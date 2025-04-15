Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Сквозь горы и пустыни: 4 маршрута, которые доказывают, что поезд — лучший способ увидеть мир

5:10
Туризм

От древнего Нила до заснеженного массива Гарца, от оживлённой Атлантической оси США до малоизвестных просторов Центральной Азии — поезд остаётся уникальным способом увидеть мир.

салон поезда "Золотой орёл", Транссиб
Фото: commons.wikimedia by Simon Pielow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
салон поезда "Золотой орёл", Транссиб

Он соединяет культуры, ландшафты и эпохи, погружая путешественников в ритм, в котором смешиваются прошлое, настоящее и предвкушение следующей станции.

Четыре маршрута, каждый из которых способен стать не просто дорогой, а настоящим приключением.

Продолжаем захватывающую тему путешествий по железной дороге:

Секрет гастрономического рая на колёсах: что подают пассажирам самого роскошного поезда Индии

Из Каира в Луксор: сквозь дыхание древнего Египта

Идеально для: любителей истории и археологии
Маршрут: Каир — Луксор
Время в пути: около 10 часов

Хотя Нил веками был главной транспортной артерией Египта, по его берегу идёт ещё один важный маршрут — железная дорога, тянущаяся от дельты у Александрии до южных пределов Асуана. Это настоящая жила древних цивилизаций, где каждый километр — как страница из книги истории.

Большинство путешественников выбирают ночной поезд из Каира, отправляясь с вокзала Рамзеса. Пока вагон мягко покачивается под тёмным небом, пассажиры засыпают в уютных купе. На рассвете открываются виды на Нил — особенно волнующие, когда поезд подходит к Луксору. Его железнодорожный вокзал впечатляет величественным фасадом с золотым орлом, словно приветствующим гостей фараонского прошлого.

С другой стороны реки находится легендарная Долина Царей — и всё это уже включено в магию поездки. Стоимость билета с местом в спальном вагоне стартует от 130 евро.

Весь Гарц: в горы из сказки

Идеально для: романтиков и ценителей паровозной ностальгии
Маршрут: Вернигероде — Броккен
Время в пути: 1 час 40 минут

В Германии утверждают, что ведьмы собираются на вершинах Гарца. И хотя сегодня там чаще встречаются туристы с фотоаппаратами, в атмосферу магии можно легко погрузиться, сев в вагон узкоколейной железной дороги. Это крупнейшая сеть в стране, где поезда до сих пор работают на паровом ходу.

Классический маршрут начинается в городке Вернигероде, похожем на декорации к сказкам братьев Гримм. Дальше — подъём к вершине горы Броккен, самой высокой точке региона. Интересно, что во времена Холодной войны здесь размещалась станция прослушки, а теперь открываются потрясающие панорамные виды на округу.

Цена удовольствия — от 37 евро, но эмоции гораздо дороже. Для энтузиастов поездов — настоящее паломничество.

От Бостона до Вашингтона: вкус мегаполисов с Acela

Идеально для: тех, кто хочет за один маршрут увидеть Восточное побережье США
Маршрут: Бостон — Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон, D.C.
Время в пути: 6 часов 30 минут (общий маршрут).

Скоростной поезд Acela — редкость для США, где межгородская железнодорожная сеть уступает европейской. Однако это не мешает поезду со скоростью до 240 км/ч связывать пять крупнейших городов Восточного побережья.

Путешествие можно превратить в настоящий гастрономический и культурный калейдоскоп: начать в Бостоне с тарелки крем-супа из моллюсков, перекусить хот-догом в Нью-Йорке, попробовать легендарный чизстейк в Филадельфии, заглянуть в Балтимор, а затем оказаться в Вашингтоне в арт-деко интерьерах вокзала.

Каждый отрезок маршрута бронируется отдельно. Один билет — около 130 долларов. Дорого? Возможно. Но это шанс увидеть Америку без руля и пробок, не вставая из кресла.

"Золотой орёл": роскошь, которая уходит за горизонт

Идеально для: искателей редких маршрутов и ценителей комфорта
Маршрут: Алматы (Казахстан) — Ташкент (Узбекистан)
Время в пути: 15 дней

"Золотой орёл" - Golden Eagle — это не просто поезд, а целая эпоха. Когда Транссиб оказался недоступен из-за геополитики, компания переориентировала маршрут — и теперь он проходит через сердце Центральной Азии, раскрывая невиданные горизонты.

Пассажиры путешествуют по пяти странам: от Алматы до Ташкента, с остановками в Бухаре, Самарканде, Киргизии и Туркменистане. Захватывает дух не только пейзажи, но и атмосфера: пить кофе под звуки рояля в вагоне-ресторане, прогуливаться по берегам озера Иссык-Куль, заглядывать в «врата ада» Дарвазы — горящий газовый кратер в пустыне.

Комфорт уровня пятизвёздочного отеля обойдётся недёшево — от 16 995 долларов США на одного пассажира. Но впечатления — на всю жизнь.

Уточнения

Гарц или Харц (нем. Harz от средневекового нем. Hart — «горный лес») — самые северные горы средней высоты в Германии и наивысшие горы Северной Германии.

Бра́тья Гримм (нем. Brüder Grimm или Die Gebrüder Grimm; Якоб Гримм, 4 января 1785 — 20 сентября 1863 и Вильгельм Гримм, 24 февраля 1786 — 16 декабря 1859) — немецкие языковеды и исследователи немецкой народной культуры. Собирали фольклор и опубликовали несколько сборников под названием «Сказки братьев Гримм», которые стали весьма популярными.

Чи́зстейк (англ. cheesesteak) — сэндвич, приготовленный из тонко нарезанных кусочков бифштекса и плавленого сыра в длинной булочке-хоги. Популярный региональный фастфуд, появившийся в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания.

Транссиби́рская железнодоро́жная магистра́ль (Трансси́б), Вели́кий Сиби́рский Путь (историческое название) — железная дорога между Челябинском и Владивостоком, соединяющая европейскую часть России с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами. Построена в 1891—1916 годы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы история путешествия железная дорога
Новости Все >
Укол раз в неделю — и минус 30% веса: препарат, который изменил всё
Забудь про белоснежную пару кроссовок: грязь, потёртость и замша — тренд этой весны
Забудьте о голодовке: раскрыт метод похудения к лету всего за 3 месяца
Зависимость ЕС от России подходит к концу? 6 мая раскроют тайную карту Брюсселя
Рай под ластами: где на Мауи найти волны, рыб и чувство, будто ты герой мультфильма
Не все собаки добрые: эти 10 пород могут стать причиной серьезных проблем
Сначала зелёная, теперь синяя, скоро фиолетовая: Земля не остаётся одной и той же
Подмёрзла картошка? Не страшно — главное, что делать с ней в первые тёплые дни
Повесить на стену или поставить на пол: хитрость с картиной, которая меняет интерьер
Вкусно, но опасно: почему британский деликатес может исчезнуть с наших тарелок
Сейчас читают
Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты
Еда и рецепты
Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты Аудио 
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Здоровье
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно Аудио 
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Авто
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Сквозь горы и пустыни: 4 маршрута, которые доказывают, что поезд — лучший способ увидеть мир Игорь Буккер Сводка с фронта: ВСУ ударили по мирным жителям в отместку за Сумы, заградотряды ВСУ расстреливают элиту Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Последние материалы
Рай под ластами: где на Мауи найти волны, рыб и чувство, будто ты герой мультфильма
Не все собаки добрые: эти 10 пород могут стать причиной серьезных проблем
Сначала зелёная, теперь синяя, скоро фиолетовая: Земля не остаётся одной и той же
Подмёрзла картошка? Не страшно — главное, что делать с ней в первые тёплые дни
Вкусно, но опасно: почему британский деликатес может исчезнуть с наших тарелок
Повесить на стену или поставить на пол: хитрость с картиной, которая меняет интерьер
Как Украина поднимает военную экономику за счёт Европы: куда пойдут миллиарды, выделенные Киеву
Скрип, стук и дым: 6 симптомов, которые предвещают дорогой ремонт
Сила шалфея: как одно растение помогает контролировать сахар и улучшает память
Поездка в купе на юг: как в СССР в отпуск путешествовали семьями  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.