Вулканы и черные пляжи: озеро Туркана в Кении удивит даже искушенных путешественников

Кения — страна, где можно увидеть дикую природу в её первозданном виде, насладиться роскошными пляжами и погрузиться в богатую культуру. Здесь вас ждут сафари, уникальные природные заповедники, походы в горы, водные приключения и старинные города с 700-летней историей.

Фото: Wikimedia Commons by Nbi101, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Найроби, Кения

Сафари и Великая миграция

Главная гордость Кении — ее национальные парки и заповедники. Масаи-Мара знаменит Великой миграцией зебр и антилоп гну, которые преодолевают сотни километров в поисках воды и свежей травы. Самбуру — идеальное место, чтобы познакомиться с культурой местных племён и увидеть редкие виды животных.

Заповедник Ол Педжета — один из немногих уголков на планете, где можно встретить северных и южных белых носорогов, а также "большую пятёрку": львов, леопардов, буйволов, слонов и носорогов.

На озере Накуру можно наблюдать тысячи розовых фламинго, которые покрывают поверхность воды словно живой ковер. Здесь же обитают редкие носороги и множество других видов птиц.

Эксклюзивные впечатления: жирафы, слонята и вулканы

В Найроби находится уникальный Бутик-отель Giraffe Manor, где жирафы заглядывают в окна, позволяя гостям общаться с ними прямо за завтраком.

Приют Шелдрика заботится о слонятах и носорогах, оставшихся без родителей. Здесь можно наблюдать за их кормлением и восстановлением перед возвращением в дикую природу.

Любители приключений оценят поход на гору Кения — вторую по высоте вершину Африки (5 199 м). Маршрут сложный, но не столь многолюдный, как Килиманджаро.

На озере Туркана можно увидеть крупнейшую популяцию нильских крокодилов, черные песчаные пляжи и даже три действующих вулкана.

Морской отдых: роскошные пляжи и острова

Кенийское побережье славится потрясающими пляжами. В Диани-Бич, Ватаму и Ньяли белоснежный песок, бирюзовая вода и богатый подводный мир. На острове Васини можно заняться сноркелингом или понаблюдать за горбатыми дельфинами в морском парке Кисите-Мпунгути.

На острове Ламу — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО — сохранились традиционные мангровые дома, форт Ламу и знаменитый музей Ламу. Здесь можно почувствовать дух древнего суахильского города.

Экстрим и необычные приключения

Национальный парк "Врата Ада" — одно из немногих мест в Африке, где можно исследовать саванну не на джипе, а на велосипеде. Здесь разрешен кемпинг, а в горячих источниках можно расслабиться после долгих прогулок.

В Цаво Восточном можно увидеть стада слонов на фоне живописных скал, а в заповеднике Шимба-Хиллз — редких лесных слонов, прогуливающихся среди экзотических деревьев.

Невероятные впечатления подарит полет на воздушном шаре над Кенией. На рассвете можно увидеть с высоты Великую миграцию, саванны, реки и диких животных в естественной среде обитания.

Культурные и исторические достопримечательности

Прогулка по Найроби откроет историю города через его архитектуру. Среди знаковых мест — мемориальная библиотека Макмиллана, мечеть Джамия и статуя Тома Мбойи.

На рынке Масаи продают украшения ручной работы, изделия из бисера и традиционную одежду племени масаи. А на рынке Кибуя можно найти свежие фрукты, чай, кофе и необычные сувениры.

В Кисуму можно посетить Кит Микайи — священную скалу, связанную с легендами народа луо.

Экзотика для любителей природы

Морское сафари по озеру Найваша позволяет увидеть африканских орланов-рыболовов, зимородков, фламинго и пеликанов.

Для любителей активного отдыха подойдут лагерь у кратера Мененгай, где открывается захватывающий вид, или полет на параплане над долиной Керио, откуда видно живописные холмы и равнины.

Уточнения

Ке́ния официальное название — Респу́блика Ке́ния — государство в Восточной Африке.



Маса́и-Ма́ра — заповедник на юго-западе Кении, в округе Нарок.



Найро́би (англ. и суахили Nairobi) — город вблизи экватора, столица Кении, самый большой город в Восточной Африке.

