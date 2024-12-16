Иностранные туристы на Новый год приезжают в Россию, отели Москвы и Петербурга забронированы ещё с осени

Иностранные туристы стали чаще выбирать Россию для новогодних каникул. По данным туроператоров, спрос на зимние туры в 2025 году значительно вырос. Например, у компании "Интурист" продажи увеличились почти в три раза по сравнению с декабрём прошлого года, а у Space Travel — в два раза.
Новогодние праздники в этом году продлятся с 29 декабря по 8 января, и, несмотря на то, что зима традиционно считается низким сезоном для въездного туризма, многие качественные отели Москвы и Санкт-Петербурга были забронированы ещё осенью.
Гендиректор Space Travel Артур Мурадян отмечает, что отели высокого класса в столице и Санкт-Петербурге практически полностью заняты, а туроператорам приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы найти свободные номера на пиковые даты. Аналогичный рост бронирований наблюдается и у других компаний: "Тари Тур" сообщает о 40%-м увеличении продаж, а "Свой ТС" фиксирует рост на 70-80%. Тем не менее, текущие показатели пока не достигли уровня до пандемии COVID-19.
Основную часть туристов, выбирающих Россию зимой, составляют жители стран Ближнего Востока, Китая и Индии. Например, для граждан ОАЭ Россия остаётся удобным направлением благодаря безвизовому режиму и развитой авиаперевозке. Другие страны региона, такие как Кувейт, Саудовская Аравия и Бахрейн, также активно пользуются возможностью оформить электронную визу за четыре дня. Однако для жителей Катара необходимость получать обычные визы остаётся серьёзным сдерживающим фактором.
Москва остаётся главным туристическим центром России. По словам Артура Мурадяна, столица привлекает до 80% иностранных гостей, особенно из стран Ближнего Востока. Многие путешественники проводят весь отпуск в Москве, но короткие поездки в Петербург или Казань также становятся популярными. Санкт-Петербург укрепил свои позиции как самостоятельное направление, а интерес к Мурманску и Архангельску растёт благодаря возможности увидеть северное сияние. В Сочи, где для арабских туристов организованы чартерные рейсы, также увеличивается спрос на отдых.
Кроме того, популярны комбинированные туры, такие как Москва — Казань или Москва — Байкал. Зимой иностранные туристы всё чаще выбирают индивидуальные экскурсии, экстремальные виды отдыха, гастротуры и активные программы. Например, китайские группы с удовольствием катаются на танках в лесах Подмосковья, а ледоколы "Рэдиссон", курсирующие по Москве-реке, стали одним из хитов среди туристов из Азии.
Китай остаётся лидером по количеству въездных туристов в Россию: с января по сентябрь 2024 года граждане Китая совершили 731,8 тысячи поездок, что почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. Для сравнения, из Германии в Россию за тот же период приехали 52,3 тысячи туристов. Среди других лидеров — Туркмения, Иран и Турция.
Число поездок из Саудовской Аравии выросло почти в 12 раз — до 39,1 тысячи. Также увеличился поток туристов из Индии и ОАЭ. В "Интуристе" подчёркивают, что многие арабские гости мечтают увидеть российскую зиму, а в декабре заметно вырос интерес к деловым поездкам из Турции, Индии и Китая.
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