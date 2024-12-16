Иностранные туристы на Новый год приезжают в Россию, отели Москвы и Петербурга забронированы ещё с осени

4:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иностранные туристы стали чаще выбирать Россию для новогодних каникул. По данным туроператоров, спрос на зимние туры в 2025 году значительно вырос. Например, у компании "Интурист" продажи увеличились почти в три раза по сравнению с декабрём прошлого года, а у Space Travel — в два раза.

Фото: собственная работа by Leonrid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дед Мороз

Новогодние праздники в этом году продлятся с 29 декабря по 8 января, и, несмотря на то, что зима традиционно считается низким сезоном для въездного туризма, многие качественные отели Москвы и Санкт-Петербурга были забронированы ещё осенью.

Рост спроса на зимние туры

Гендиректор Space Travel Артур Мурадян отмечает, что отели высокого класса в столице и Санкт-Петербурге практически полностью заняты, а туроператорам приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы найти свободные номера на пиковые даты. Аналогичный рост бронирований наблюдается и у других компаний: "Тари Тур" сообщает о 40%-м увеличении продаж, а "Свой ТС" фиксирует рост на 70-80%. Тем не менее, текущие показатели пока не достигли уровня до пандемии COVID-19.

Основную часть туристов, выбирающих Россию зимой, составляют жители стран Ближнего Востока, Китая и Индии. Например, для граждан ОАЭ Россия остаётся удобным направлением благодаря безвизовому режиму и развитой авиаперевозке. Другие страны региона, такие как Кувейт, Саудовская Аравия и Бахрейн, также активно пользуются возможностью оформить электронную визу за четыре дня. Однако для жителей Катара необходимость получать обычные визы остаётся серьёзным сдерживающим фактором.

Москва, Петербург и новые направления

Москва остаётся главным туристическим центром России. По словам Артура Мурадяна, столица привлекает до 80% иностранных гостей, особенно из стран Ближнего Востока. Многие путешественники проводят весь отпуск в Москве, но короткие поездки в Петербург или Казань также становятся популярными. Санкт-Петербург укрепил свои позиции как самостоятельное направление, а интерес к Мурманску и Архангельску растёт благодаря возможности увидеть северное сияние. В Сочи, где для арабских туристов организованы чартерные рейсы, также увеличивается спрос на отдых.

Кроме того, популярны комбинированные туры, такие как Москва — Казань или Москва — Байкал. Зимой иностранные туристы всё чаще выбирают индивидуальные экскурсии, экстремальные виды отдыха, гастротуры и активные программы. Например, китайские группы с удовольствием катаются на танках в лесах Подмосковья, а ледоколы "Рэдиссон", курсирующие по Москве-реке, стали одним из хитов среди туристов из Азии.

Туристическая статистика

Китай остаётся лидером по количеству въездных туристов в Россию: с января по сентябрь 2024 года граждане Китая совершили 731,8 тысячи поездок, что почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. Для сравнения, из Германии в Россию за тот же период приехали 52,3 тысячи туристов. Среди других лидеров — Туркмения, Иран и Турция.

Число поездок из Саудовской Аравии выросло почти в 12 раз — до 39,1 тысячи. Также увеличился поток туристов из Индии и ОАЭ. В "Интуристе" подчёркивают, что многие арабские гости мечтают увидеть российскую зиму, а в декабре заметно вырос интерес к деловым поездкам из Турции, Индии и Китая.