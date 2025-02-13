Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны

Франкфурт-на-Майне — удивительный город, сочетающий историческое наследие и современную динамику. Несмотря на компактные размеры, он поражает своим разнообразием. Во время прогулки по центру можно увидеть большинство ключевых достопримечательностей и проникнуться духом этого удивительного места.

Фото: Wikimedia Commons by No machine-readable author provided is licensed under Public domain Франкфурт-на-Майне, музей Штедель

Путешествие по Франкфурту стоит начать со старого города, известного своими фахверковыми домами, который был перестроен в 2018 году. В исторической части города расположена знаменитая площадь Рёмерберг, окружённая уютными кафе и музеями, а также церковь Святого Павла, где в последних числах марта 1849 года Национальное собрание предприняло попытку реализовать первую демократическую конституцию Германии.

В Археологическом саду дети и взрослые смогут полюбоваться следами римского поселения и императорского дворца династии Каролингов, которые увлекательно объяснят при помощи видеоанимации, а также проследовать за средневековыми королями и императорами по пути их коронации.

Любителям панорамных видов стоит подняться на башню Франкфуртского собора Святого Варфоломея. Покорив 328 ступеней, вы окажетесь на высоте 66 метров, откуда открывается завораживающая панорама города.

Для ценителей современного искусства обязательным пунктом маршрута станет галерея Schirn Kunsthalle, одна из ведущих выставочных залов Европы. Рядом находится Музей юности, который будет интересен детям и семьям.

Франкфурт предлагает массу возможностей для шопинга: любителям роскоши стоит отправиться на Гётештрассе, а поклонники уличной моды найдут интересные бутики на Брюкенштрассе. Если вы ищете атмосферное место для отдыха вечером, отправляйтесь в район Заксенхаузен, знаменитый своими традиционными барами с яблочным вином.

Одним из гастрономических символов Франкфурта является зелёный соус. Весной в городе даже проходит фестиваль, посвящённый этому блюду. Лучшие травы для соуса выращиваются в районе Оберрад. Вкусное завершение дня можно устроить в Кляйнмарктхалле, где по субботам местные жители собираются, чтобы пообщаться за бокалом вина.

Музейная набережная Франкфурта — уникальное место, где расположены самые значимые музеи города. Любителям кино стоит заглянуть в Музей кино, а поклонникам дизайна — в MAK. Одним из самых значимых художественных центров Германии является Штедель, в котором собрано более трёх тысяч картин разных эпох.

После обеда не мешает совершить длительную прогулку вдоль набережной реки Майн, затем пересечь мост и оказаться на востоке города, где находится огромный Остпарк со скейт-парком и видом на Европейский центральный банк. При желании можно осмотреть бывший промышленный район Ханауэрландштрассе.

Завершить день неплохо в Еврейском музее, который предлагает интерактивную экспозицию во Дворце Ротшильдов, рассказывающую о вкладе еврейской общины в развитие Франкфурта-на-Майне.

Если вы любите кулинарные изыски, отправляйтесь в чудесное музейное кафе или загляните в Кляйнмарктхалле. По субботам в полдень многие местные жители встречаются здесь, чтобы пропустить рюмочку другую.

Уточнения

Фра́нкфурт-на-Ма́йне (нем. Frankfurt am Main , гесс. Frangford am Maa), часто называемый просто Фра́нкфурт — крупнейший город земли Гессен и пятый по величине в Германии с населением в 764 474 человека (по состоянию на 30 июня 2022 года).



Франкфуртский собор (Императорский собор святого Варфоломея — нем. Kaiserdom St. Bartholomäus) — самый большой храм Франкфурта-на-Майне, где раньше проводились церемонии коронации императоров Священной Римской империи.



Галерея «Schirn» (нем. Schirn Kunsthalle Frankfurt) — художественная галерея в районе Альтштадт города Франкфурт-на-Майне (земля Гессен), открытая в феврале 1986 года в здании площадью около 2000 м², спроектированном архитектурным бюро «BJSS» — восточный конец вытянутого строения соединяется с южным порталом колокольни Франкфуртского собора; не имеет собственной коллекции и с момента открытия провела более двух сотен временных выставок — как тематических (от венского модерна до современного искусства), так и персональных.



Археологический сад или Архологишер гартен (нем. Archäologischer Garten) — район раскопок древних руин в центре Франкфурта.



Скейт-парк (англ. Skatepark) — это специально построенная площадка для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, такими как скейтбординг, стритбординг, агрессив верт, агрессив стрит, велосипеды ВМХ, трюковой самокат, велосипеды МТВ, катание на самокате.

