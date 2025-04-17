Россияне штурмуют кассы и придумывают лайфхаки для покупки билетов на юг

Весной 2025 года россияне столкнулись с беспрецедентным ажиотажем при попытке приобрести железнодорожные билеты на юг страны, особенно в Крым и Краснодарский край.
Высокий спрос привел к регулярным сбоям в работе сайтов и приложений для бронирования, вынуждая людей возвращаться к старым методам — стоять в очередях на вокзалах и записываться в списки ожидания.
Ситуация осложняется ограничениями железнодорожной инфраструктуры, санкциями и отсутствием авиасообщения с южными регионами.
Каждое утро в 8:00, когда открываются продажи билетов за 90 дней до отправления, сайты РЖД, ФПС и "Гранд Сервис Экспресс" могут перестать справляться с наплывом пользователей.
IT-специалисты сравнивают этот трафик с DDoS-атаками, "вызванными реальными людьми, стремящимися забронировать места в поездах".
Кассы на вокзалах или железнодорожные кассы в городах и посёлках продолжают работать, но это не решило проблему для миллионов пользователей, привыкших к цифровым сервисам.
Как сообщил портал "Турдом", в Санкт-Петербурге туристы "уже в ночи приезжают на железнодорожные вокзалы, чтобы купить билеты, а а соцсетях даже появились отдельные ветки обсуждений" — где очереди меньше, где кассиры "не тормозят", и почему стоит приехать уже к 4 часам ночи.
Туристы дают друг другу советы:
Железнодорожные компании признают проблему, но указывают на объективные трудности.
Черноморское направление летом обслуживает около 50 пар поездов ежедневно, и их количество немного растёт, но значительно увеличить их число невозможно.
Также с поездами в Крым есть дополнительные сложности — количество тепловозов ограничено, так как в Крыму не используются электровозы, а линия Керчь-Джанкой — одноколейная, изначально спроектированная для грузовых поездов.
Кроме того, традиционный маршрут через Украину остаётся недоступным, а через Новороссию пока ходят только грузовые поезда. Ну и, конечно, не стоит забывать о колоссальном грузовом трафике в Крым и из Крыма — среди которого нужно "пробраться" и пассажирским поездам, и электричкам, и т. д.
Почему же не возникало таких проблем в СССР? В советское время транспортная система была строго спланирована, включая количество путёвок, мест в пионерлагерях и санаториях, количество авиарейсов и вагонов.
Сегодня спрос создаётся и пропадает динамически — а мощности единственного в России вагоностроительного Тверского завода уже расписаны на годы и годы вперёд (и по производству новых вагонов, и по обновлению старых).
Впрочем, несмотря на трудности, юг России бьёт рекорды по бронированию на лето 2025 года.
По данным АТОР, у туристов особенно популярны западное побережье Крыма (Евпатория, Оленевка) и Южный берег (Ялта, Алушта). Туроператор "Мультитур" отмечает, что цены в Крыму на 20% ниже, чем в Краснодарском крае и Абхазии.
Вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что курортный сезон откроется в Крыму, Сочи и Геленджике — на всём Черноморском побережье, кроме истерзанных мазутом Анапы и Темрюкского района.
Ранее Pravda.Ru опубликовала подробные советы об отдыхе в Крыму на лето-2025.
«Та́врия» — под брендом «Таврия» подразумевается семейство пассажирских поездов повышенной комфортности, с 2019 года курсирующих в Крым из разных городов России и принадлежащих частной компании «Гранд Сервис Экспресс» (государственный перевозчик — ОАО «РЖД» — после 2014 года утратил возможность легально пускать свои составы в Крым из-за риска попадания под абсолютные санкции).
Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.
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