Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте

5:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом списке — 11 самых живописных мест, где время словно замедляется, а морские пейзажи становятся частью городской жизни.

Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние Гонконг

Камольи, Италия — город тысячи белых парусов

На побережье Лигурийской Ривьеры раскинулся уютный итальянский город Камольи. Его история уходит корнями в античные времена, когда это была небольшая рыбацкая деревня, постепенно превратившаяся в важный торговый центр. В XIX веке здесь насчитывалось несколько сотен судов, а сам Камольи получил романтичное прозвище "город тысячи белых парусов". Сегодня его визитной карточкой являются дома в пастельных тонах, фасады которых украшены техникой marcapiano, помогающей морякам узнавать родные стены издалека.

Кейптаун, ЮАР — перекрёсток культур

Основанный голландской Ост-Индской компанией, Кейптаун начинался как стратегический пункт снабжения. Сегодня этот город — настоящая смесь культур и стилей: здесь можно встретить архитектуру капских голландцев, британские особняки и малайские мотивы. Яркий район Бо-Каап с его разноцветными домами стал символом многообразия города, а знаменитый Сад Компании, основанный в 1650 году, является старейшим садом Южной Африки и напоминанием о временах, когда он обеспечивал корабли свежими продуктами.

Рио-де-Жанейро, Бразилия — город у моря под солнцем

Рио-де-Жанейро — это не только знаменитый пляж Копакабана и величественная гора Сахарная Голова, но и город с неповторимой энергетикой. Его главной достопримечательностью по праву считается статуя Христа-Искупителя, возвышающаяся на 700-метровой горе Корковадо. Это одно из самых узнаваемых мест в мире, откуда открывается захватывающий панорамный вид на город и океан.

Гонконг, Китай — от рыбацкой деревни до мегаполиса

Гонконг за свою историю прошёл путь от скромной рыбацкой деревни до мирового финансового центра. В его архитектуре причудливо сочетаются традиционные китайские храмы, колониальные здания британской эпохи и современные небоскрёбы. Среди исторических символов города — Часовая башня Чимсачёй, единственное сохранившееся здание железнодорожной станции Коулун-Кантон, которое напоминает о торговом прошлом города.

Рокпорт, США — классика Новой Англии

Этот небольшой рыбацкий городок на побережье штата Массачусетс сохранил очарование Новой Англии. Его главной достопримечательностью является "Мотив № 1" — красная рыбацкая хижина, известная как один из самых часто изображаемых на картинах объектов в Америке. В начале XX века её полюбили художники, и с тех пор она стала символом живописного прибрежного Рокпорта.

Шарм-эль-Шейх, Египет — коралловый рай Красного моря

Когда-то Шарм-эль-Шейх был небольшой рыбацкой деревней, но в середине XX века превратился в крупный туристический центр. Его архитектура сочетает в себе восточные традиции и современные курортные тенденции. Но главная ценность города — это уникальная морская природа: кристально чистая вода и богатые коралловые рифы сделали его раем для дайверов со всего мира.

Кочи, Индия — город традиций и культур

Портовый город Кочи веками привлекал торговцев из разных уголков мира. Его архитектура представляет собой удивительное смешение португальского, голландского, британского и индийского стилей. Одна из самых необычных достопримечательностей — китайские рыболовные сети, которые появились здесь ещё в XIV веке и до сих пор используются местными рыбаками.

Сан-Себастьян, Испания — европейская элегантность

Этот город на побережье Бискайского залива знаменит своей архитектурой Прекрасной эпохи. Грандиозные здания, такие как отель María Cristina и дворец Мирамар, напоминают о роскошной жизни конца XIX века. Кроме того, Сан-Себастьян — это не только живописные виды, но и важное культурное событие: здесь проходит один из старейших европейских кинофестивалей.

Марсель, Франция — средиземноморская история

Марсель — один из старейших городов Франции, история которого насчитывает более 2600 лет. От древнего порта Вьё-Порт до современного музея MUCEM — город объединяет прошлое и настоящее. Здесь же родился знаменитый буйабес — рыбное рагу, изначально придуманное местными рыбаками.

Пуэрто-Эскондидо, Мексика — мекка серферов

Когда-то небольшой рыбацкий посёлок, Пуэрто-Эскондидо сегодня является магнитом для серферов со всего мира. Его главная гордость — пляж Сикатела, знаменитый высокими волнами. В этом городе царит расслабленная атмосфера, а традиционные бунгало с соломенными крышами гармонично соседствуют с минималистскими курортами, вписанными в природу.

Сплит, Хорватия — наследие Римской империи

Сплит вырос вокруг дворца, построенного римским императором Диоклетианом в IV веке. Этот грандиозный комплекс стал сердцем города и до сих пор остаётся одним из немногих жилых древних памятников в мире. Сегодня старый город Сплита включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его узкие улочки и площади словно переносят в прошлое.

Уточнения

Камо́льи (итал. Camogli, лиг. Camoggi) — коммуна в Италии, располагается в области Лигурия, в провинции Генуя.



Кейпта́ун (англ. Cape Town, африк. Kaapstad, коса iKapa, сесото Motse Kapa) — второй по численности населения после Йоханнесбурга город Южно-Африканской Республики.



Гай Авре́лий Вале́рий Диоклетиа́н (лат. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, имя при рождении — Диокл (лат. Dioclus); 22 декабря 244 года, Далмация — 3 декабря 311 года, Салона) — римский император с 20 ноября 284 года по 1 мая 305 года. Приход к власти Диоклетиана завершил так называемый кризис третьего века в Римской империи.

