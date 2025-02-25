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Игорь Буккер

Секрет гастрономического рая на колёсах: что подают пассажирам самого роскошного поезда Индии

Туризм

Современный поезд «Ган», названный в честь афганских погонщиков верблюдов, отправившихся вглубь австралийского континента в XIX веке, теперь совершенно не похож на суровые экспедиции прошлого. Сегодня путешественники наслаждаются роскошью во время трёхдневной поездки от Аделаиды на юге до Дарвина на севере. Маршрут охватывает поразительное разнообразие пейзажей: от виноградников Южной Австралии через пыльную пустыню центра до тропических лесов, открывающихся ближе к Тиморскому морю. Из окон можно даже увидеть диких верблюдов, потомков тех, которых завезли сюда двести лет назад. Стоимость каюты для двоих начинается от 2590 австралийских долларов (около 1560 евро).

Экспресс Махараджей, поезд
Фото: Wikimedia Commons by Aswin Krishna Poyil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экспресс Махараджей, поезд

Знаменитый «Экспресс Махараджей» — самый роскошный поезд Индии, настоящий рай для гурманов. За семь дней поездки от Дели до Мумбаи пассажиры пробуют кулинарные шедевры субконтинента: от легендарного тхали, включающего множество традиционных блюд, до изысканных блюд, вдохновлённых королевскими банкетами былых времен, таких как ароматное бирьяни, паровая кима и фаршированная окра (бхарва бхинди). Этот маршрут проходит через колоритные штаты Раджастхан и Махараштра. Каюта на двоих обойдётся от 7400 долларов США.

Японский сверхскоростной поезд Тохоку-синкансэн – это не просто средство передвижения, а символ страны высоких технологий. Всего за три часа он преодолевает расстояние от Токио до станции Син-Аомори, проносясь мимо впечатляющих вулканических пейзажей и заснеженных лесов региона Тохоку. Несмотря на скорость в 320 км/ч, внимательные путешественники успеют заметить замок Коминэ в Сиракаве и живописные улицы Сендая. Билеты стоят от 17 600 иен (около 110 евро).

Железно-дорожная ветка «Сердце Уэльса» (Heart of Wales line) переносит пассажиров в прошлое: это неторопливый путь длиной в три с половиной часа от английского города Крейвен Армс до валлийского Лланелли. Поезд неспешно движется по старинным викторианским виадукам, останавливаясь по сигналу на крошечных станциях. Это путешествие идеально для тех, кто хочет исследовать тихие уголки Уэльса, включая Кембрийские горы, очаровательные курортные городки и древние замки вроде Диневура и Лландовери. Стоимость билета всего около 15 фунтов.

Уточнения

«Ган» (англ  The Ghan) — пассажирский поезд в Австралии; назван так в честь афганцев — погонщиков верблюдов.

«Синкансэ́н» («новая магистраль») — высокоскоростная сеть железных дорог в Японии, предназначенная для перевозки пассажиров между крупными городами страны. Принадлежит компании Japan Railways.

Ллане́лли (валл. Llanelli) — город в Великобритании.

Замок Диневур (валл. Castell Dinefwr) — средневековый замок на реке Тауи недалеко от города Лландейло, Кармартеншир, Уэльс. 

Бирья́ни или бирияни — второе блюдо из риса (обычно сорта басмати) и специй с добавлением мяса, рыбы, яиц или овощей.

Тхали — блюдо индийской и непальской кухни.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы индия туризм япония австралия путешествия
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