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Дмитрий Плотников

Зимний Крым. Какая альтернатива летнему солнышку и тёплому морю

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Наша северная страна не особо богата на тёплые морские курорты.

Отель ORE Море
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Отель ORE Море

Тем значимее для россиян качественный отдых у моря. И если летом внутренний морской туризм Крым, Азов и Краснодарский край могут предоставить в полной мере, то зимой на этих направлениях, конечно, поскромнее.

К морю на Новый год!

Но отрадно, что и в России развивается "круглогодичный" сервис, и новогодне-рождественские каникулы можно проводить теперь не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и на том же полуострове Крым.

Корреспондент медиахолдинга Pravda.Ru летом уже протестировал Крымское побережье. Но лето есть лето, как говорится, в это время Крыму и карты в руки. А что же предложит гостеприимные крымчане в дни, когда на пляжу в купальном костюме не позагораешь, и когда в морской водичке с ребёнком не побарахтаешься. Мы обещали вам рассказать о зимнем отдыхе в Крыму.

Итак, начнём с Южного берега Крыма, благословенного ЮБК! Отправимся в Гурзуф, где наш старый знакомый бутик-отель ORE МОРЕ, знает, чем занять своих посетителей в новогодние каникулы.

Посетители гостиницы накануне новогодней ночи могут вечером собраться и просмотреть семейный новогодний фильм. Также администрация проведёт мастер-класс под названием "Карта желаний".

Волшебная ночь

В последний день 2024 года, конечно, запланирован банкет! Цена новогоднего банкета 15 000 рублей за взрослого и 8000 за ребёнка. В программу праздничного банкета входит так называемые велкам-напитки и блеск-бар. Также гости могут сделать фотосессию в "блестящей в зоне". Сопровождает программу один из самых весёлых ведущих Крыма.

Ну и, конечно, самая весёлая музыка, самые любимые хиты и только танцевальное настроение от DJ. Ресторан бутика-отеля предоставит свои самые изысканные блюда. Никого не оставит равнодушным шоу фокусника и, конечно, Снегурочка и Дед Мороз!

В конце праздничного вечера руководство ORE МОРЕ предлагает замечательный десерт — "огненное шоу". Кстати, количество мест на банкете ограничено, поэтому тем, кто хочет провести незабываемый праздничный вечер в Гурзуфе, нужно поспешить.

Первый день 2025 года активным не будет: и персонал, и гости отсыпаются и отдыхают. Но вечером всех приглашают на глинтвейн. Последующие дни новогодних каникул отель предлагает интерактивный квиз "На диване" по мотивам популярной телеигры, стендап, вечер настольных игр, а также музыкальную викторину "Угадай мелодию", мастер-класс по созданию Рождественских свечей и мастер-класс "Роспись гипсовых шкатулок". Всё это сопровождается выступлением артистов и "живой музыкой". Вечером желающие могут смотреть новогодние семейные фильмы.

Для детей предлагаются различные квесты, творческие мастер-классы, игры "на дружбу и сплочение", танцевальная дискотека, аквагримы, подвижные игры и конкурсы на знание мультфильмов. Также ребята на Рождество могут посетить вкусный мастер-класс "Роспись рождественских пряников". А самые талантливые могут поучаствовать в конкурсе, который так и называется "Шоу Талантов".

Словом гости, которые в новогодние каникулы окажутся в этом небольшом, но уютном городке на берегу Чёрного моря, без жаркого солнца и тёплого пляжа не заскучают. Хотя уверен, что солнца в эти дни в Крыму будет хватать. И на небосводе, и в глазах гостей гостеприимного российского полуострова…

Отель ORE Море
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы крым новый год
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