досмотрах не проверяют. Так что убедитесь, что у вас есть паспорт (для взрослых), или установлены "Госуслуги" — через которые можно показать его номер. Водитель должен иметь с собой СТС и в/у ("права").

Хорошая новость: на мосту не проверяют ни доверенности на детей, ни наличие ОСАГО, ни документы и прививки на животных. Тонировку, легальность ГБО, наличие детских кресел на досмотрах тоже не проверяют. Правда, это могут проверить сотрудники ГАИ по дороге в Крым или из Крыма — но это уже не касается моста.

Проверьте багаж: в машине можно везти до 100 литров жидкости (вода, бензин и ДТ (если Вы экономите или не доверяете АЗС Крыма), шампунь, алкоголь — акцизы не проверяют) и не больше 5 мешков по 25 кг сыпучих материалов (например, крупы или цемент).

Если у вас есть травматическое или охотничье оружие с лицензией, предупредите сотрудников досмотра — подойдет росгвардеец, который проверит лицензии, номера, паспорт и скажет "доброго пути".

Рации, сабвуферы (их проверяют включением музыки на 1-2 секунды), газовые баллончики, шокеры и спортивное оружие (например, луки) везти можно без проблем. Дроны провозить разрешают, но запускать их в Крыму категорически нельзя — могут сбить дрон и задержать владельца, любой дрон (даже до 15 грамм) по умолчанию считается в Крыму вражеским.

Совет от Минтранса: берите меньше вещей или упаковывайте мелочи компактно, как в старые добрые "челночные" баулы из 90-х (или в сумки из IKEA, если так понятнее).

Также если вы узнали о "пробке" у Крымского моста, заедьте на ближайшую АЗС, подкрепитесь, посетите туалет (летом в сезон туалеты стоят вдоль "пробки" — но они сильно общественные), возьмите воду (в сезон её также раздают волонтеры в пробке, но не всегда), возьмите что-то поесть.

Какой досмотр вас ждёт у Крымского моста: два варианта проверки в 2025 году

На Крымском мосту в 2025 году досмотры стали строже, но пунктов проверки стало больше, что сокращает время ожидания.

Вас ждёт либо ручной досмотр, либо сканер — всё зависит от вашей машины и багажа.

Ручной досмотр.

Это для обычных "легковушек": седанов, кроссоверов, джипов, а также электромобилей, "гибридов" и машин с автобоксом на крыше.

Вы останавливаетесь, выходите из машины с ручной кладью, проходите через "рамку" (металлодетектор), а багаж проверяют через интраскоп (размер ленты — 65х75 см, как в аэропорту). Сотрудник осматривает авто с зеркалом: заглядывает под днище, в багажник, под капот, в бардачок и отсек с запаской.

Вам скажут, какие сумки или коробки нужно достать и открыть для проверки. Мелочь вроде домкрата или насоса на ленту нести не нужно.

Сканер (инспекционно-досмотровый комплекс, ИДК).

Сюда отправляют машины с крупным багажом, который не пролезет в интраскоп, а также микроавтобусы (пассажирские "Газели", "Спринтеры"), машины с прицепами и большие джипы (RAM, Тундра, L200).

Регулировщик укажет, где остановиться. Водителю нужно пройти с в/у и документами на машину в отдельное помещение для проверки данных, а машину в это время сканируют. Если у сотрудников возникнут вопросы ("А что это за коробочка у вас в багажнике?"), надо будет на них ответить.

Если всё в порядке, вы выезжаете из ангара, забираете пассажиров и едете на мост. Сканирование 5 машин занимает около 20 минут, но из-за очередей ожидание может растянуться до 3-6 часов.

Поэтому не вставайте на сканер только потому, что вам лень все выгружать, потом загружать и вообще вы девочка или пивозавр с одышкой — можно простоять много-много часов.

Рейсовые автобусы с 2023 года идут на сканер без очереди — и каждый такой приезд автобуса увеличивает очередь на сканер.

Кого на Крымский мост точно и никак не пустят

Не все транспортные средства могут проехать через Крымский мост. Грузовики, фуры, цельнометаллические фургоны и эвакуаторы (даже пустые) сюда не пускают. Их вес, категория не имеет значения — смотрят тип ТС в СТС, и если там указано "грузовой", то проезда нет.

Исключение — пикапы типа "Ларгус", "Кадди" или ВИС, а также машины со спецпропусками.

Вместо эвакуатора провезти сломанную или новую машину через мост можно на тросе, жесткой сцепке, лафете или подкате.

На мост также нельзя въезжать на велосипедах, самокатах, мопедах, скутерах ниже "М"-категории, на моноколесах и даже на лошадях (верхом или в повозке). Причина простая — в случае работы ПВО эти транспортные средства не смогут быстро покинуть зону возможного падения обломков.

Если сегодня "пробка" у Крымского моста: как пережить ожидание

"Пробки" перед досмотрами у Крымского моста — обычное дело, особенно в туристический сезон (кстати, часто говорят о пробках "на мосту" — но на мосту всегда свободно).

Льгот здесь нет: ни для семей с детьми (даже с грудничками), ни для многодетных, ни для инвалидов, ни для ветеранов СВО. Только для инвалидов на досмотре есть приоритет: их проверяют прямо у машины, максимально помогают, дают коляску, возят, и т. д.

Минтранс советует планировать поездку на вторник или среду — в эти дни трасса менее загружена, чем в пятницу, субботу или воскресенье. Ещё лучше выезжать рано утром или ночью, когда поток машин меньше.

На площадках отдыха с обеих сторон моста (на 157-м километре дороги А-290 со стороны Краснодарского края и на 137-м со стороны Крыма) есть всё для комфорта: туалеты, тенты от солнца и дождя, места для отдыха.

Что делать, если объявят тревогу

Увы, но "небратья" сейчас атакуют города от Москвы до Сочи, от Краснодара до Тулы, от Пскова до Казани, Рязани, Саратова и Ростова. Мост — не исключение, но его ПВО и противодиверсионную службу и ЦРУ, и Моссад, и Пентагон назвали "одной из лучших и самых опытных в мире".

Если объявят тревогу, движение машин и поездов останавливают на безопасном расстоянии. Если вы на досмотре, придётся развернуться и встать в конец очереди. Спорить бесполезно — оспаривать можно только через НАК (ФСБ).

Если тревога застала на мосту, продолжайте движение в свою сторону с любой скоростью — штрафов не будет. Едущие в момент тревоги по мосту поезда так же продолжают движение в своем направлении.

Полезные лайфхаки: как сэкономить время

Подпишитесь на официальный информер Крымского моста (раз в час дается информация о ситуации на ручных досмотрах), туристический чат Крымского моста (там обсуждают правила и реальную ситуацию с пробками) или главный чат туристов Крыма.

Слушайте сотрудников. Представьте, что вы в аэропорту или на вокзале, и вам нужно пройти стандартный досмотр. Так оно, кстати, и есть — на мосту работают такая же зона транспортной безопасности и такие же сотрудники ОВО Минтранса. Не переживайте, никто не будет кричать или подгонять. Просто выполняйте указания и задавайте вопросы, если что-то непонятно.

Держите детей под контролем. Перед заездом на досмотр объясните малышам, что нужно выйти из машины и вести себя спокойно. Следите, чтобы они не бегали по площадке, особенно с питомцами — питомцев лучше держать на руках или на поводке.

Компактный багаж — ваш друг. Чем меньше вещей, и чем они аккуратнее сложены, тем быстрее пройдёт досмотр.

Не спорьте. Если просят открыть багажник или достать сумку, делайте это без лишних вопросов — так вы избежите задержек.

Если у вас появятся жалобы (или предложения), вопросы — звоните на горячую линию Крымского моста: +7 (499) 495-00-11. Если нужно сообщить о нарушении на дороге, набирайте 112 или 002 для связи с ДПС.

Вы также можете воспользоваться сухопутным путем через новые (исторические) регионы России. Там безопасно, не стреляют и не "прилетает", работают сотовые операторы (как в Крыму), навигация (как везде), банковские карты. На сухопутном пути есть АЗС и кафе, нет камер на скорость (в 2025 году), начало работать ОСАГО (КАСКО — нет), Есть туристический чат "Сухопутного пути в Крым"

Ранее Pravda. Ru опубликовала огромный список советов, разъяснений и лайфхаков по отдыху в Крыму в 2025 году — про банки и роуминг сотовых операторов в Крыму, такси, места отдыха и особенности навигации на полуострове и т. д.

Уточнения

Кры́мский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Имеет общую протяжённость 19 км, является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе. Считается защищенным на уровне Кремля, командования РВСН или Форт-Нокс.



Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

