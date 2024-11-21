Где искать зимних волшебников России и что они предлагают?

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В России Дед Мороз — далеко не единственный зимний волшебник. От Татарстана до Якутии живут персонажи с уникальными традициями и характером. Где найти этих героев и что интересного предлагают их резиденции?

Фото: Wikimedia Commons by Olga-lisenkova is licensed under Public domain

В Татарстане хозяином зимы является Кыш Бабай, который живет в деревне Новый Кырлай вместе с дочкой Кар Кызы. Его сопровождают легендарные персонажи татарских сказок: Шурале, черт Шайтан, богатырь Батыр и красавица Алтынчэч.

Кыш Бабай носит зелёную с золотом шубу, украшенную национальными узорами, а на голове — тюбетейка с пушистой опушкой. Его резиденция, "Лес чудес", принимает гостей с весёлыми играми, танцами, театральными представлениями и сладкими подарками. Также можно написать волшебнику письмо со своими мечтами.

В Удмуртии обитает Тол Бабай — добрый великан, потомок древних алангасаров. Его помощница Лымы Ныл и сказочные спутники, такие как сова и леший Нюлэсмурт, помогают создавать новогоднее настроение.

Тол Бабай носит фиолетовую шубу и белую меховую шапку с узорами, а в руке — посох с набалдашником в виде головы лося. Его усадьба расположена в старинном селе Шаркан, где гостей ждут яркие гуляния, катания на лошадях, национальные блюда и встречи с волшебником.

В Мордовии зимний дух зовётся Якшам Атя. Его помощница-снегурочка и свита — персонажи, такие как Варма (повелительница ветра) и Сказочник (повелитель снов), — добавляют празднику мистическую атмосферу.

Якшам Атя носит белый полушубок с национальными узорами и посох с бубенцами. Его резиденция ежегодно открывается в Мордовском национальном театре, где проходят праздничные программы и конкурсы.

В Марий Эл новогодние традиции поддерживает Йушто Кугыза. Его резиденция находится в селе Кукнур, где празднования начинаются уже 22 декабря с марийского Нового года — Шорыкйола.

Йушто Кугыза носит белоснежный тулуп, красный пояс и чудо-посох. Гостей ждут прогулки по сказочной тропе, хороводы у ёлки, катание с горки и марийские угощения.

На Ямале Новый год не обходится без Ямал Ири — седовласого волшебника в голубом кафтане. Он путешествует по городам и посёлкам региона, встречаясь с детьми, рассказывая сказки и прогоняя злых духов с помощью бубна. Его сопровождением служат северные олени и собаки хаски.

Кроме этих волшебников, по России работают десятки других резиденций, где можно прикоснуться к сказке:

Москва: Дед Мороз, Волгоградский проспект, владение 168Д.

Свердловская область: Урал Мороз, пос. Арамиль, "Парк Сказов".

Карелия: Талвиукко (Зимний Дед), пос. Чална; Паккайне (Морозец), г. Олонец.

Чувашия: Хел Мучи (Старик Мороз), дер. Кшауши, Чебоксарский район.

Уточнения

Дед Моро́з — главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года, русский вариант рождественского дарителя.



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