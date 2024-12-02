Такцанг-лакханг: легенды, красота природы и дух буддизма

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Монастырь "Гнездо тигрицы", или Такцанг-лакханг, один из самых знаменитых буддийских храмов мира, расположен в горах Королевства Бутан, на высоте около 3 000 метров над уровнем моря. Этот комплекс, словно парящий над скалами, является не только духовным центром, но и притягивает туристов и паломников со всего мира.

Фото: Wikimedia Commons by Nagarjun, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гнездо тигрицы. Такцанг-лакханг

Монастырский комплекс был открыт в 1692 году, включая пещеру Такцанг Сенге Самдуп, где, по преданию, в VIII веке гуру Падмасамбхава медитировал три года, три месяца, три недели, три дня и три часа. Падмасамбхава, которого также называют Гуру с восемью именами и который в Тибете и Бутане носит почётный титул Гуру Ринпоче, принёс буддизм в Бутан. Именно ему посвящён монастырь.

Есть несколько легенд, которые пытаются объяснить необычное название. По одной версии, Падмасамбхава сбежал туда на спине тигра или что он его приручил. Другая похожая легенда связана с супругой императора, которая стала ученицей гуру. Она превратилась в тигрицу и перенесла Падмасамбхаву из Тибета в пещеры Такцанг, где духовный наставник медитировал и завершил восьмое воплощение.

Ещё одна легенда связана с правителем Тензином Рабджи, при содействии которого монастырь был построен в 1692 году. Говорят, что Падмасамбхава перевоплотился в него.

Гуру Ринпоче основал в Тибете первый буддийский монастырь Самье. Жители страны к тому времени исповедывали религию бон, которая враждебна учению Будды.

Тибетский исследователь Норбу Намкай полагает, что термин «бон»

«обязан своим происхождением практике древних бонских жрецов. Все люди, которые

выполняли различные обряды и практиковали магические действия до введения буддизма

в Тибете, были известны как бонпо, а их практика — как бон».

Сложное расположение монастыря на отвесных скалах делает его уникальным. Он был серьёзно повреждён в пожаре 1998 года, но впоследствии полностью восстановлен. Сегодня в его стенах проходят паломничества, которые собирают верующих со всех концов мира.

Монастырский комплекс состоит из четырёх основных храмов и нескольких жилых построек, которые плотно прилегают к скальным стенам. Из восьми пещер четыре доступны для осмотра достопримечательностей. Масляные лампы освещают интерьер.

Пещера, где останавливался и медитировал Падмасамбхава, называется "Пел Пхук", и в основном закрыта для посещения.

Здания соединены между собой деревянными мостками и узкими дорожками или лестницами, высеченными прямо в скале. В каждом здании есть балкон, с которого открывается вид на долину. В самом высоком здании находится изображение Будды. Многие комнаты украшены картинами, изображающими религиозные сцены. Следует упомянуть молитвенные мельницы, приводимые в движение монахами вручную.

Туристам из России будет интересно узнать, что бросивший русским вызов на поле Куликовом тибетский монах Челубей, овладел боевым искусством бонпо, которое превращает воина в практически непобедимую машину, поскольку человек отдаёт свою бессмертную душу силам Тьмы. Бесы продолжают терзать её и после смерти. Как мы знаем, одетый в латы богатырь, пал от руки инока Пересвета, выехавшего на поединок в облачении русского монаха великой схимы — с Крестом на груди.

Тому, кто помнит эту картину кисти Виктора Васнецова, сказанное может показаться странным: там оба витязя представлены в полном воинском облачении, но искусство не всегда соответствует правде. Другой пример, знаменитая картина с эпизодом якобы убийства Иваном Грозным своего сына. Кстати, полотно Ильи Репина называется "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". "Правда.ру" обращала на это внимание.

Добраться до расположенного примерно в десяти километрах от города Паро монастыря можно пешком. Дорога займёт два-три часа. Она проходит через густые леса и открывает виды на живописные гималайские ландшафты.

Для посещения Бутана необходимо заранее оформить визу через туристическое агентство, поскольку страна строго регулирует въезд. Туристам также предоставляют минимальный пакет услуг, включающий питание, транспорт, экскурсии и проживание.

Посещение Такцанг-лакханга — это не только возможность увидеть архитектурный шедевр, но и прикоснуться к богатой истории Бутана. Монастырь оставляет неизгладимое впечатление и дарит ощущение гармонии и умиротворения.

Уточнения

Такцанг-лакханг (иначе Таксанг-лакханг, Паро Таксанг, Такцанг-дзонг, Гнездо тигрицы; дзонг-кэ: སྤ་རོ སྟ་ཏྴ་ནྒ་ spa phro stag tshang / spa gro stag tshang) — знаменитый монастырь (лакханг) в Бутане.



Бута́н (дзонг-кэ འབྲུག་ཡུལ་, вайли ʼbrug-yul, лат. zhuk yü МФА: ), официальное название — Короле́вство Бута́н (дзонг-кэ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་, вайли Druk Gyal Khap [ʈuk̚˩.yː˩.kʰɑ́p]), — государство в Южной Азии в Гималаях, расположенное между Индией и КНР. Самоназвание — Друк-Юл — «Страна Дракона».



Падмасамбха́ва (санскр. पद्मसंभव, IAST padmasaṃbhava, «рождённый из падмы (лотоса), лотосорождённый»; кит. 蓮華生上師, Ляньхуа шэн шан ши; тиб. , вайли pad ma 'byung gnas; монг. Бадамжунай) — индийский учитель буддийской тантры VIII века.



Тибе́тский будди́зм (ранее также некорр. ламаи́зм) — направление в буддизме, относящееся к махаяне и ваджраяне, распространённое в Тибете (c прилегающими областями Гималаев), Бутане, Монголии, Бурятии, Калмыкии, Тыве и ряде других регионов.



Самье́ (кит. 桑耶寺; пиньинь Sāngyē Sì; тиб. བསམ་ཡས་, Вайли bsam yas; Тибетско-русская практическая транскрипция Самье) или Самье́-го́мпа — буддийский монастырь в Тибетском автономном районе КНР, округ Шаньнань, уезд Джананг.



Бон (тиб བོན་, Вайли bon, произношение (лхасский диалект): [pʰø̃̀(n)], кит. 苯教/本[波]教/钵教) — национальная религия тибетцев, которые отличают её от тибетского буддизма, хотя и используют многие общие с ним термины и учения.

