Сказочные замки Германии: где живут Золушка, Белоснежка и Спящая красавица

Сказки о Золушке или Гензель и Гретель до сих пор читают дети разных стран. Для этих сказок в Германии есть множество подходящих декораций для съёмок фильмов.

Фото: Wikimedia Commons by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ замок Морицбург, Саксония

"Три орешка для Золушки": замок Морицбург

Он находится прямо посреди пруда на маленьком острове недалеко от Дрездена. Здесь в 1970-х годах режиссёр Вацлав Ворличек снял, пожалуй, самый известный сказочный фильм "Три орешка для Золушки". Охотничий замок с четырьмя башнями, возведённый в стиле барокко по приказу Августа Сильного, позволяет воочию увидеть лестницу, на которой Золушка потеряла свою туфельку.

"Белоснежка": замок Крибштайн

Классикой сказочного детектива является "Белоснежка". Злобная мачеха, которая не останавливается перед убийством, и добрые гномы, которые дают Белоснежке приют. Замок, в котором завистливая мачеха выспрашивает советы у зеркала, — снимали эту сцену в замке Крибштайн. В наиболее красивом рыцарском замке Саксонии, ведь он возвышается на крутых скалах, в 2018 году также снимали сказки "Железный Ганс" и "Сладкая каша".

"Умная дочь крестьянина": барочный сад Гросседлиц

Почти в каждой сказке главные герои должны разгадать загадку. Так и в сказке братьев Гримм про умную крестьянскую дочку, которая смогла завоевать сердце своенравного короля. Историю экранизировали, а съёмки проходили в замке Вальденбург в округе Цвиккау в Саксонии и в одном из лучших сохранившихся барочных садов Гросседлиц в Хайденау. Тех, кто его посетит, ждут волшебные часы с более чем 60 скульптурами, водные игры и 400 кадочных растений.

"Король-лягушонок": дворец Фаворит (Раштатт)

Совсем недавно немецкое телевидение местом для съёмок сказки "Король-лягушонок" выбрало дворец Фаворит (Раштатт) в Баден-Вюртемберге, недалеко от Баден-Бадена. Барочный замок с обширным садом был идеальным местом, чтобы подать карету с белыми лошадьми. Благодаря своему интерьеру и высококлассной коллекции дворец считается произведением искусства европейского уровня.

"Спящая красавица": замок Хартенфельс

Сказку о Спящей красавице неоднократно экранизировали. Впервые — летом 1970 года. Натуру снимали в замке Хартенфельс в Торгау. Этот шедевр эпохи Возрождения расположен на берегу Эльбы и выглядит таким же мирным, как и в сказке, где долгое время всё шло спокойно, ведь все жители погрузились в глубокий сон на сто лет. Потом прибыл принц и снял чары. Тот, кто хочет увидеть место, где Спящая красавица укололась веретеном, должен посетить замок и увидеть свободно свисающую лестницу. Она ведёт к комнате тринадцатой феи. Там также разрешено целоваться.

"Золотой гусь": замок Траусниц и замок Бургк

Сказка о принцессе, которая не могла смеяться, менее известна, но тоже очень красивая. Впервые она была экранизирована в 1953 году, и в качестве декорации был выбран средневековый замок Траусниц в баварском Ландсхуте. Он возвышается над старым городом и своими открытыми галереями, аркадами и фресками так и манит к себе, даже если сказка о Золотом гусе учит, что роскошь не приносит счастья.

В 2013 году сказку снова экранизировали. На этот раз действие происходило в замке Бургк на реке Зале. Построенное в стиле ренессанс это скромное здание возвышается над ландшафтом и открывает вид на реку Зале, на мягкие холмы и сочные зелёные поля. Идеальное место для меланхоличной истории, которая вызывает улыбки.

Уточнения

Морицбург (нем Schloss Moritzburg) — охотничий замок саксонских курфюрстов дома Веттинов, расположенный в городе Морицбург, в 14 км от Дрездена.



Дворец Фаворит (нем lang="de">Schloss Favorite) — дворец в стиле барокко в городе Раштатт в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг.



Замок Хартенфельс (нем. Schloss Hartenfels) — одна из крупнейших полностью дошедших до наших дней немецких княжеских резиденций эпохи раннего Ренессанса в городе Торгау в федеральной земле Саксония.



Замок Траусниц (нем. Burg Trausnitz) — резиденция правителей Баварско-Ландсхутского герцогства из династии Виттельсбахов, расположенная на холме в Ландсхуте.

