Новый закон защитит российских туристов от мошенников

3:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Госдума приняла во втором чтении поправки к закону "Об основах туристской деятельности в РФ", сообщает «Российская газета». Теперь классификация распространяется на все объекты размещения туристов, включая частные дома, пляжи и горнолыжные трассы. Для учёта этих объектов создадут единый реестр, с которым онлайн-сервисы бронирования будут обязаны сверять данные.

Фото: Wikimedia Commons by Ashim D’Silva randomlies is licensed under Public domain

Закон также вводит регулирование для классифайдов — популярных площадок для размещения объявлений. Это важный шаг, учитывая, что в 2023 году почти половина путешественников выбирала посуточную аренду частного жилья, в то время как гостиницы предпочли лишь 34%. По словам депутата от ЛДПР Станислава Наумова, такая мера обеспечит туристам гарантии проживания в проверенных объектах.

Например, крупнейший классифайд «Авито» предлагает около 350 тысяч объектов посуточной аренды ежедневно. По оценкам экспертов, к 2030 году оборот рынка краткосрочной аренды может превысить 1,5 триллиона рублей. При этом доля серого рынка размещений, где туристы рискуют столкнуться с мошенниками, достигает 20% (около 200 тысяч номеров).

Принятые поправки обязывают платформы, включая классифайды, проверять достоверность информации о средствах размещения через реестр классифицированных объектов. Это сделает рынок более прозрачным и защитит туристов от недобросовестных арендодателей.

Однако пробел в регулировании касается социальных сетей, через которые россияне активно бронируют жильё. В таких группах и пабликах нет механизмов проверки объявлений, что позволяет арендодателям работать в серой зоне. Депутат Наумов предупреждает, что это может снизить качество услуг и налогооблагаемую базу.

Для реализации новых требований нужны современные технические решения. Парламентарии предлагают внедрить обмен данными через API — подход, который уже используется в ряде государственных систем, включая маркировку товаров и Единую биометрическую систему.

Считается, что федеральный контроль эффективнее регионального, так как местные власти часто закрывают глаза на нарушения ради статистики и привлечения туристов. Единые правила игры для всех участников рынка помогут создать качественную и прозрачную систему размещения, уверен Наумов.

В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на развитие внутреннего туризма до 2025 года выделят 44 млрд рублей. Дополнительно Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днём, чтобы стимулировать зимние поездки и поддержать семейный туризм в праздничный сезон.

Уточнения

ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — националистическая политическая партия в Российской Федерации, с момента своего основания позиционирующая себя как оппозиционная.



Классифайд (англ. classified — «объявление») — рубричная реклама, ресурс тематических объявлений с предложениями от физических и юридических лиц.

