Карликовые государства Средневековья в современном мире

В континентальной Европе находятся четыре микрогосударства с населением от 30 000 до 80 000 человек: Андорра, расположенная на границе между Францией и Испанией; Лихтенштейн, расположенный между Швейцарией и Австрией; Монако, расположенное на Французской Ривьере; и Сан-Марино, окружённое северной Италией.

Фото: Wikimedia Commons by Enfo is licensed under Public domain Casa de la Vall, Andorra la Vella

Существующие со времён Средневековья государства и их крошечные размеры позволили им разработать и сохранить уникальные конституционные механизмы, многие из которых сохраняются и по сей день.

Все четыре этих микрогосударства являются членами Совета Европы (Европейской правозащитной организации) и поэтому были вынуждены модернизироваться, чтобы соответствовать международным стандартам управления. Это включает в себя независимость судебной власти.

Однако все четыре страны также осуществили эти реформы, не изменив своей институциональной идентичности. Их приверженность сохранению своей самобытности среди других стран препятствует более широкому реформированию их институтов. Для них защита национальных традиций и самобытности является формой самосохранения, а не просто выражением идеологии.

Уникальность четырёх микрогосударств заключается в сохранении институциональных механизмов, которые больше нигде в мире не встречаются.

Лихтенштейн и Монако

В княжествах Лихтенштейн и Монако монархия по-прежнему играет центральную роль в конституции. В отличие от большинства европейских государств с монархическим строем, в Лихтенштейне и Монако глава государства королевской крови по-прежнему обладает значительной властью.

В Андорре и Сан-Марино, в свою очередь, действует система двойного главы государства. Фактически у них два монарха.

Институциональные механизмы в этих княжествах были сформированы из-за их небольшого размера, как с точки зрения территории и населения, так и их географического положения. И эти порядки сохранились со времен средневековья, потому что они стали их отличительной чертой. В то время как в других странах национальные традиции являются предметом идеологических споров, в этих странах сохранение прошлого является механизмом выживания.

Лихтенштейн и Монако - конституционные монархии, предоставляющие значительную власть королевской семье. Все организовано вокруг принца, который осуществляет исполнительную власть. Современные монархии в западной правовой традиции, как правило, имеют церемониального короля или королеву, но исполнительная власть принадлежит избранному правительству. Лихтенштейн и Монако сохранили свою историческую структуру правления, в центре которой находится очень могущественный монарх.

Хотя его полномочия не безграничны, в Монако принц даже не отчитывается перед парламентом за исполнение тех полномочий, которыми он обладает. Князь Лихтенштейна обладает еще большими полномочиями, включая право назначать половину членов Конституционного суда.

Однако суверенная власть князя Лихтенштейна осуществляется в партнерстве с народом Лихтенштейна. Институциональная архитектура построена таким образом, чтобы обеспечить систему сдерживания и противовесов между правителем и народом.

Например, после внесения в Конституцию поправки 2003 года народ может вынести предложение о недоверии принцу, если с этим согласны более 1500 граждан, что инициирует проведение референдума о доверии ему. Такое же количество граждан может выступить с инициативой полной отмены монархии, если они решат это сделать.

Андорра

Княжество Андорру правильнее было бы назвать со-княжеством из-за того, что у него два князя. Один из князей — епископ Урхельский из Каталонии, а другой — президент Французской Республики (а ранее — король или император Франции). Таким образом, ещё одна особенность Андорры заключается в том, что ни один из князей не является гражданином Андорры.

После реформы 1993 года, в результате которой была принята полноценная конституция, ни один из князей не обладает суверенной властью. В настоящее время их конституционная роль почти полностью церемониальная. Однако сохраняется обеспокоенность по поводу того, что они не являются гражданами государства и что главы государств избираются не народом Андорры и не их представителями. Исторической причиной избрания иностранного главы государства является географическое положение Андорры — она зажата между Каталонией и Францией. Подчинение этому двойному суверенитету было гарантией выживания.

Сан-Марино

В Сан-Марино также есть двуглавое государство, но оба лидера, называемые капитанами-регентами, являются гражданами Самаринской республики. Они избираются Большим генеральным советом (законодательным органом Самаринской Республики), и их отличительной чертой является то, что срок их полномочий длится всего шесть месяцев.

Причина столь короткого срока полномочий заключается в том, что население Сан-Марино составляет чуть менее 34 000 человек. Все знают друг друга, что может негативно сказаться на независимости выборных должностей.

Капитаны-регенты не могут за короткое время своего пребывания в должности получить достаточно власти, чтобы свергнуть республику. Должность капитана-регента была впервые учреждена в 1243 году, незадолго до того, как правительства ряда итальянских республик были свергнуты богатыми семьями. Одна из причин, по которой Сан-Марино смогло выжить, заключается в том, что на протяжении веков оно не позволяло ни одной семье стать более могущественной, чем другие.

Уточнения

Андо́рра (кат. Andorra), полное официальное название — Кня́жество Андо́рра (кат. Principat d’Andorra) — княжество, одно из карликовых государств Европы, не имеющее выхода к морю и расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией, ассоциированное с ними, но не входящее в ЕС.

