Роскошь на рельсах: за что пассажиры готовы платить тысячи евро?

4:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самой старой железной дорогой в мире считается Танфилдская железная дорога в английском графстве Дарем, открытая в 1725 году для перевозки угля. Спустя 200 лет путешествия на поезде стали неотъемлемой частью путешествий по всему миру.

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд

Поезд Rocky Mountaineer, США

Лучше всего подходит для созерцания горных пейзажей Маршрут: Моаб (Юта) — Денвер (Колорадо) Продолжительность: 48 часов

Путешествие на Rocky Mountaineer длиной в 563 км (350 миль) проходит среди потрясающих ландшафтов Юты и Колорадо: красноватые скалы, величественные горы, изгибы реки Колорадо, каньоны, виноградники и даже города-призраки. В вагонах поезда царит роскошь: мягкие кресла под стеклянными куполами, изысканная местная кухня и внимательный персонал. В середине маршрута предусмотрена остановка с ночёвкой в отеле в Гленвуд-Спрингс. Стоимость поездки начинается от $1,800.

Экспресс Воссоединения - Express de la Réunification, Вьетнам

Лучше всего подходит для наслаждения прибрежными видами Маршрут: Ханой — Хошимин Продолжительность: 34 часа

Экспресс Воссоединения — историческая железная дорога Вьетнама, ставшая символом единства страны. Линия пролегает вдоль живописного побережья, особенно запоминается путь через перевал Хайван, где горы и рисовые поля встречаются с морскими пейзажами и уютными пляжами. Цена билета начинается от 10 евро.

Norient Express, Норвегия

Лучше всего подходит для любования фьордами Маршрут: Берген — Тронхейм Продолжительность: 6 дней

Новый роскошный поезд Norient Express скоро начнёт курсировать по Норвегии, предлагая пассажирам возможность насладиться захватывающими видами на фьорды, заснеженные плато и серебристые озёра. На ночь пассажиров ожидает размещение в отелях по маршруту. Внутри поезд элегантно оформлен в скандинавском стиле, цены пока не объявлены.

Rovos Rail, ЮАР

Лучше всего подходит для сафари-приключений Маршрут: Кейптаун (ЮАР) — Дар-эс-Салам (Танзания) Продолжительность: 15 дней

Rovos Rail — это шикарное путешествие через пять африканских стран с остановками в заповедниках и посещением водопада Виктория. Поезд знаменит своими роскошными вагонами, первоклассной кухней и комфортными каютами. Поездка завершается пересечением национального парка в Танзании. Цена от 14,260 евро за человека.

Поезд Канди — Элла, Шри-Ланка

Лучше всего подходит для знакомства с местной культурой Маршрут: Канди — Элла Продолжительность: около 7 часов

Маршрут через центральное высокогорье Шри-Ланки считается одним из самых живописных. Поезд проезжает через чайные плантации, мосты и живописные деревушки, останавливаясь на станциях, словно из сказки. Это путешествие позволит ощутить атмосферу и колорит страны. Билет стоит около 4 евро.

California Zephyr, США

Лучше всего подходит для погружения в историю Маршрут: Чикаго — Эмеривилл (Калифорния) Продолжительность: 52 часа

California Zephyr приглашает в путешествие через разнообразные ландшафты США и знакомит с историей трансконтинентальной железной дороги. Маршрут проходит через Средний Запад, Скалистые горы и живописные каньоны Юты, завершаясь у залива Сан-Франциско. Цена билета от $150.

Продолжение следует

Уточнения

Хайван (вьет Đèo Hải Vân, «морское облако») — перевал в Аннамских горах во Вьетнаме.



Бе́рген (норв. Bergen) — второй по величине город Норвегии, столица фюльке Вестланн и крупнейший город Западной Норвегии.



Тро́нхейм (норв. , также Trondhjem; юж.-саамск. Råante, историческое название Ни́дарос норв. Nidaros) — третий по населению город Норвегии, расположен в устье реки Нидельвы на берегу Тронхеймского фьорда.



Ка́нди (синг මහනුවර) или Сенкадагалапура (Senkadagalapura) — город в центральной части Шри-Ланки, столица Центральной провинции, административный центр округа Канди.

