Интересные развлечения и оригинальные достопримечательности ждут автотуристов в Серпухове, Можайске и Зеленограде

3:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эти маршруты особенно подойдут опытным автотуристам, которые уже изучили главные достопримечательности Подмосковья и ищут новые интересные места.

Фото: Wikimedia Commons by Shesmax is licensed under Public domain Можайск. Ново-Никольский собор

Зеленоград

Зеленоград, прозванный в советское время "кремниевой долиной", стал домом для молодых инженеров и учёных. Его уникальный облик, вдохновлённый финским урбанизмом, сочетает зелёные зоны и жилые микрорайоны.

Что посмотреть: начните с прогулки по аллеям Дендропарка и Парка Победы, где можно оценить оригинальные решения в ландшафтной архитектуре. Затем загляните в комплекс МИЭТ на площади Шокина, где Эрнст Неизвестный работал над интерьерами, или к необычному "Дому-флейте", который напоминает музыкальный инструмент.

На Центральном проспекте можно сделать фото старого города, а на площади Юности увидеть МЖК — символ советского идеального района 1980-х годов с благоустроенными дворами и поющими фонтанами.

С детьми можно посетить "Дом лани" или музей "Ангстрем", рассказывающий об истории российской микроэлектроники.

Как доехать: путь от Москвы занимает около часа по Ленинградскому шоссе или платной трассе М-11 (530-790 рублей в одну сторону). Бесплатная парковка доступна на улицах или на Центральной площади.

Рядом с Зеленоградом (10 км) находится усадьба Середниково, где молодой Михаил Лермонтов пережил первую любовь. Атмосфера старинного парка с голубым озером и горбатыми мостиками вдохновляет на неспешные прогулки.

Можайск

Выражение "загнать за Можай" родилась не просто так: этот город — один из самых удалённых от Москвы в Подмосковье. Однако его уединённость только добавляет ему очарования.

Что посмотреть: обязательно посетите Лужецкий Ферапонтов монастырь и Ново-Никольский собор — его псевдоготический стиль с красным кирпичом впечатляет. Но главное — Бородинский музей-заповедник, расположенный неподалёку. На площади 100 квадратных километров установлены сотни памятников, связанных с Бородинским сражением. Можно взять экскурсию, прогуляться пешком или покататься верхом.

Как доехать: дорога из Москвы займёт 1,5 часа по Минскому шоссе (платный участок — 170 рублей) или 2,5 часа по старому Можайскому шоссе. Бесплатная парковка доступна в городе и у музея.

В летние месяцы стоит заглянуть на пляжи Можайского водохранилища: Красновидово и Ильинский подойдут для отдыха у воды.

Серпухов

Один из старейших городов Подмосковья сочетает провинциальное обаяние с современными культурными проектами.

Что посмотреть: начните с Соборной горы, где сохранились остатки Серпуховского кремля, а затем прогуляйтесь по Принарскому парку. На площади Ленина находится дом-корабль, который стал местной достопримечательностью.

Любители искусства оценят Историко-художественный музей с богатой коллекцией живописи. Не забудьте заглянуть в монастыри: Высоцкий и Введенский Владычный славятся экзотическими павлинами, которые стали символом города.

С детьми можно посетить "Музей павлинов" или "Музей кукол" с уникальной коллекцией игрушек.

Как доехать: путь по Симферопольскому шоссе займёт около часа. В городе доступна бесплатная парковка вдоль улиц или на коммерческих площадках у торговых центров.

Что рядом: всего в 30 минутах находится Зубровый питомник в Данках, где можно увидеть редких животных и посетить "Музей природы". Экскурсии лучше бронировать заранее.

Уточнения

Зеленогра́д (полностью официально — Зеленогра́дский администрати́вный о́круг) — город в России, образующий один из 12 административных округов Москвы.

Можайск — город областного подчинения в России, на западе Московской области, административный центр Можайского городского округа. Носит звание города воинской славы (2012).



Се́рпухов — город в России, административный центр городского округа Серпухов в составе Московской области.

