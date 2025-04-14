Затерянные во времени: что делает Дзумерку уникальной?

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Дзумерка — это не просто географический район в Эпире, это откровение. Регион, в котором величие природы сочетается с богатой историей, а каждая деревня словно замерла во времени.

Фото: commons.wikimedia by Ppso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кардамили, Греция

Здесь можно найти уединённые монастыри на краю обрыва, каменные мосты, пережившие века, и пейзажи, от которых захватывает дух. В этом списке — десять ключевых достопримечательностей, которые делают Дзумерку обязательным пунктом на карте любителей аутентичной Греции.

Национальный парк Дзумерка и ущелье Арахтос

Этот парк — настоящий заповедник дикой природы, где среди гор, ущелий и лесов скрываются пять охраняемых природных зон. Здесь нет толп туристов, но есть возможность почувствовать первозданную красоту Эпира: скалы, туманы над ущельями и неспешная мощь реки Арахтос. Парк популярен среди треккеров, фотографов и всех, кто ценит природу без прикрас.

Кипинский монастырь: вера на краю бездны

Построенный в XVII веке прямо в скале, монастырь Кипина захватывает не только своей историей, но и архитектурной смелостью. В прошлом он служил убежищем от османского гнёта. Сегодня — это одно из самых фотогеничных мест региона, открытое для посещений летом. Поднявшись по узкой лестнице, можно взглянуть на ущелье с балкона, словно парящего в воздухе.

Каменный мост Плаки

Этот величественный мост, построенный в 1866 году, — не просто инженерное чудо. Он соединял два региона — Эпир и Фессалию — и имел стратегическое значение. После разрушения в 2015 году мост был бережно восстановлен и вновь открыт для посещения в 2020 году. Это крупнейший одноарочный каменный мост на Балканах — и один из самых впечатляющих символов устойчивости и духа.

Красная церковь: византийское наследие XIII века

Построенная Михаилом II Комнином Дукасом и его супругой Феодорой, церковь получила своё название благодаря характерным красноватым цоколям. Внутри сохранились фрески XIII–XIV веков, свидетельствующие о богатой культурной жизни региона. Это место — настоящее сокровище византийской архитектуры и искусства в глуши Эпира.

Пещера Анемотрипа

Маленькая по размерам, но удивительно живописная пещера была открыта в 1960 году. Здесь можно увидеть сталактиты и сталагмиты, услышать шум подземной реки и пройтись по узким проходам с постоянной температурой. Экскурсии проводят опытные гиды, делая это место доступным для всех возрастов.

Водопады и природные маршруты

Дзумерка известна своими водопадами, среди которых выделяются Суда — двойной водопад рядом с деревней Катаррактис и одноимённый водопад, сбрасывающий воду с высоты около 100 метров. Эти места идеально подходят для фотографий, прогулок и пикников. Любители природы оценят также Отмечает Поток — скрытый ручей среди гор, где можно полностью раствориться в тишине.

Монастырь Святого Георгия

Основанный в 1714 году, этот монастырь до сих пор служит местом поклонения. Он открывается для посещений в день святого Георгия и расположен на живописном склоне с панорамным видом на окрестности. Это не просто религиозное место, а часть местной идентичности и культуры.

Монастырь Вилиза: покой в горах

Монастырь Вилиза расположен неподалёку от деревни Визила, на холме, откуда открывается вид на ущелье Арахтос. Его история теряется в веках, а архитектура — простая и гармоничная — подчёркивает единение с природой. Сейчас монастырь не действует как община, но доступен для посещения. Это идеальное место для размышлений, медитации и погружения в атмосферу покоя.

Церковь Святой Параскевы

Построенная в XVIII веке на высоте около 1000 метров, эта церковь посвящена святой Параскеве, покровительнице зрения. Каждое лето сюда стекаются паломники. Здание церкви — важный ориентир не только религиозный, но и архитектурный, хорошо сохранившийся пример горной церковной постройки.

Дзумерка — это не просто направление, это место, где оживает дух Греции: суровой, но красивой, уединённой, но гостеприимной. Здесь каждый шаг напоминает, что настоящее приключение — это не шумный курорт, а тишина гор, древние камни и ощущение, что ты — часть чего-то большего. Если вы хотите увидеть Грецию другой — начните с Дзумерки.

Уточнения

Дзуме́рка (греч. Τζουμέρκα ή Τσουμέρκα, Атамания, Όρη των Αθαμάνων ή Αθαμανικά όρη) — горный хребет в северо-западной части Греции, южная часть горной системы Пинд.



Ду́ки (греч. Δούκαι — множ. ч. от Δούκας, Дукас; ж. р. Δούκαινα) — известная византийская фамилия. Как считает американский византинист Д. Полемис, имя Дук происходит от армянского титула «спарапет».



Михаи́л Комни́н (греч. Μιχαήλ Κομνηνός) — имя нескольких византийских государственных деятелей.



А́рахтос (греч. Άραχθος) — река в Греции, в восточном Эпире. Исток реки находится в горах Пинд, недалеко от деревни Мецовон. Впадает в залив Амвракикос Ионического моря. Длина реки — 110 км.



Мост Пла́ки (греч. Γεφύρι της Πλάκας) — каменный одноарочный мост XIX века в периферии Эпир в Греции. Разрушен наводнением 1 февраля 2015 года и восстановлен 5 лет спустя, к середине февраля 2020 года.

