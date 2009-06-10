Самые нетривиальные идеи для свадебного путешествия

Лет сто назад, когда до свадьбы влюбленные лишь держались за ручку, брачная ночь и медовый месяц сами по себе были полны открытий и незабываемых ощущений. Независимо от места их проведения. Сейчас же, чтобы первые дни семейной жизни не стерлись из памяти спустя пару недель, полезно провести их как-то по-особенному. Взять, так сказать, яркий аккорд. Банальные пятизвездочные отели и шумные пляжи отпадают — отдохнуть подобным образом вы еще успеете. Разрешите предложить несколько оригинальных вариантов.

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Оригинальные свадебные путешествия

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Тропический лес — Кейрсн, Австралия

Уютный город Кейрнс в штате Квинсленд славится почти первозданным тропическим лесом и великолепной панорамой на Большой Барьерный риф (эта грандиозная гряда коралловых зарослей и островов тянется на 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии). На свадьбе — только Он и Она. В свидетелях:

огромные папоротники,

пальмы,

гигантские пестрые бабочки,

оркестр экзотических птиц.

Свадебный комплект:

пышно оформленная тропическими цветами лодка,

живая музыка,

первоклассное шампанское,

громадный торт с экзотическими фруктами.

Шанс увидеть: австралийских аборигенов и их знаменитую живопись на песке, а также кенгуру, валлаби, ехидну, утконоса, опоссума, вомбата, дикую собаку динго.

На утро после брачной ночи: едем к красивейшим озерам Баррине и Эахам, образовавшимся в кратере потухшего вулкана, а затем вновь уединяемся на одном из многочисленных островов Барьерного рифа.

Пентхаус — Tribeca Rooftop, Нью-Йорк, США

Выйти замуж в шикарном пентхаусе в полторы тысячи квадратных метров на крыше высокого манхэттенского здания — мечта каждой современной Золушки. Отсюда открывается фантастическая панорама Нью-Йорка:

знаменитый небоскреб Empire State Building,

река Гудзон,

районы Сохо и Чайнатаун.

Недаром здание Tribeca Rooftop называют одним из лучших мест в Нью-Йорке для проведения свадьбы.

Свадебный комплект:

фуршет,

дискотека,

высококлассные флористы и фотографы.

Шанс увидеть: статую Свободы, знаменитую Нью-Йоркскую фондовую биржу, балет в оперном театре Метрополитен, знаменитых музыкантов в Карнеги-холл, представление в любом из 40 театров на Бродвее.

На утро: идем в гости к Роберту Де Ниро в легендарный ресторан Tribeca Grill (актер — владелец этого заведения). Среди инвесторов (и, соответственно, посетителей) ресторана числятся Бил Мюррей, Михаил Барышников, Шон Пенн и др. А затем занимаемся шопингом на славной Пятой Авеню.

Вулкан — Санторини, Греция

Если вы желаете сохранить на века огненную страсть, сочетаться браком лучше всего на вулкане посреди Эгейского моря. Санторини — самый крупный в мире действующий морской вулкан — идеальное место. На протяжении нескольких тысячелетий вулкан периодически просыпался, в результате чего появился современный серповидный архипелаг Санторини.

Свадебный комплект:

фуршет,

греческие музыканты и танцоры,

вина Средиземноморья,

катание на неутомимых осликах,

запуск белых голубей,

свадебный ужин и фейерверк.

Шанс увидеть: настоящий вулкан в окружении разноцветных пляжей, где песок имеет красный, белый или черный цвет.

На утро: знакомимся с местными винами и мифологией. Обязательно пробуем сухое красное вино "Броуско", вино из подвяленного винограда "Меццо" с очень приятным послевкусием, белое вино "Никтери" из недозревшего винограда и крепкую "Цикудию" — виноградный шнапс, похож на граппу.

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Пляж — Черепаший остров, Фиджи

40 лет назад Черепаший остров (Turtle) купил эксцентричный американец, чтобы уединиться в тропической сказке и сохранить природу острова. Здесь всего 14 бунгало с соломенными крышами и открытыми верандами, выходящими в тропический сад и на берег Голубой лагуны: царства разноцветных кораллов, экзотических рыб, гигантских черепах.

У каждого бунгало есть свой пляж, на котором можно уединяться на любое время.

Свадебный комплект:

одежда "тапа" из древесной коры (расписанная вручную островитянскими орнаментами),

гирлянды из свежих цветов с дурманящим ароматом,

ритуальный горн из огромной раковины моллюска,

свадебный плот "билли-билли",

морепродукты и торт.

Шанс увидеть: больших осьминогов на дне лагуны, таинственные мангровые заросли, дельфинов и китов в открытом океане.

На утро: едем на экскурсию в туземную деревню на один из соседних островов, а затем занимаемся парным виндсерфингом.

Игра — Лас-Вегас, США

Жениться в Лас-Вегасе — проще простого. И хороших мест здесь так много, что бывает нелегко сделать выбор. Наш выбор — местечко под названием Desert Rose Resort, расположенное в одном квартале от Лас-Вегас Стрип, главной улицы города. Тут же есть и часовня Viva Las Vegas, где вам споет почти настоящий Элвис.

Свадебный комплект:

лимузин,

коктейли у большого бассейна и на зеленых лужайках,

уютные бельведеры,

шикарный банкет,

профессиональные фотографы,

эксклюзивные букеты.

Шанс увидеть: знаменитую улицу Фремонт и ее свето-звуковое шоу, которое обрушит на вас свет более 2 миллионов неоновых ламп и звук в 540 киловатт.

На утро: выигрываем кучу денег в казино, арендуем на эти деньги вертолет, чтобы полюбоваться Лас-Вегасом с высоты птичьего полета, а затем отправляемся на экскурсию к чудесному озеру Мид, огромной плотине Гувер, реке Колорадо и знаменитому Большому Каньону.

Пустыня — отель Аль-Маха, Дубай, ОАЭ

Абсолютная тишина, абсолютно сухой воздух, абсолютно прозрачное небо, абсолютное уединение. Посреди большой заповедной пустыни раскинулся благодатный оазис со всеми удобствами - отель и SPA-курорт Аль-Маха, который заслуженно считается одним из лучших отелей мира.

Свадебный комплект:

бедуинский домик на двоих с бассейном,

шикарный ресторан,

электромобиль,

джип для сафари,

армейские бинокли и подзорные трубы для наблюдения за антилопами.

Шанс увидеть: непуганых газелей и антилоп орикс прямо у своего окна, а также пугливых варанов в огненных песках пустыни.

На утро: на полноприводных квадроциклах углубляемся далеко в пустыню и ночь напролет считаем звезды в бескрайнем южном небе.

Замок — Скибо, Шотландия

Свадьба в старинном замке — тоже неплохой вариант для Золушки. Шотландский замок Скибо начали строить в XII веке, а в конце XIX его выкупил американский миллионер Эндрю Карнеги. Потратив более 2 миллионов долларов, он выстроил роскошную резиденцию в викторианском стиле с будуарами, барами, библиотекой, сигарной комнатой, двумя сотнями спален, комнатами для музицирования, рисования и прочих занятий.

Свадебный комплект:

отличный виски,

концерт шотландского оркестра,

верховая езда,

рыбалка (форель, лосось),

соколиная охота.

Шанс увидеть: вересковые пустоши, вековой лес, полный оленей и лисиц, чистейшие озера.

На утро: арендовать Скибо можно только раз в жизни, сообщает Turatlas. com, поэтому наслаждаемся замком по полной программе, играем в гольф на знаменитых полях гольф-клуба имени Карнеги и стреляем из настоящего шотландского лука (например, по тарелочкам).

Все эти варианты, конечно, требуют немалых затрат. Но мы-то, экономные молодожены, знаем, что для ярких впечатлений и наслаждения друг другом не обязательно тратить баснословные суммы. Перечисленные свадебные комплекты и идеи на утро мы возьмем на заметку, а вот отели могут быть скромнее, а маршруты — ближе. Главное подойти к процессу творчески.

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