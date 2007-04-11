Валгалла для пресыщенных туристов

Представьте картину: столб высотой с 16-этажный дом и вы в металлической корзине несетесь вниз со скоростью 120 километров в час. Что вы будете при этом делать? Разумеется, верещать во всю глотку, так, что даже у тех, кто ожидает вас на земле, будут лопаться барабанные перепонки. На то аттракцион и называется "Screamer" — "Крикун".

Аттракцион "Screamer"

Но не тут-то было. "Мы будем вынуждены удалить вас с аттракциона, если вы будете шуметь. Если вам хочется издать звук, крепко зажмите рот рукой. Пожалуйста, соблюдайте тишину, наслаждаясь "крикуном", — именно такое объявление услышите вы, пристегивая ремни безопасности перед стартом. И если вы дадите волю голосовым связкам, катаясь на этой "адской машине", вас не только удалят с "карусели", но и обяжут заплатить штраф "за мелкое хулиганство и нарушение общественного спокойствия".

Таковы новые правила, действующие парка развлечений в городе Фэрфилд в американском штате Калифорния. Учтя многочисленные жалобы местных жителей, администрация запретила посетителям кричать на самом экстремальном аттракционе. Но поклонников у него меньше не стало. Напротив, "испытание тишиной", как говорят, придало особую пикантность развлечению.

Вообще, отдыхать люди предпочитают по-разному:

кто-то слушает симфоническую музыку в Вене,

кто-то играет в игры со смертью на бычьих бегах в Испании,

кто-то загорает на экзотических островах.

Но и тех, и других, и третьих можно запросто встретить в многочисленных парках развлечений. Рассказать обо всех аттракционах мира невозможно, однако почему бы по случаю не вспомнить о самых захватывающих из них и о новинках.

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Парки развлечений

Начнем с Германии. Тому, кто считает, что немцы — это сплошь педантичные бюргеры, признающие только пиво и свиной окорок с кислой капустой, пришло время расстаться со своими иллюзиями! Плотность уникальных аттракционов на душу населения в этой стране более чем впечатляющая.

Оказавшись в Берлине, обязательно стоит увидеть гигантский цилиндрический аквариум размером с пятиэтажный дом. Несмотря на довольно дорогие билеты, здесь всегда многолюдно. Сделана футуристическая конструкция из специального стекла толщиной в 22 сантиметра. Двухэтажная кабина лифта медленно поднимается сквозь толщу миллиона литров морской воды, в которой плавают две с половиной тысячи всевозможных рыб из разных морей и океанов нашей планеты.

Морская вода здесь делается искусственно — за всеми ее параметрами следят компьютеры. Многие виды рыб, например маленькие акулы, выращиваются специально для аквариума на особой ферме на юге Англии. Всего же в тридцати водоемах аквариума более шестидесяти видов речных и морских жителей, и со временем эта "подводная братва" становится все многочисленней.

Путешествуя по юго-западу страны, непременно загляните в парк развлечений "Europa park". Только здесь можно за один день посетить:

Австрию,

Великобританию,

Германию,

Голландию,

Испанию,

Италию,

Россию,

Францию,

Швейцарию,

страны Скандинавии впридачу.

Путешествие на проворном монорельсе познакомит вас с самыми знаменитыми постройками и явлениями, символизирующими эти государства.

Небольшая неувязочка у оформителей парка вышла лишь с нашей страной. Остановка, открывающая иностранцам Россию, называется не иначе, как "ГУМ". Видимо, при посещении Красной площади кто-то смотрел не в ту сторону… Дальше — больше. Скатываясь с "Русских горок" (как раз тех, что у нас называют американскими), посетители прямиком попадают в "Русскую деревню":

здесь Микки Маус отплясывает "казачок",

вовсю звонят колокола,

люди катаются на санях по тайге,

парни в поддевках ходят мимо цветущих подсолнухов,

умельцы пишут иконы,

обжигают горшки,

выдувают из стекла сказочные цветы…

Хотя бы ради одного этого лубочного великолепия стоит побывать в "Europa park".

Один из самых захватывающих в мире аттракционов открылся недавно в британском городе Блэкпул графства Ланкашир. Имя ему — "Вальхалла". По преданиям древних викингов, именно так называлось место, в котором души умерших людей ожидали, пока верховный бог решит их дальнейшую судьбу.

Прогулка по этому "чистилищу" по плечу разве что самым отважным людям. Он представляет собой извилистую и бушующую подземную реку, по которой посетители несутся в маленьком челне с огромной скоростью. Путешествуя по подземелью, "грешники" едва не лишаются чувств на крутых виражах и на мгновения попадают то в адское пекло, то в ледяное царство. При этом температура меняется от + 80 до -20 градусов по Цельсию. По словам британцев, побывавших на трассе в подземелье Вальхаллы, даже впечатления от катания на самом большом в мире колесе обозрения в Лондоне (высота 150 метров) уступают тому, что испытываешь на новом аттракционе.

Другая поистине ошеломительная новинка — прозрачная "Небесная тропа" проложенная над Большим каньоном в США. Создали ее не кто-нибудь, а вожди индейского племени хуалапаи под предводительством бывшего астронавта Базза Олдрина — второго человека, ступившего на поверхность Луны.

Пол подковообразной "тропы", нависающей над бездной каньона на высоте 1219 метров (это почти в два раза выше самых высоких небоскребов в мире), выполнен из прочного стекла. Так что ни одна деталь завораживающего и в то же время леденящего кровь пейзажа не скрыта от взора туристов, которые находят в себе смелость ступить на хрупкую с виду конструкцию. Самая дальняя точка полукруга удалена от края каньона на 20 метров. Одновременно на платформе могут находиться до 120 человек, и почти всегда она забита под завязку, притом, что удовольствие это недешевое — цена билета доходит до 190 долларов.

Если прогулка над бездной кажется вам слишком уж рисковым предприятием, то отправляйтесь во французский город Пуатье, что в 330 км от Парижа. Расположенный там "Futuroscope" - единственный в мире парк, полностью отданный в распоряжение новейшим аудио-визуальным технологиям и построенный исключительно на визуальном восприятии. Собственно уже из самого названия следует, что "Футуроскоп" - это удивительное царство 3D технологий, гигантских экранов и интерактивных развлечений.

Всего в парке около 20 аттракционов. Бывает, конечно, и больше, но французский парк — это тот случай, когда берут не количеством, а качеством. В кинотеатре "Le Solido" и на аттракционе "Ковер-самолет" зрители в стерео-очках любуются видами, проплывающими на огромном дисплее, окружающем их со всех сторон. Живости ощущениям добавляют то трясущиеся, то будто качающиеся на волнах сидения.

Можете почувствовать себя бабочкой Монархом, совершающей 3000-километровый полет из Канады в Мексику, или пилотом на воздушном шаре. Побывать "в шкуре" дайвера, каскадера или проверить свою выдержку, посетив аттракцион, где имитируются стихийные бедствия. Все мировые фильмы катастроф покажутся вам детским лепетом по сравнению с переплетом, в котором вы окажетесь. Представьте, что вы едете в метро — и вдруг начинается землетрясение: вагоны сходят с рельсов, валится потолок, рушится надземное шоссе и многотонные грузовики падают практически рядом с вами… Но все это, заметьте, — с минимальным риском для жизни.

Кстати, о риске

Как бы ни ручались создатели аттракционов за их безопасность, тем не менее все, что связано со скоростями и выбросами "лошадиных" доз адреналина — может привести к печальным последствиям. Так, компания Disney вынуждена была закрыть в своих парках аттракцион "Поездка с карибскими пиратами", сооруженный в 1967 году. Хотя ушибы и ссадины, полученные во время прогулки с пиратами, были не смертельными, многие пострадавшие подали в суд на администрацию Диснейленда с требованием возместить нанесенный ущерб — несколько миллионов долларов.

По-настоящему фатальным оказался аттракцион "Полет на Марс", открытый в одном из парков той же корпорации в 2003 году. Аттракцион весьма реалистично имитировал различные этапы космического полета. В один из дней 49-летняя туристка из Германии, прокатившись на нем, пожаловалась на головокружение. Через день она скончалась в клинике. После этого администрация парка разместила специальные таблички с предупреждениями об опасности "карусели" для людей, страдающих сердечными заболеваниями. Но спустя некоторое время жуткая машина забрала жизнь четырехлетнего ребенка, который потерял сознание и умер в больнице.

Вообще же американские ученые подсчитали: на аттракционах травмируются больше людей, чем в автокатастрофах. Самыми опасными считаются знаменитые американские горки. Так, в течение 1992-2001 годов только в США за помощью обратились более 900 тысяч пострадавших, большинство из которых — дети.

Практика показывает: даже у суперсовременной техники случаются сбои. Отдыхающих не спасают ни автоматические фиксаторы, ни подушки безопасности. В связи с этим во многих зарубежных парках в стоимость билетов заложена страховка от несчастных случаев.