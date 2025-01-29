МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025

4:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляжный сезон лета 2025 года в Сочи, Крыму и Абхазии обещает быть для безопасным для отдыха туристов с детьми, несмотря на катастрофу танкеров с разливом мазута в Чёрном море.

Фото: Новости МСБ is licensed under Common Creative: свободное использование материала Карта мазута в Черном море и безопасности отдыха летом 2025

Согласно данным учёных и экспертов, значительная часть популярных курортов Крыма и чиста от мазута, и безопасны для отдыха.

Туроператорами и экологами опубликована новая карта мазута в Чёрном моря и безопасности отдыха на курортах юга России, включая "зелёные зоны" и места частой работы ПВО против атак врага.

Аналогичная карта Telegram-канала "Новости МСБ", опубликованная в 2024 году с указанием "зелёных" (безопасных) и "красных" (тревожных) курортов показала свою полную достоверность в прошедшем турсезоне.

Где нет мазута в Чёрном море и можно отдыхать в 2025 году

По информации океанологов и гидрогеологов, включая главу Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, мазута нет, или были лишь небольшие выбросы (которые уже убраны) на 80% побережья юга РФ.

Нет мазута в море на Южном берегу Крыма (Ялта, Алушта, Форос, Гаспра, Гурзуф, и т. д.) Отсутствует мазутная угроза в Сочи и Геленджике (если Сочи может поразить ценой отдыха, то Геленджик считается главной альтернативой Анапе) Чисты пляжи в Имеретинской долине, Хосте, Лазурном, Дагомысе. Нет мазута и угрозы его всплывания после потепления моря в крымских Феодосии, Саках (всемирно известных лечебными грязями) и Евпатории — главном детском курорте с песчаными пляжами, известном с царских времен Не было даже капли мазута на песчаных пляжах Оленевки, известной как "крымские Мальдивы" из-за красоты места и чистоты воды. Нет мазута в Чёрном море у берегов Абхазии — однако там есть проблемы с отсутствием круглосуточной подачи электричества, хотя цена отдыха выигрывает у соседнего края и Турции.

Учёные уверяют, что благодаря большим глубинам Черного моря мазут, осевший на дно, не поднимется на поверхность даже после летнего потепления воды. Это подтверждают и представители власти, включая министра экологии и главу Крыма.

Мазут в Чёрном море: где ситуация под контролем?

Незначительные выбросы мелких фракций мазута возможны на некоторых участках побережья, однако они оперативно устраняются силами МЧС и волонтеров.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на юге Керченского полуострова (Заветное, Челядиново, Яковенково, мыс Такиль), а также в районе Севастополя и Качи (туда дотянулся "мазутный язык" первого выброса), а также самой Керчи.

Однако и здесь принимаются активные меры для минимизации последствий. Насколько они эффективны, а не голословны, и смог ли постоянный труд тысяч волонтёров и МЧС спасти море от мазута — покажут весна и лето 2025 года.

Туристы выбирают Крым, Сочи и Абхазию для отдыха на море без мазута

Как показывают данные сервисов бронирования, турагентств, отельеров, железнодорожного перевозчика и анализ туристических чатов, спрос на отдых в "альтернативах Анапе" продолжает расти.

По данным туроператоров, число бронирований Крыма на майские праздники и лето 2025 года увеличилось на 20-50% по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованными остаются курорты Южного берега Крыма, Судака и западного побережья, включая уже упомянутые выше Евпаторию и Оленевку.

Турпоток с пляжей Анапы, по мнению турэкспертов, также перетекает в Сочи, Геленджик и Дагомыс, Лазаревское и Джубгу — зафиксирован рост интереса (звонков, запросов) на 112% и бронирований от 10%.

При этом окончательные прогнозы на лето и сезон по отсутствию мазута и состоянию пляжей всей прибрежной зоны можно будет делать после 10 апреля 2025 года.

Именно тогда прогревание моря покажет, где может всплыть мазут, и учёные с экологами смогут сделать полный анализ ситуации.

Уточнения

Разлив мазута в Керченском проливе — экологическая катастрофа, произошедшая 15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров в Керченском проливе в результате шторма. С декабря в ряде населённых пунктах Краснодарского края ввели режим ЧС, загрязнены мазутом были минимум 54 километра береговой линии Краснодарского края (от посёлка Веселовка до станицы Благовещенской и 15 километров Крыма (в Керчи, Тобечике, Севастополе и на входе в Балаклавскую бухту).



Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С. Топочный мазут М-100 используется в качестве котельного топлива для различных отопительных систем, печей, систем парового отопления и технологических установок. Содержит в составе ряд добавок: дизельное топливо, депрессорные присадки, керосиновые фракции и пр.

