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Игорь Буккер

Русская Исландия предлагает встречу с Двумя монахами, Медовыми водопадами и броккенским призраком

4:10
Туризм

В Северной части Большого Кавказа, на склонах Скалистого хребта, есть место, которое привлекает внимание туристов и фотографов — плато Бермамыт. Это уникальная природная смотровая площадка в Карачаево-Черкесии, откуда открываются потрясающие виды на бескрайние зелёные луга, долины и величественный Эльбрус.

Плато Большой Бермамыт
Фото: Wikimedia Commons by Анна Александровна 2107, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плато Большой Бермамыт

Плато состоит из двух утёсов: Большого Бермамыта (2592 м) и Малого (2644 м), сложенных из известняков верхнеюрского периода. Когда-то здесь было глубоководное море, но за миллионы лет оно превратилось в живописный горный ландшафт. Хотя Большой Бермамыт ниже Малого, он более массивен и позволяет увидеть древние горные цепи, как на ладони.

Название "Бермамыт" впервые упоминается в работах учёных прошлого. В статье краеведа Александра Селиванова "Терская область", которая опубликована в словаре Брокгауза и Ефрона, увидевшего свет в 1901 году, упоминается "Бермамут", а спустя два года Дмитрий Пагирев использует несколько иное название — "Бермамыт" — без деления на Большой и Малый. Местные жители называют плато Уллу-Бурмабут, что переводится как "скрученный утёс".

С плато связана легенда о двух друживших горцах, Эльбрусе и Казбеке. Поверив наветам завистников, джигиты сделались врагами. Доверчивый и горячий Казбек вызвал друга на поединок. В битве Эльбрус ранил Казбека, который превратился в гору. Эльбрус, сожалея о случившемся, скитался с двумя верными псами — Большим и Малым Бермамытами.

Однажды он увидел красавицу Машук, которая прогуливалась вдоль ручья, и без памяти в неё влюбился. Девушка оказалась сестрой Казбека и дала от ворот поворот воздыхателю. От неизбывного горя Эльбрус подался в далёкие края, где его сердце превратилось в камень и разбилось. Остались лишь два верных пса.

Как добраться

Плато находится в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики. Ранее территория входила в состав Ставропольского края. Именно из города-курорта Кисловодска туристы чаще всего отправляются в путешествие до плато.

Ближайший населённый пункт — село Хасаут, а удобный путь лежит через Учкекен, где есть гостиницы и удобства для туристов. Из Кисловодска до Учкекена ежедневно ходят автобусы. Время в пути не более получаса. Далее туристов отвезут опытные местные водители. В отличие от шести рейсов из Кисловодска, от Пятигорска до села ежедневно ходят четыре рейса, а продолжительность поездки занимает около полутора часов.

Можно добраться самостоятельно: дорога ведёт через зелёные луга, а ориентиром служат виднеющиеся опоры ЛЭП, которые расположены слева наперерез дороге и ведут к развалинам метеостанции — конечной точке маршрута.

Туризм и достопримечательности

Плато Бермамыт называют "Русской Исландией" за его необычные пейзажи. Здесь организуют экскурсии на рассвете или закате, туры на внедорожниках, горных велосипедах, квадроциклах, и даже конные походы. Виды на Эльбрус, ночное звёздное небо и Млечный Путь делают это место идеальным для фотографов. Однако погода может быть капризной, скрывая пейзажи в тумане.

Среди окрестных достопримечательностей выделяются скалы "Два монаха" с легендой о тибетских монахах, Медовые водопады, руины старинного аула Хасаут и экопарк "Долина Нарзанов", где можно насладиться родниковой водой и местной кухней.

Ещё одно природное явление, которое встречается здесь, — броккенский призрак, редкий оптический эффект, создающий иллюзию огромной тени в облаках.

Уточнения

Большой Бермамыт (устар. Бермамыт, Бермамут, карач. — Уллу-Бурмабут) — вершина в составе Скалистого хребта на северном склоне системы Большого Кавказа (горная страна Кавказские горы, регион Северный Кавказ). Расположена в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии в З км от села Хасаут. Высота над уровнем моря — 2592,3 м.

Карача́ево-Черке́сия или Карача́ево-Черке́сская Респу́блика (карач.-балк. Къарачай-Черкес Республика, кабард.-черк. Къэрэшей-Адыгэ Республикэ, абаз. Къарча-Черкес Республика, ног. Карашай-Шеркеш Республика), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Ю́рский пери́од (юра́) — средний (второй) период мезозойской эры. Начался 201,4 ± 0,2 млн лет назад, закончился около 145,0 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 56 млн лет.

Бро́ккенский призрак (нем. Brockengespenst), также называемый горным призраком — атмосферное оптическое явление, тень наблюдателя на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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