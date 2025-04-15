Сквозь горы и пустыни: 4 маршрута, которые доказывают, что поезд — лучший способ увидеть мир

5:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

От древнего Нила до заснеженного массива Гарца, от оживлённой Атлантической оси США до малоизвестных просторов Центральной Азии — поезд остаётся уникальным способом увидеть мир.

Фото: commons.wikimedia by Simon Pielow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ салон поезда "Золотой орёл", Транссиб

Он соединяет культуры, ландшафты и эпохи, погружая путешественников в ритм, в котором смешиваются прошлое, настоящее и предвкушение следующей станции.

Четыре маршрута, каждый из которых способен стать не просто дорогой, а настоящим приключением.

Продолжаем захватывающую тему путешествий по железной дороге:

Секрет гастрономического рая на колёсах: что подают пассажирам самого роскошного поезда Индии

Из Каира в Луксор: сквозь дыхание древнего Египта

Идеально для: любителей истории и археологии

Маршрут: Каир — Луксор

Время в пути: около 10 часов

Хотя Нил веками был главной транспортной артерией Египта, по его берегу идёт ещё один важный маршрут — железная дорога, тянущаяся от дельты у Александрии до южных пределов Асуана. Это настоящая жила древних цивилизаций, где каждый километр — как страница из книги истории.

Большинство путешественников выбирают ночной поезд из Каира, отправляясь с вокзала Рамзеса. Пока вагон мягко покачивается под тёмным небом, пассажиры засыпают в уютных купе. На рассвете открываются виды на Нил — особенно волнующие, когда поезд подходит к Луксору. Его железнодорожный вокзал впечатляет величественным фасадом с золотым орлом, словно приветствующим гостей фараонского прошлого.

С другой стороны реки находится легендарная Долина Царей — и всё это уже включено в магию поездки. Стоимость билета с местом в спальном вагоне стартует от 130 евро.

Весь Гарц: в горы из сказки

Идеально для: романтиков и ценителей паровозной ностальгии

Маршрут: Вернигероде — Броккен

Время в пути: 1 час 40 минут

В Германии утверждают, что ведьмы собираются на вершинах Гарца. И хотя сегодня там чаще встречаются туристы с фотоаппаратами, в атмосферу магии можно легко погрузиться, сев в вагон узкоколейной железной дороги. Это крупнейшая сеть в стране, где поезда до сих пор работают на паровом ходу.

Классический маршрут начинается в городке Вернигероде, похожем на декорации к сказкам братьев Гримм. Дальше — подъём к вершине горы Броккен, самой высокой точке региона. Интересно, что во времена Холодной войны здесь размещалась станция прослушки, а теперь открываются потрясающие панорамные виды на округу.

Цена удовольствия — от 37 евро, но эмоции гораздо дороже. Для энтузиастов поездов — настоящее паломничество.

От Бостона до Вашингтона: вкус мегаполисов с Acela

Идеально для: тех, кто хочет за один маршрут увидеть Восточное побережье США

Маршрут: Бостон — Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон, D.C.

Время в пути: 6 часов 30 минут (общий маршрут).

Скоростной поезд Acela — редкость для США, где межгородская железнодорожная сеть уступает европейской. Однако это не мешает поезду со скоростью до 240 км/ч связывать пять крупнейших городов Восточного побережья.

Путешествие можно превратить в настоящий гастрономический и культурный калейдоскоп: начать в Бостоне с тарелки крем-супа из моллюсков, перекусить хот-догом в Нью-Йорке, попробовать легендарный чизстейк в Филадельфии, заглянуть в Балтимор, а затем оказаться в Вашингтоне в арт-деко интерьерах вокзала.

Каждый отрезок маршрута бронируется отдельно. Один билет — около 130 долларов. Дорого? Возможно. Но это шанс увидеть Америку без руля и пробок, не вставая из кресла.

"Золотой орёл": роскошь, которая уходит за горизонт

Идеально для: искателей редких маршрутов и ценителей комфорта

Маршрут: Алматы (Казахстан) — Ташкент (Узбекистан)

Время в пути: 15 дней

"Золотой орёл" - Golden Eagle — это не просто поезд, а целая эпоха. Когда Транссиб оказался недоступен из-за геополитики, компания переориентировала маршрут — и теперь он проходит через сердце Центральной Азии, раскрывая невиданные горизонты.

Пассажиры путешествуют по пяти странам: от Алматы до Ташкента, с остановками в Бухаре, Самарканде, Киргизии и Туркменистане. Захватывает дух не только пейзажи, но и атмосфера: пить кофе под звуки рояля в вагоне-ресторане, прогуливаться по берегам озера Иссык-Куль, заглядывать в «врата ада» Дарвазы — горящий газовый кратер в пустыне.

Комфорт уровня пятизвёздочного отеля обойдётся недёшево — от 16 995 долларов США на одного пассажира. Но впечатления — на всю жизнь.

Уточнения

Гарц или Харц (нем. Harz от средневекового нем. Hart — «горный лес») — самые северные горы средней высоты в Германии и наивысшие горы Северной Германии.



Бра́тья Гримм (нем. Brüder Grimm или Die Gebrüder Grimm; Якоб Гримм, 4 января 1785 — 20 сентября 1863 и Вильгельм Гримм, 24 февраля 1786 — 16 декабря 1859) — немецкие языковеды и исследователи немецкой народной культуры. Собирали фольклор и опубликовали несколько сборников под названием «Сказки братьев Гримм», которые стали весьма популярными.



Чи́зстейк (англ. cheesesteak) — сэндвич, приготовленный из тонко нарезанных кусочков бифштекса и плавленого сыра в длинной булочке-хоги. Популярный региональный фастфуд, появившийся в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания.



Транссиби́рская железнодоро́жная магистра́ль (Трансси́б), Вели́кий Сиби́рский Путь (историческое название) — железная дорога между Челябинском и Владивостоком, соединяющая европейскую часть России с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами. Построена в 1891—1916 годы.

