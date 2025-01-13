Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов

Южный административный округ (ЮАО) Москвы стал лидером среди клиентов первичного рынка недвижимости по итогам 2024 года. Район занял первое место по числу зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) и второе место по объёму предложений в новостройках.
Популярность округа обусловлена сочетанием уникальной инфраструктуры, природных зон, исторических объектов и развитого рынка жилья. Одной из главных достопримечательностей ЮАО стал крупнейший в Европе крытый парк развлечений на Нагатинском полуострове.
Здесь расположены ландшафтный парк, торговый променад и киноконцертный комплекс. Вблизи реализуются премиальные жилые проекты Dream Towers и Dream Riva.
Нагатинская набережная
Нагатинская набережная, самая протяжённая на юге Москвы (1,5 км), в 2024 году начала преображаться благодаря масштабным работам по благоустройству. Она привлекает жителей и туристов своей комфортной инфраструктурой: здесь есть остановка речного транспорта, семейный яхт-клуб, уютный пляж и самый большой в России пляжный клуб. Клуб включает пять открытых бассейнов (включая VIP- и волновой бассейны), сухой бассейн для детей и зоны для мероприятий, таких как концерты и вечеринки.
В округе гармонично сочетаются современные жилые проекты с историческими достопримечательностями и природными зонами: дворцово-парковый ансамбль XVIII века включает музеи, картинную галерею, оперный дом, а также возможность покататься на лодках и катамаранах. Архитектурной доминантой выступает "гусеница" из стали и дерева, созданная девелопером "ЛСР" в 2018 году, а в её составе есть теннисные корты, амфитеатр и детская площадка.
Особо охраняемая природная территория округа, включающая реликтовый лес и усадьбы, является вторым по величине парком Москвы. Рядом расположены жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса. Здесь также находится мужской патриарший монастырь XVI века с храмами XVII-XIX веков и некрополем русского дворянства.
ЮАО стал местом сосредоточения многофункциональных объектов. Среди них — комплекс с библиотекой, зимним садом, обсерваторией и зрительным залом, а также спортивный комплекс с тремя аренами вместимостью до 19 200 человек. Эти площадки адаптированы под хоккей, баскетбол, бои MMA, концерты и гала-шоу мирового уровня.
В округе активно развиваются проекты комфорт- и бизнес-класса, такие как "Парк Легенд" от Группы "ТЭН" и квартал бизнес-класса "Зиларт" от Группы "ЛСР". Стоимость квадратного метра в обоих проектах составляет в среднем 480 тыс. рублей.
Музей-заповедник "Коломенское"
Неподалёку музей-заповедник, где можно увидеть знаменитую шатровую церковь Вознесения Господня XVI века, посетить поселение древних людей — Дьяково городище, пройтись по залам восстановленного деревянного дворца царя Алексея Михайловича — отца Петра Великого.
На территории музейного комплекса регулярного проходят фестивали, ярмарки, выставки, лекции на самый взыскательный вкус.
В сентябре 2024 года на территории парка начались работы по благоустройству набережной и обновлению улицы Жужи.
Музей-заповедник "Царицыно"
Дворцово-парковый ансамбль "Царицыно" создан в XVIII в. по повелению императрицы Екатерины II именитыми архитекторами Василием Баженовым и Матвеем Казаковым. В ярких постройках в стиле русской готики, воссозданных из руин в начале XXI века, расположены музеи, картинная галерея, оперный дом. По всему парку расставлены скульптуры, павильоны, беседки, цветники. Одни из основных достопримечательностей парка — башня-руина, фигурные ворота и павильон "Миловида".
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.