Как праздник Светлой Пасхи проходит в Греции

Оказавшись в Греции — в любом ее уголке — во время пасхальных торжеств, можно растеряться от обилия причудливых и, казалось бы, неуместных в праздник Светлого Воскресения ритуалов. Православные монахи обстреливают купола храмов фейерверками, в то время как простой люд швыряет друг в друга глиняные горшки, наполненные водой…

Для грека Пасха — главный праздник года и начало весны. Обычно горожане едут на острова и в родные деревни, чтобы собраться в кругу большой семьи. В этом году греки встретят праздник дома, но атмосфера Пасхи останется неизменной.

Правительство Греции заявило, что в этом году народ не будет праздновать Пасху в храмах из-за коронавируса, но это не мешает нам познакомиться с греческими пасхальными традициями.

Праздник Светлой Пасхи

Приближается праздник Пасхи. В этом году православный мир отметит ее 19 апреля. Если католики пышнее всего празднуют Пасху в Испании, то центром притяжения православных христиан в эти дни становится Греция. Красочные религиозные обряды с колоритной атрибутикой занимают важное место в повседневной жизни греков. Более 90% современных греков — верующие.

Вербное воскресенье в Греции называют Пальмовым: ветвь этого дерева держал в руках Иисус при въезде в Иерусалим. Из пальмовых листьев греки мастерят небольшие крестики, обмотанные стеблями мирты или оливы, и освещают их во время службы. Следующие понедельник и вторник знаменуют начало особо строгого поста. По всей Греции идут богослужения. На островах Парос и Кефалония, до субботы замолкают колокола, а жители Кастории в эти не едят, и лишь вечерами пьют воду.

Подготовка к Светлому Воскресению Христову

Подготовка начинается в Страстной четверг. С утра хозяйки красят яйца в красный цвет и убирают дома. А вечером в церквах символическую плащаницу украшают лепестками свежесрезанных роз, стараясь воспроизвести сцену распятия Христа.

В Страстную пятницу магазины и конторы закрыты, в Салониках даже приспущены государственные флаги в знак скорби о Смерти Христа, распятого в этот день. Но уже к вечеру настроение меняется.

"Бог принес жертву, чтобы жил человек", — говорят греки, встречаясь возле главных церквей городов.

Начинается первое из пасхальных действ: "тело", завернутое в белую, расшитую золотом ткань, снимают с креста, украшают лепестками роз и кладут на алтарь. Гроб с плащаницей в обрамлении живых цветов выносят из храма и многолюдные процессии шествует по улицам — все в предвосхищении великого праздника.

Утром Страстной субботы священники, одетые во все белое, под звон колоколов разбрасывают в церквах лепестки роз. А к вечеру верующие заполняют храмы, во время Всенощной литургии народ толпится и у входов в храмы, и на прилегающих улицах. В полночь всюду гаснет свет, и наступает торжественный момент: патриарх передает Святой Огонь (символ иерусалимского), и он расходится от одной свечи к другой. Вскоре улицы озаряются тысячами огоньков, всюду радость, ликование, поздравления: Христос Анести! — Алитсос Анести!, то есть Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!

Интересная традиция

Затем вся процессия с зажженными свечами во главе со священником шествует к центральной площади, где перед многотысячной толпой народа происходит символическое сожжение Иуды.

Праздник набирает силу: небо расцвечивается разноцветными фейерверками, в воздухе стоит шум и грохот от несметного количества хлопушек. Особо причудливая традиция сохранилась на острове Хиос — там два храма устраивают в это время настоящую битву, орудием в которой служат фейерверки. Их прихожане, ведут "огонь" по церквям, стараясь попасть в купола. Часто это наносит ощутимый ущерб внешнему виду зданий, но это никого не огорчает. Уже спустя несколько дней недавние "артиллеристы" все заботливо восстановят и отреставрируют. Откуда взялась такая традиция, местные жители не помнят, но перед началом "стрельбищ" благоразумно забивают окна своих жилищ деревянной "броней".

В остальных регионах — все мирно. Встречаясь, люди поздравляют друг друга с праздником и "христосуются", чокаясь выкрашенными в алый цвет крашеными яйцами. Гостей угощают:

традиционным супом из мяса и потрохов,

зажаренным на вертеле ягненком,

вином.

Одни из самых ярких и хлебосольных народных гуляний проходят на набережной Салоник. Вино и мясо — это угощение от муниципалитета. В добавок к ним — россыпи "крашенок" со сладкими чуреками.

У каждого греческого острова есть свой уникальный пасхальный обряд — своеобразная визитная карточка.

Так на главной площади Китхноса устанавливают красочные качели, и местная молодежь катается на них. Причем, считается, что тот из юношей, кто катается с девушкой, заявляет о намерении жениться на ней.

Особым гостеприимством на Пасху славится остров Тинос. Здесь каждый ресторан, кофейня, дом открывают свои двери, и изумительный аромат жареных барашков тянется от дома к дому. Откупориваются бочки с рециной — первым вином прошлогоднего урожая. Для туриста даже простая прогулка по улицам острова непременно закончится в каком-нибудь доме за праздничным столом.

На острове Корфу утром, когда режут баранчика, отстригают кусочек от шкурки, смачивают в крови и рисуют крест над дверью дома.

Еще занимательнее другой обычай: в Страстную субботу по всему острову летают и разбиваются в дребезг громадные глиняные горшки, наполненные водой. Истоки этой традиции также окутаны тайной.

Как видим, пасхальные празднества в Греции — это действительно яркое зрелище, проникнутое не только духовным ликованием, но и множеством ярких самобытных обрядов и деталей. И попасть в это время в любой ее уголок значит воочию ощутить гармонию духовной жизни греков, их веселого нрава, радушия и гостеприимства.

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