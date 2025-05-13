Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления

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Сочи — курорт, который стал для многих символом южного отдыха в Советском Союзе.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Отдых на море

Ласковое Чёрное море, побережье, великолепные горы и… всё, что можно было себе позволить за границей в пределах "всего доступного" советского бюджета.

Туризм в СССР был не только способом отдохнуть, но и настоящим искусством — "когда ты на отдыхе, а отдыха нет". Сервис, конечно, оставлял желать лучшего, но что не сделаешь ради целебного моря и солнышка?

Цены на отдых в Сочи в советский период

Проезд:

Железнодорожный билет в Сочи из Москвы в купейном вагоне обошёлся в 20-30 рублей — так что поездка по железным дорогам в южный рай, конечно, заставляла задуматься: "Где я ещё на эти деньги могу побывать?" Ну, разве что в соседней столице.

Плацкарт был немного дешевле — 12-15 рублей. Впрочем, этот "комфорт" точно поднимал уровень романтики в поездке.

Проживание:

Гостиницы и санатории — пребывание в гостиницах стоило от 2 до 5 рублей в сутки — как раз чтобы проверить, насколько вы можете комфортно отдыхать на железных кроватях с грозными соседями, с которыми будет удобно обсудить мировую политику.

Курортные дома и пансионаты — если захотите подняться на ступеньку выше и почувствовать себя важным человеком, то цена возрастала до 6-12 рублей. А вот за "люкс" в советские годы не платил никто, так как такого не существовало.

Частный сектор — для истинных авантюристов было доступно жильё за 1-2 рубля в сутки. Ну а что, иногда довольно комфортно поспать в комнате, где душ — это просто соседский кран на улице.

Питание:

Столовая — обед в советской столовой стоил всего 1-2 рубля, что вполне позволяло "разгуляться" в меню: суп из зелёных щей или жареная рыба? Почему бы и нет!

Кафе и рестораны — для романтиков и ценителей "необычного" отдыха обед на двоих в ресторане мог стоить 10-20 рублей. Вот это да — за такую цену вам предложат "классическое" меню с набором котлет, из которых не обязательно понять, что там внутри.

Сервис и впечатления

Если бы сервис в Сочи был туристической звездой, то он точно не получил бы "Оскара". Но кто сказал, что отдых в СССР — это только комфорт и удобства? Конечно, были свои плюсы — простота и искренность.

Если попросишь чего-то дополнительного в номере, скорее всего, тебе всё равно не принесут, но это как бы "всё для народа". И так или иначе, ты с этим соглашался, ведь ты же на отдыхе!

Что привлекало туристов:

Природа и пляжи — Сочи был по-настоящему красивым местом. Горы, море, пальмы — твой внутренний СССР просил только одно: "Не оставляй этот уголок".

Единственный минус: палящее солнце на пляже, после которого день превращался в борьбу за загар и немного обгоревшую кожу.

Туристическая инфраструктура — и, конечно же, то самое море. Несколько часов на катере, чудесная прогулка по набережной и уникальные экскурсии по "искусственно созданному" городскому зоопарку — что может быть лучше?

Отдых в Сочи в СССР — это как раз тот случай, когда ты не так уж сильно переживаешь из-за отсутствия комфортных условий. Главное — ты там! И даже если тебе не особо понравился сервис (например, шумные соседи или запах "советского" супа на ужин), всё равно ты чувствуешь себя частью большого и недосягаемого Советского Союза, который умудрялся сделать отдых дешёвым и без излишеств, но с достаточной долей природы, моря и исторического фона. А это уже что-то.