Разгадана тайна: почему Лас-Вегас называют Городом Грехов — вот в чём секрет

Некоторые прозвища городов говорят сами за себя, например, Лас-Вегас — Город Грехов. Но задумывались ли вы, почему Новый Орлеан называют The Big Easy? Давайте разберёмся, откуда взялись эти необычные названия и что они означают.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

Город Грехов — Лас-Вегас, Невада

Алкоголь, казино, яркие неоновые огни, уличные артисты в откровенных нарядах и атмосфера нескончаемого веселья — неудивительно, что Лас-Вегас получил своё знаменитое прозвище Sin City. Хотя сегодня в городе есть множество семейных развлечений, для тех, кто ищет приключений, здесь всегда найдётся возможность «согрешить».

Город, который никогда не спит — Нью-Йорк

Нью-Йорк известен своей круглосуточной активностью. Рестораны, бары, клубы и развлечения доступны в любое время суток, так что неудивительно, что этот мегаполис называют The City That Never Sleeps. Для тех, кто страдает бессонницей, Нью-Йорк — настоящий рай.

Биг Изи — Новый Орлеан, Луизиана

Почему Новый Орлеан называют The Big Easy? Точного ответа нет, но есть несколько версий. Одна из них связана с тем, что во времена сухого закона здесь было легко достать алкоголь. Другая версия гласит, что прозвище появилось благодаря простодушной атмосфере города и лёгкости, с которой джазовые музыканты находили здесь работу.

Автомобильная столица — Детройт, Мичиган

Детройт по праву называют Motor City. Здесь расположены штаб-квартиры крупнейших автопроизводителей США — Ford, General Motors и Chrysler. Этот город стал символом американской автомобильной индустрии.

Самый большой маленький город в мире — Рино, Невада

Рино — город с населением около 240 тысяч человек, что значительно меньше, чем, например, в Лос-Анджелесе (3,8 млн). Тем не менее, Рино предлагает развлечения, характерные для мегаполисов: казино, шоу, курорты и первоклассные рестораны. Отсюда и прозвище — The Biggest Little City in the World.

Центр Вселенной — Бостон, Массачусетс

Такое пафосное прозвище появилось в 1858 году благодаря писателю Оливеру Венделлу Холмсу, который саркастически назвал Бостон «центром Солнечной системы», намекая на высокомерие местных жителей. Однако бостонцы восприняли это с юмором и превратили выражение в The Hub of the Universe — Центр Вселенной.

Изумрудный город — Сиэтл, Вашингтон

Речь не о "Волшебнике из страны Оз". Сиэтл называют Emerald City благодаря его природному богатству — здесь множество парков и зелёных насаждений. Хотя у большинства этот город ассоциируется с кофе и гранж-музыкой 1990-х, его пейзажи достойны отдельного восхищения.

Долина солнца — Финикс, Аризона

Финикс расположен в долине реки Солт-Ривер и окружён горами. Благодаря сухому климату и обилию солнечных дней его называют Valley of the Sun.

Стальной город — Питтсбург, Пенсильвания

Питтсбург когда-то был центром американской сталелитейной промышленности. В XIX веке здесь производили металл, использовавшийся для строительства железных дорог по всей стране. Это наследие дало городу прозвище Steel City.

Город на высоте в милю — Денвер, Колорадо

Денвер находится на высоте 5 280 футов (примерно 1,6 км) над уровнем моря, что точнёхонько соответствует одной миле. На стадионе Coors Field есть особая отметка — ряд фиолетовых кресел, обозначающий этот уровень.

Город ангелов — Лос-Анджелес, Калифорния

Название The City of Angels — прямой перевод с испанского Los Angeles. В 18 столетии испанские миссионеры назвали реку, протекающую через этот регион, El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula ("Пресвятая Дева Мария Ангелов в Порсьюнкула"), отсюда и пошло название города. Есть ещё парочка прозвищ: Roadsville - "город дорог" и Double Dubuque - "двойной Дубьюк". Устаревшее прозвище связано с тем, что Лос-Анджелес некогда считали городом, в котором отсутствует культурная жизнь. Город Дубьюк в штате Айова являл собой американский провинциализм и полный отстой в духовной жизни.

Город братской любви — Филадельфия, Пенсильвания

Сегодня эпитет The City of Brotherly Love зачастую используется иронически, но корни прозвища уходят в греческий язык. «Филео» означает «любить», «адельфос» — «брат». Таким образом, Филадельфия в буквальном переводе - «братская любовь».

Уточнения

Но́вый Орлеа́н (англ. New Orleans) — крупный портовый город в США, самый густонаселённый город штата Луизиана.



«Удивительный волшебник из страны Оз» (англ. The Wonderful Wizard of Oz), также «Мудрец из Страны Оз» (англ. The Sage of Oz) — детская книга американского писателя Лаймена Фрэнка Баума, вышедшая в свет в 1900 году. В странах бывшего СССР широко известен пересказ Александра Волкова, «Волшебник Изумрудного города», изданный под его именем со ссылкой на оригинал.