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Игорь Буккер

Почему этот праздник сравнивают с ураганом? Весь мир затаил дыхание в ожидании

Туризм

Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро уже не за горами! Вот вся информация, которую вам нужно знать об этом великолепном событии, которое считается одним из самых зрелищных в мире.

Парад в школе Вила-Изабел
Фото: Wikimedia Commons by Agência Brasil Fotografias, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Парад в школе Вила-Изабел

Карнавал в Рио-де-Жанейро — одно из самых зрелищных событий в мире, взрыв радости, красок и веселья, который покоряет сердца как туристов, так и местных жителей. Завораживающие танцы, которые очаровывают всех, кто ими восхищается, завораживающая музыка, которая высвобождает дух, и необыкновенная сценография, которую буквально невозможно пропустить, — карнавал в Рио является обязательным событием, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Но карнавал в Рио-де-Жанейро — это не только радостное представление, полное веселья и развлечений, но и олицетворение истинной души Бразилии, поскольку он представляет собой идеальное сочетание культуры, истории и традиций. В основе мероприятия лежит грандиозное соревнование между более чем 200 школами самбы, которые своими парадами и шествиями оживляют не только Самбодром (величественное сооружение, построенное специально для этого праздника), но и улицы города, вовлекая всех участников в водоворот эмоций и зрелищ.

Карнавал в Рио начинается 28 февраля и заканчивается 8 марта. Что касается Самбодрома, то выступления делятся на три периода: первые группы выступают 28 февраля и 1 марта, специальные группы — 2, 3 и 4 марта, а чемпионы — 8 марта.

Запланировано бесчисленное множество мероприятий, начиная от соревнований по самбодрому и заканчивая blocos - "блокос" — вечеринками, организуемыми в разных районах города.

Сердцем карнавала в Рио, несомненно, является Самбодром, огромный стадион, рассчитанный на размещение до 100 000 человек. Это проект бразильского архитектора Оскара Нимейера, завершенный в 1984 году.

Здесь можно полюбоваться грандиозными парадами. Поскольку это масштабное мероприятие, где каждая деталь продумана до мелочей, билеты, конечно, не из дешёвых, но они стоят того, потому что все представления, проводимые на Самбодроме, представляют собой концентрацию радости и энергии благодаря невероятным выступлениям с танцорами, музыкой и гигантскими платформами, подготовленными школами самбы в течение предыдущего года.

Каждый год школы самбы должны выбрать новую тему, сочинить песню, отражающую её смысл, и выразить её через танец и музыку.

Организованные в различных районах города вечеринки не являются исключением! Речь идёт о знаменитых "блокос" — карнавальных группах, которые организуют вечеринки и парады на улицах Рио-де-Жанейро во время карнавала. Каждый блок имеет свою собственную тему, музыку и стиль, тем самым отличаясь от всех остальных и привлекая внимание тысяч и тысяч участников.

Поскольку они проходят на улицах города, полюбоваться этими представлениями можно совершенно бесплатно, в отличие от Самбодрома, где продаются билеты, которые стоят не так уж и дёшево. Таких блоков насчитывается до 453! Посетить их все невозможно, но два самых важных места, где можно полюбоваться этими великолепными вечеринками, — это Ипанема и Копакабана, известная своим легендарным пляжем.

Самая эксклюзивная и дорогущая вечеринка карнавала в Рио-де-Жанейро — Copa Ball, которая проходит в отеле Copacabana Palace, ныне Belmond Copacabana, куда приглашают политиков, публичных персон и музыкантов, которым приходится пройти по красной дорожке под пристальными взглядами сотен папарацци, туристов и местных жителей. Если вы заинтересованы в посещении и можете выложить не менее $998 за вход (это самая дешёвая цена билета), то отметьте 1 марта в своих календарях, потому что в этом году Кубок мира пройдёт именно в этот день!

Присутствующим необходим элегантный и роскошный дресс-код: официальный чёрный галстук для мужчин и праздничный наряд для женщин.

Уточнения

Самбодром (порт. Sambódromo) — улица в Рио-де-Жанейро, предназначенная для проведения уличных шествий, карнавалов самбы и других масштабных действий. Создан в 1984 году.

О́скар Рибе́йру ди Алме́йда ди Ниме́йер Суа́рис Фи́лью (порт. Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares Filho; 15 декабря 1907, Рио-де-Жанейро — 5 декабря 2012, Рио-де-Жанейро) — латиноамериканский архитектор XX века, один из основателей современной школы бразильской архитектуры, пионер и экспериментатор в области железобетонной архитектуры.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы бразилия рио-де-жанейро
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