Россияне штурмуют кассы и придумывают лайфхаки для покупки билетов на юг

Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025

5:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Весной 2025 года россияне столкнулись с беспрецедентным ажиотажем при попытке приобрести железнодорожные билеты на юг страны, особенно в Крым и Краснодарский край.

Фото: trainpix.org by Brown, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Поезд "РЖД"

Высокий спрос привел к регулярным сбоям в работе сайтов и приложений для бронирования, вынуждая людей возвращаться к старым методам — стоять в очередях на вокзалах и записываться в списки ожидания.

Ситуация осложняется ограничениями железнодорожной инфраструктуры, санкциями и отсутствием авиасообщения с южными регионами.

Каждое утро в 8:00, когда открываются продажи билетов за 90 дней до отправления, сайты РЖД, ФПС и "Гранд Сервис Экспресс" могут перестать справляться с наплывом пользователей.

IT-специалисты сравнивают этот трафик с DDoS-атаками, "вызванными реальными людьми, стремящимися забронировать места в поездах".

Кассы на вокзалах или железнодорожные кассы в городах и посёлках продолжают работать, но это не решило проблему для миллионов пользователей, привыкших к цифровым сервисам.

Как сообщил портал "Турдом", в Санкт-Петербурге туристы "уже в ночи приезжают на железнодорожные вокзалы, чтобы купить билеты, а а соцсетях даже появились отдельные ветки обсуждений" — где очереди меньше, где кассиры "не тормозят", и почему стоит приехать уже к 4 часам ночи.

Туристы дают друг другу советы:

Приезжать ночью (с 3-5 часов утра) к кассам, чтобы успеть ввести в систему данные всех пассажиров к открытию в 8:00.

Можно принести данные хоть на бумаге, лишь бы серии, номера документов и ФИО были точными, а пассажир пришёл на посадку в поезд с документами.

При попытках покупки билетов через сайты и приложения — заранее ввести данные пассажиров и привязать банковскую карту.

Железнодорожные компании признают проблему, но указывают на объективные трудности.

Черноморское направление летом обслуживает около 50 пар поездов ежедневно, и их количество немного растёт, но значительно увеличить их число невозможно.

Длина пассажирских платформ ограничивает количество вагонов — поезд банально нельзя (по закону) сделать длиннее платформы. Железнодорожные пути используются также для грузовых перевозок, включая топливо, автомобили, технику, продукты, зерно, и т. д. Обычные граждане это редко замечают, но трафик по железнодорожной сети в РФ колоссальный. Раньше туристический поток на в Анапу и Крым шёл через авиасообщение — закрытое сейчас на время СВО. Железная дорога просто физически не может перевезти внезапно появившиеся дополнительные миллионы желающих погреться и искупаться на Чёрном море. Особенно сложная ситуация с поездами в Крым. ГСЭ зависит от инфраструктуры РЖД, которая летом загружена до предела. Также ГСЭ арендует вагоны у РЖД — у которой на лето тоже "затык" с дополнительными поездами.

Также с поездами в Крым есть дополнительные сложности — количество тепловозов ограничено, так как в Крыму не используются электровозы, а линия Керчь-Джанкой — одноколейная, изначально спроектированная для грузовых поездов.

Кроме того, традиционный маршрут через Украину остаётся недоступным, а через Новороссию пока ходят только грузовые поезда. Ну и, конечно, не стоит забывать о колоссальном грузовом трафике в Крым и из Крыма — среди которого нужно "пробраться" и пассажирским поездам, и электричкам, и т. д.

Почему же не возникало таких проблем в СССР? В советское время транспортная система была строго спланирована, включая количество путёвок, мест в пионерлагерях и санаториях, количество авиарейсов и вагонов.

Сегодня спрос создаётся и пропадает динамически — а мощности единственного в России вагоностроительного Тверского завода уже расписаны на годы и годы вперёд (и по производству новых вагонов, и по обновлению старых).

Впрочем, несмотря на трудности, юг России бьёт рекорды по бронированию на лето 2025 года.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ) (РСТ), отели в Крыму бронируются вдвое чаще, чем в прошлом году.

Спрос на отдых в Краснодарском крае растёт за счет Туапсе и Азовского побережья.

По данным АТОР, у туристов особенно популярны западное побережье Крыма (Евпатория, Оленевка) и Южный берег (Ялта, Алушта). Туроператор "Мультитур" отмечает, что цены в Крыму на 20% ниже, чем в Краснодарском крае и Абхазии.

Вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что курортный сезон откроется в Крыму, Сочи и Геленджике — на всём Черноморском побережье, кроме истерзанных мазутом Анапы и Темрюкского района.

Ранее Pravda.Ru опубликовала подробные советы об отдыхе в Крыму на лето-2025.

Уточнения

«Та́врия» — под брендом «Таврия» подразумевается семейство пассажирских поездов повышенной комфортности, с 2019 года курсирующих в Крым из разных городов России и принадлежащих частной компании «Гранд Сервис Экспресс» (государственный перевозчик — ОАО «РЖД» — после 2014 года утратил возможность легально пускать свои составы в Крым из-за риска попадания под абсолютные санкции).



Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

