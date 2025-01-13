Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов

4:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Южный административный округ (ЮАО) Москвы стал лидером среди клиентов первичного рынка недвижимости по итогам 2024 года. Район занял первое место по числу зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) и второе место по объёму предложений в новостройках.

Фото: Wikimedia Commons by Ulaisaeva is licensed under Public domain Коломенское, церковь

Популярность округа обусловлена сочетанием уникальной инфраструктуры, природных зон, исторических объектов и развитого рынка жилья. Одной из главных достопримечательностей ЮАО стал крупнейший в Европе крытый парк развлечений на Нагатинском полуострове.

Здесь расположены ландшафтный парк, торговый променад и киноконцертный комплекс. Вблизи реализуются премиальные жилые проекты Dream Towers и Dream Riva.

Нагатинская набережная

Нагатинская набережная, самая протяжённая на юге Москвы (1,5 км), в 2024 году начала преображаться благодаря масштабным работам по благоустройству. Она привлекает жителей и туристов своей комфортной инфраструктурой: здесь есть остановка речного транспорта, семейный яхт-клуб, уютный пляж и самый большой в России пляжный клуб. Клуб включает пять открытых бассейнов (включая VIP- и волновой бассейны), сухой бассейн для детей и зоны для мероприятий, таких как концерты и вечеринки.

В округе гармонично сочетаются современные жилые проекты с историческими достопримечательностями и природными зонами: дворцово-парковый ансамбль XVIII века включает музеи, картинную галерею, оперный дом, а также возможность покататься на лодках и катамаранах. Архитектурной доминантой выступает "гусеница" из стали и дерева, созданная девелопером "ЛСР" в 2018 году, а в её составе есть теннисные корты, амфитеатр и детская площадка.

Особо охраняемая природная территория округа, включающая реликтовый лес и усадьбы, является вторым по величине парком Москвы. Рядом расположены жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса. Здесь также находится мужской патриарший монастырь XVI века с храмами XVII-XIX веков и некрополем русского дворянства.

ЮАО стал местом сосредоточения многофункциональных объектов. Среди них — комплекс с библиотекой, зимним садом, обсерваторией и зрительным залом, а также спортивный комплекс с тремя аренами вместимостью до 19 200 человек. Эти площадки адаптированы под хоккей, баскетбол, бои MMA, концерты и гала-шоу мирового уровня.

В округе активно развиваются проекты комфорт- и бизнес-класса, такие как "Парк Легенд" от Группы "ТЭН" и квартал бизнес-класса "Зиларт" от Группы "ЛСР". Стоимость квадратного метра в обоих проектах составляет в среднем 480 тыс. рублей.

Музей-заповедник "Коломенское"

Неподалёку музей-заповедник, где можно увидеть знаменитую шатровую церковь Вознесения Господня XVI века, посетить поселение древних людей — Дьяково городище, пройтись по залам восстановленного деревянного дворца царя Алексея Михайловича — отца Петра Великого.

На территории музейного комплекса регулярного проходят фестивали, ярмарки, выставки, лекции на самый взыскательный вкус.

В сентябре 2024 года на территории парка начались работы по благоустройству набережной и обновлению улицы Жужи.

Музей-заповедник "Царицыно"

Дворцово-парковый ансамбль "Царицыно" создан в XVIII в. по повелению императрицы Екатерины II именитыми архитекторами Василием Баженовым и Матвеем Казаковым. В ярких постройках в стиле русской готики, воссозданных из руин в начале XXI века, расположены музеи, картинная галерея, оперный дом. По всему парку расставлены скульптуры, павильоны, беседки, цветники. Одни из основных достопримечательностей парка — башня-руина, фигурные ворота и павильон "Миловида".